30歲TVB前新聞小花袁沅玉突獲男友米蘭大教堂前求婚 曾傳係高層袁志偉姪女
袁沅玉米蘭大教堂前驚喜獲跪地求婚
昨日，袁沅玉在個人Instagram上載多張求婚照片，畫面極度浪漫。相中所見，她身穿一襲白色喱士短裙，仙氣十足，而男友則以一身簡潔便裝，在宏偉的米蘭大教堂前突然單膝跪地，手持鑽戒向她求婚。面對這突如其來的驚喜，袁沅玉顯得又驚又喜，忍不住流下感動的淚水，場面溫馨。隨後兩人緊緊相擁，袁沅玉更甜笑著大騷手上目測至少有兩卡的巨型鑽戒，幸福之情溢於言表。
袁沅玉IG長文放閃 甜讚未婚夫真摯細緻
沉浸在幸福中的袁沅玉亦透過長文分享待嫁的喜悅，並甜蜜地形容未婚夫為「鋼鐵直男」。她寫道：「想同大家分享一個好消息☺️：感性小玉💍鋼鐵直男🤣多謝另一半給予我勇氣面對逆境、教懂我用溫柔的眼光看待自己和世界；👀鋼鐵直男不懂甜言蜜語，但永遠是最積極最勇敢解決困難；另一半充滿純真和善良的內心，讓我相信世界依然有堅定不移的愛」文末更特別標註「#鋼鐵直男的浪漫簡單又粗暴真摯更細緻」，可見她對未婚夫的欣賞與愛意。
曾傳係高層袁志偉姪女 袁沅玉一招解謎
現年30歲的袁沅玉畢業於浸會大學新聞系，2018年加入無綫新聞後，因其甜美外貌及專業形象，迅速成為網民心中的新聞女神。不過，入行以來一直有傳聞指她是無綫新聞主管、助理總經理袁志偉的姪女，因而備受力捧。對此她一直未有正面回應，直到2023年宣布離巢時，她才上載與爸爸的合照，親自解開謎團，澄清道：「被人問咗好多年，其實我爸爸不是電視台高層，又不是誰誰達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」她續說：「他卻是一個永遠都會等我深夜收工回家的爸爸、是那一個每次我打一個電話就使命必達的爸爸，也是那一個永遠都開著電視支持我的爸爸。多謝爸爸願意陪我周圍去，陪我行山，陪我打卡拍照，陪我睇戲，陪我到處找美食，把我餵到肥肥白白。」並加上「不是姪女」的標籤，正式撇清關係。
網民湧入IG祝福 激讚巨鑽好閃
袁沅玉宣布婚訊後，大批網民及好友紛紛湧入其IG留言送上祝福，喜訊洗版社交媒體。不少人都大讚求婚場面浪漫，並將焦點放在其手上巨鑽上，留言稱：「恭喜小玉！！！戒指粒石好好好閃。」、「恭喜恭喜，要幸福喔！」、「So happy for you!! 恭喜小玉，永遠幸福快樂喔！」及「So sweeett，小玉要一直幸福啊！」等，可見雖然她已離開新聞界，但一舉一動依然備受外界關注，人氣不減。
袁沅玉 獲前同事大讚人美心善
TVB英語主播Melissa Gecolea昨日率先曬出與袁沅玉合照，透露她離巢的消息，其後包括主播伍楚瑩、李寶善、記者梁思行等新聞部同事都一一在社交網向袁沅玉送上祝福，大家才得知她Last day的消息，其中伍楚瑩大讚袁沅玉是「很可愛的玉玉」，梁思行就讚袁沅玉「人美心善」，而李寶善在祝袁沅玉順利之餘，又爆她送了好得意的「點字曲奇」做「散水餅」。
臨走攞埋新聞獎
袁沅玉昨日在無綫最後一次報新聞，在剛過去的周日，她亦有出鏡主持《財經透視》，報道安老院的經營苦況。上月尾她更憑主持《財經透視》，獲得香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」金獎，當日她曾在社交網發表得獎感言，表示：「一個獎代表背後很多人的努力，特別多謝監製陳文超（大家的超哥），攝影、剪片、導演們的幫忙，還有一班一齊努力奮鬥的專題組同事，繼續加油！」
網民猜測：為將來回巢做高層鋪路
網民對袁沅玉的離巢都表示不捨，並紛紛猜測她今後的去向：「她是否也準備移民？」、「可能認為自己係大台新聞部再沒有更多發展機會，故選擇離開」、「希望去有線新聞」、「佢個IG呢輪都多相出，似鋪緊路」等，亦有網民猜測她將來會再度回歸：「今日嘅走，係為他日返來做高層鋪路！美其名曰：喺出邊進修過攞咗經驗。」
極速上位有傳係袁志偉姪女
袁沅玉於2017年曾在有線新聞做實習記者，2018年浸會大學傳理系畢業後，她便加入無綫新聞台做主播，由報天氣開始，未夠一年已有個人節目《武測天》與香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，更迅速升職至高級主播，曾被指上位速度快過火箭。有指現年28歲的Yuki能如此快速上位，全因是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，不過消息從未能證實。今次袁沅玉離巢，亦有網民驚訝追問：「袁志偉唔係睇佢台戲㗎咩？」、「袁志偉留唔到袁沅玉」等等。
笑容最靚 領養貓貓顯愛心
袁沅玉於IG分享的相片大多與工作有關，不過都有一些靚女相益粉絲，其中更以燦爛笑容最得人心。她另有一個為愛貓而特別開設的IG，經常更新愛貓的可愛Post，更大爆愛貓是浪浪領養回來，愛心滿滿。