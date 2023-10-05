前TVB新聞之花袁沅玉自揭黑歷史 笑問網民：有無嚇親？
袁沅玉 揭露6項大家不知道的事
袁沅玉在帖文一連貼出了10張相片，並講出了6項大家不知道的事，包括入大學前從未想過要做記者、大學時曾經做過樂隊鼓手，仲有在美國讀書期的最巔峰體重等，她展示的其中1張相信就是她巔峰時期的舊照，極速引起網民關注，不過比起體形，網民似乎更留意到她相中和手上朱古力有得揮的健康膚色，更有網民指她少女時代的樣子撞樣樂基兒！
1. 入大學前從未想過要做記者
袁沅玉當年修讀香港浸會大學傳理學院新聞系，讀大學期間曾到有線擔任實習記者，2018年畢業後更加入TVB做主播，不過她在文中寫道：
我入大學的前一刻都還沒有想過要當記者，當時報考大學的首三選項中其他兩個是經濟學和工程😅
2. 開始工作後才愛上飲咖啡
講到大學時期，袁沅玉就提到她竟然在整個讀書生涯中，錯失了她最愛的咖啡：
我整個讀書生涯未飲過咖啡，人生第一啖飲嘅咖啡是大學畢業後第一年工作時，當時飲完一啖就諗，哇，我咁遲才知道咖啡好飲？自此展開每日都追尋咖啡之路。
3. 大學時曾做樂隊鼓手
外表斯文的袁沅玉，又講到原來曾經做過給人狂野感覺的樂隊鼓手，令網民都紛紛表示「估你唔到」：
大學時候加入基督徒樂隊做鼓手，有身邊的同伴一齊練鼓打Band，當時仲有大師@swamptim教咗我四年，渡過快樂的音樂時光，畢業後最後有@arpo.drum鼓勵和魔鬼訓練下考埋個八級，對自己一個圓滿交代🤣
4. 被爸爸瘋狂喂食
袁沅玉離巢前一直被傳是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，為此她曾親自曬出與父親的合照，澄清自己「不是姪女」，今次她亦趁機大曬同爸爸的父女情：
我爸爸超鍾意食嘢，同最鍾意睇住他的仔女享受美食😭 好記得我細個每次話飽了，阿爸就會叫我「不如食多一啖？」「不如食埋呢嚿？」幾飽他都會再喂多啖
5. 公開最巔峰體重
而被袁爸瘋狂喂食，只是袁沅玉當年變成「圓圓肉」的其中一個原因！而另一個原因，她就話係因為食得太開心：
加上到美國讀書時開懷大吃，體重巔峰最高65-70KG（即約143-154磅）？每星期都是開開心心食甜品，食Pizza同Fries🤣
6. 由傳媒轉做安老行業
袁沅玉今年6月正式離巢，之後原來已在同月極速轉行做社企，而這間社企主力負責安老服務，令曾主持節目《無耆不有》的袁沅玉不禁感慨表示：
以前入咗傳媒行業，覺得每天見到的事都很新鮮和有趣，幾乎沒有轉工的念頭，特別是做《無耆不有》記者時，聽到老人家的故事、看見他們的各種生活，覺得很快樂。意想不到現在的我卻在安老行業⋯緣分真奇妙✨
袁沅玉曾主持《無耆不有》探討黃昏戀
袁沅玉曾主持TVB節目《無耆不有》，於節目中探討黃昏戀，並訪問過魯振順及陳榮峻吳香倫夫婦。不過為縮減開支，今年7月TVB已宣布停播這個節目。
袁沅玉 減齡新Look只係期間限定
現年28歲的袁沅玉早前在社交網公布了她離巢後的新形象，原來她轉了一個擁有空氣瀏海的新髮型，令她看起來減齡了不少，她也笑言：「爸媽都說我變小朋友了！」
網民大讚似未成年中學生
袁沅玉的新Look引來不少網民留言大讚又cute又靚女：「變咗美少女」、「巧打意」、「青春咗」、「好似中學生」、「成個小妹妹咁，好似初初出來社會打拼」、「妹妹，夠16歲未呀」、「妹妹影完相好去換身份證啦」等，可惜最後這個髮型只Keep了兩個星期！
趁父親節出po澄清：其實我爸爸不是電視台高層
除了出po公開自己的新形象外，袁沅玉日前趁著父親節，又曬出與父親的合照，分享自己有一個偉大的爸爸之餘，又澄清：「被人問咗好多年，其實我爸爸不是電視台高層，又不是誰誰達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」並Hashtag講明雖然同樣係「袁家」，但自己「不是姪女」！
網民柯南上身：同花哥全完唔同樣
網民對此紛紛柯南上身，表示：「謎底終於解開啦！」、「一路都覺得佢唔係花爺（指袁志偉）啲親戚」、「我一直都深信沅玉同花爺喺冇關係」、「（袁父）同花哥（袁生）全完唔同樣」、「沅玉係靠實力，因為佢做主播同主持都好受歡迎」、「之後會唔會傳妳係袁紹、袁術、袁崇煥、袁枚、袁世凱其中一位嘅後代」等等。
入TVB五年極速上位曾被傳係袁志偉姪女
袁沅玉於2017年曾在有線新聞做實習記者，2018年浸會大學傳理系畢業後，她便加入無綫新聞台做主播，由報天氣開始，未夠一年已有個人節目《武測天》與香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，更迅速升職至高級主播，曾被指上位速度快過火箭，引此引來她是袁志偉姪女的傳聞，不過如今已被袁沅玉親自出po澄清。
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