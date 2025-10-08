30歲TVB前新聞小花袁沅玉突獲男友米蘭大教堂前求婚 曾傳係高層袁志偉姪女

30歲前TVB新聞小花袁沅玉昨日（7日）中秋佳節驚喜宣布婚訊，在社交平台分享被男友在意大利米蘭大教堂前求婚的浪漫時刻，相中她更一度感動爆喊！這位被網民封為「新聞女神」的前主播，大方放閃甜讚未婚夫是「鋼鐵直男」，究竟這位男士有何魅力能奪得女神芳心？而困擾她多年的高層姪女傳聞，又是如何解開的？