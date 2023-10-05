前TVB新聞之花袁沅玉自揭黑歷史 笑問網民：有無嚇親？

現年28歲的前新聞主播袁沅玉（Yuki），自今年6月離巢TVB後原來已極速轉行，但她仍不時在社交網分享自己的日常點滴，日前她就以「踏入十月，來聊聊你可能不知道我的事」為題，自揭過去的「黑歷史」，仲搞笑地慰問網民：「有無嚇親？」