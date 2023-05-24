袁沅玉

28歲新聞主播袁沅玉低調離巢惹網民猜測 入TVB五年曾傳為袁志偉姪女

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現年28歲的袁沅玉（Yuki）自大學畢業後即加入無綫新聞部，至今已有5年，昨日（5月23日）忽然低調離巢，直到被爆出她在Last day和同事們的合照，才讓她離巢的消息曝光，令網民都紛紛對她今後的去向非常好奇！

袁沅玉 獲前同事大讚人美心善

TVB英語主播Melissa Gecolea昨日率先曬出與袁沅玉合照，透露她離巢的消息，其後包括主播伍楚瑩、李寶善、記者梁思行等新聞部同事都一一在社交網向袁沅玉送上祝福，大家才得知她Last day的消息，其中伍楚瑩大讚袁沅玉是「很可愛的玉玉」，梁思行就讚袁沅玉「人美心善」，而李寶善在祝袁沅玉順利之餘，又爆她送了好得意的「點字曲奇」做「散水餅」。

袁沅玉 袁沅玉與Melissa Gecolea。
袁沅玉與Melissa Gecolea。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 袁沅玉與伍楚瑩。
袁沅玉與伍楚瑩。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 袁沅玉與李寶善。
袁沅玉與李寶善。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 袁沅玉與梁思行。
袁沅玉與梁思行。（圖片來源：[email protected]

臨走攞埋新聞獎

袁沅玉昨日在無綫最後一次報新聞，在剛過去的周日，她亦有出鏡主持《財經透視》，報道安老院的經營苦況。上月尾她更憑主持《財經透視》，獲得香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」金獎，當日她曾在社交網發表得獎感言，表示：「一個獎代表背後很多人的努力，特別多謝監製陳文超（大家的超哥），攝影、剪片、導演們的幫忙，還有一班一齊努力奮鬥的專題組同事，繼續加油！」

袁沅玉 袁沅玉最後一次在無綫報新聞，笑容保持甜美。
袁沅玉最後一次在無綫報新聞，笑容保持甜美。（圖片來源：無綫新聞截圖）
袁沅玉 仲有最後一次主持《財經透視》。
仲有最後一次主持《財經透視》。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 《新聞透視》攞到香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」影像及聲音組金獎。
《新聞透視》攞到香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」影像及聲音組金獎。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 袁沅玉話要多謝台前幕後所有工作人員。
袁沅玉話要多謝台前幕後所有工作人員。（圖片來源：[email protected]

網民猜測：為將來回巢做高層鋪路

網民對袁沅玉的離巢都表示不捨，並紛紛猜測她今後的去向：「她是否也準備移民？」、「可能認為自己係大台新聞部再沒有更多發展機會，故選擇離開」、「希望去有線新聞」、「佢個IG呢輪都多相出，似鋪緊路」等，亦有網民猜測她將來會再度回歸：「今日嘅走，係為他日返來做高層鋪路！美其名曰：喺出邊進修過攞咗經驗。」

袁沅玉 有網民猜測袁沅玉離巢後會先去進修，之後再回巢TVB做高層。
有網民猜測袁沅玉離巢後會先去進修，之後再回巢TVB做高層。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者。
讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者。（圖片來源：有線新聞截圖）
袁沅玉 加入無綫後，袁沅玉由天氣女郎做起。
加入無綫後，袁沅玉由天氣女郎做起。（圖片來源：[email protected]

極速上位有傳係袁志偉姪女

袁沅玉於2017年曾在有線新聞做實習記者，2018年浸會大學傳理系畢業後，她便加入無綫新聞台做主播，由報天氣開始，未夠一年已有個人節目《武測天》與香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，更迅速升職至高級主播，曾被指上位速度快過火箭。有指現年28歲的Yuki能如此快速上位，全因是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，不過消息從未能證實。今次袁沅玉離巢，亦有網民驚訝追問：「袁志偉唔係睇佢台戲㗎咩？」、「袁志偉留唔到袁沅玉」等等。

袁沅玉 入職無綫未夠一年，袁沅玉已孖香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，因此被指上位快過火箭。
入職無綫未夠一年，袁沅玉已孖香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，因此被指上位快過火箭。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 袁沅玉曾約林婷婷與梁榮武一起食飯。
袁沅玉早前曾約林婷婷與梁榮武一起食飯，睇袁沅玉IG，佢同梁榮武不時都有相約聚會。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 又同地下天文台台長方志剛飯聚。
又同地下天文台台長方志剛飯聚。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 TVB新聞部記者高玉婷去年尾曾拍下袁志偉右）和曾志偉兩位高層出席TVB盆菜宴時嘅照片，不過未見有袁志偉同袁沅玉嘅合照。
TVB新聞部記者高玉婷去年尾曾拍下袁志偉（右）和曾志偉兩位高層出席TVB盆菜宴時嘅照片，不過未見有袁志偉同袁沅玉嘅合照。（圖片來源：[email protected]
袁沅玉 原來高玉婷左一）亦有份憑專題節目《創科導航》獲得「最佳商業科技新聞報道獎影像及聲音組）」銀獎，與袁沅玉右二）一同去領獎。
原來高玉婷（左一）亦有份憑專題節目《創科導航》獲得「最佳商業科技新聞報道獎（影像及聲音組）」銀獎，與袁沅玉（右二）一同去領獎。（圖片來源：[email protected]

笑容最靚 領養貓貓顯愛心

袁沅玉於IG分享的相片大多與工作有關，不過都有一些靚女相益粉絲，其中更以燦爛笑容最得人心。她另有一個為愛貓而特別開設的IG，經常更新愛貓的可愛Post，更大爆愛貓是浪浪領養回來，愛心滿滿。

袁沅玉 童年時的袁沅玉，笑容已十分可愛。
童年時的袁沅玉，笑容已十分可愛。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

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