28歲新聞主播袁沅玉低調離巢惹網民猜測 入TVB五年曾傳為袁志偉姪女

現年28歲的袁沅玉（Yuki）自大學畢業後即加入無綫新聞部，至今已有5年，昨日（5月23日）忽然低調離巢，直到被爆出她在Last day和同事們的合照，才讓她離巢的消息曝光，令網民都紛紛對她今後的去向非常好奇！