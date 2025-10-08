30歲TVB前新聞小花袁沅玉突獲男友米蘭大教堂前求婚 曾傳係高層袁志偉姪女

30歲前TVB新聞小花袁沅玉昨日（7日）中秋佳節驚喜宣布婚訊，在社交平台分享被男友在意大利米蘭大教堂前求婚的浪漫時刻，相中她更一度感動爆喊！這位被網民封為「新聞女神」的前主播，大方放閃甜讚未婚夫是「鋼鐵直男」，究竟這位男士有何魅力能奪得女神芳心？而困擾她多年的高層姪女傳聞，又是如何解開的？

袁沅玉米蘭大教堂前驚喜獲跪地求婚

昨日，袁沅玉在個人Instagram上載多張求婚照片，畫面極度浪漫。相中所見，她身穿一襲白色喱士短裙，仙氣十足，而男友則以一身簡潔便裝，在宏偉的米蘭大教堂前突然單膝跪地，手持鑽戒向她求婚。面對這突如其來的驚喜，袁沅玉顯得又驚又喜，忍不住流下感動的淚水，場面溫馨。隨後兩人緊緊相擁，袁沅玉更甜笑著大騷手上目測至少有兩卡的巨型鑽戒，幸福之情溢於言表。

袁沅玉IG長文放閃 甜讚未婚夫真摯細緻

沉浸在幸福中的袁沅玉亦透過長文分享待嫁的喜悅，並甜蜜地形容未婚夫為「鋼鐵直男」。她寫道：「想同大家分享一個好消息☺️：感性小玉💍鋼鐵直男🤣多謝另一半給予我勇氣面對逆境、教懂我用溫柔的眼光看待自己和世界；👀鋼鐵直男不懂甜言蜜語，但永遠是最積極最勇敢解決困難；另一半充滿純真和善良的內心，讓我相信世界依然有堅定不移的愛」文末更特別標註「#鋼鐵直男的浪漫簡單又粗暴真摯更細緻」，可見她對未婚夫的欣賞與愛意。

曾傳係高層袁志偉姪女 袁沅玉一招解謎

現年30歲的袁沅玉畢業於浸會大學新聞系，2018年加入無綫新聞後，因其甜美外貌及專業形象，迅速成為網民心中的新聞女神。不過，入行以來一直有傳聞指她是無綫新聞主管、助理總經理袁志偉的姪女，因而備受力捧。對此她一直未有正面回應，直到2023年宣布離巢時，她才上載與爸爸的合照，親自解開謎團，澄清道：「被人問咗好多年，其實我爸爸不是電視台高層，又不是誰誰達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」她續說：「他卻是一個永遠都會等我深夜收工回家的爸爸、是那一個每次我打一個電話就使命必達的爸爸，也是那一個永遠都開著電視支持我的爸爸。多謝爸爸願意陪我周圍去，陪我行山，陪我打卡拍照，陪我睇戲，陪我到處找美食，把我餵到肥肥白白。」並加上「不是姪女」的標籤，正式撇清關係。

網民湧入IG祝福 激讚巨鑽好閃

袁沅玉宣布婚訊後，大批網民及好友紛紛湧入其IG留言送上祝福，喜訊洗版社交媒體。不少人都大讚求婚場面浪漫，並將焦點放在其手上巨鑽上，留言稱：「恭喜小玉！！！戒指粒石好好好閃。」、「恭喜恭喜，要幸福喔！」、「So happy for you!! 恭喜小玉，永遠幸福快樂喔！」及「So sweeett，小玉要一直幸福啊！」等，可見雖然她已離開新聞界，但一舉一動依然備受外界關注，人氣不減。

袁沅玉 tvb主播 （圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 （圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 （圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 （圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 （圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 （圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者，當時的她仍是面圓圓。（圖片來源：有線新聞截圖）
讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者，當時的她仍是面圓圓。（圖片來源：有線新聞截圖）
袁沅玉 tvb主播 這張就是袁沅玉早前自爆的「黑」歷史照，當時她正在美國讀中學，相信只得約15、16歲。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
這張就是袁沅玉早前自爆的「黑」歷史照，當時她正在美國讀中學，相信只得約15、16歲。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 袁沅玉去年5月低調離巢，最後一次在無綫報新聞時，笑容保持甜美。（圖片來源：無綫新聞截圖）
袁沅玉去年5月低調離巢，最後一次在無綫報新聞時，笑容保持甜美。（圖片來源：無綫新聞截圖）
袁沅玉 tvb主播 （圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉 獲前同事大讚人美心善

TVB英語主播Melissa Gecolea昨日率先曬出與袁沅玉合照，透露她離巢的消息，其後包括主播伍楚瑩、李寶善、記者梁思行等新聞部同事都一一在社交網向袁沅玉送上祝福，大家才得知她Last day的消息，其中伍楚瑩大讚袁沅玉是「很可愛的玉玉」，梁思行就讚袁沅玉「人美心善」，而李寶善在祝袁沅玉順利之餘，又爆她送了好得意的「點字曲奇」做「散水餅」。

袁沅玉 tvb主播 袁沅玉與Melissa Gecolea。（圖片來源：IG@melissagecolea）
袁沅玉與Melissa Gecolea。（圖片來源：IG@melissagecolea）
袁沅玉 tvb主播 袁沅玉與伍楚瑩。（圖片來源：IG@ngchoying）
袁沅玉與伍楚瑩。（圖片來源：IG@ngchoying）
袁沅玉 tvb主播 袁沅玉與李寶善。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉與李寶善。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 袁沅玉與梁思行。（圖片來源：IG@irislshang）
袁沅玉與梁思行。（圖片來源：IG@irislshang）

臨走攞埋新聞獎

袁沅玉昨日在無綫最後一次報新聞，在剛過去的周日，她亦有出鏡主持《財經透視》，報道安老院的經營苦況。上月尾她更憑主持《財經透視》，獲得香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」金獎，當日她曾在社交網發表得獎感言，表示：「一個獎代表背後很多人的努力，特別多謝監製陳文超（大家的超哥），攝影、剪片、導演們的幫忙，還有一班一齊努力奮鬥的專題組同事，繼續加油！」

袁沅玉 tvb主播 袁沅玉最後一次在無綫報新聞，笑容保持甜美。（圖片來源：無綫新聞截圖）
袁沅玉最後一次在無綫報新聞，笑容保持甜美。（圖片來源：無綫新聞截圖）
袁沅玉 tvb主播 仲有最後一次主持《財經透視》。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
仲有最後一次主持《財經透視》。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 《新聞透視》攞到香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」影像及聲音組金獎。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
《新聞透視》攞到香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」影像及聲音組金獎。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 袁沅玉話要多謝台前幕後所有工作人員。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉話要多謝台前幕後所有工作人員。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）

網民猜測：為將來回巢做高層鋪路

網民對袁沅玉的離巢都表示不捨，並紛紛猜測她今後的去向：「她是否也準備移民？」、「可能認為自己係大台新聞部再沒有更多發展機會，故選擇離開」、「希望去有線新聞」、「佢個IG呢輪都多相出，似鋪緊路」等，亦有網民猜測她將來會再度回歸：「今日嘅走，係為他日返來做高層鋪路！美其名曰：喺出邊進修過攞咗經驗。」

袁沅玉 tvb主播 有網民猜測袁沅玉離巢後會先去進修，之後再回巢TVB做高層。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
有網民猜測袁沅玉離巢後會先去進修，之後再回巢TVB做高層。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者。（圖片來源：有線新聞截圖）
讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者。（圖片來源：有線新聞截圖）
袁沅玉 tvb主播 加入無綫後，袁沅玉由天氣女郎做起。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
加入無綫後，袁沅玉由天氣女郎做起。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）

極速上位有傳係袁志偉姪女

袁沅玉於2017年曾在有線新聞做實習記者，2018年浸會大學傳理系畢業後，她便加入無綫新聞台做主播，由報天氣開始，未夠一年已有個人節目《武測天》與香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，更迅速升職至高級主播，曾被指上位速度快過火箭。有指現年28歲的Yuki能如此快速上位，全因是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，不過消息從未能證實。今次袁沅玉離巢，亦有網民驚訝追問：「袁志偉唔係睇佢台戲㗎咩？」、「袁志偉留唔到袁沅玉」等等。

袁沅玉 tvb主播 入職無綫未夠一年，袁沅玉已孖香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，因此被指上位快過火箭。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
入職無綫未夠一年，袁沅玉已孖香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，因此被指上位快過火箭。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 袁沅玉早前曾約林婷婷與梁榮武一起食飯，睇袁沅玉IG，佢同梁榮武不時都有相約聚會。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉早前曾約林婷婷與梁榮武一起食飯，睇袁沅玉IG，佢同梁榮武不時都有相約聚會。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 又同地下天文台台長方志剛飯聚。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
又同地下天文台台長方志剛飯聚。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 TVB新聞部記者高玉婷去年尾曾拍下袁志偉（右）和曾志偉兩位高層出席TVB盆菜宴時嘅照片，不過未見有袁志偉同袁沅玉嘅合照。（圖片來源：IG@kokokophotography）
TVB新聞部記者高玉婷去年尾曾拍下袁志偉（右）和曾志偉兩位高層出席TVB盆菜宴時嘅照片，不過未見有袁志偉同袁沅玉嘅合照。（圖片來源：IG@kokokophotography）
袁沅玉 tvb主播 原來高玉婷（左一）亦有份憑專題節目《創科導航》獲得「最佳商業科技新聞報道獎（影像及聲音組）」銀獎，與袁沅玉（右二）一同去領獎。（圖片來源：IG@kokokophotography ）
原來高玉婷（左一）亦有份憑專題節目《創科導航》獲得「最佳商業科技新聞報道獎（影像及聲音組）」銀獎，與袁沅玉（右二）一同去領獎。（圖片來源：IG@kokokophotography ）

笑容最靚 領養貓貓顯愛心

袁沅玉於IG分享的相片大多與工作有關，不過都有一些靚女相益粉絲，其中更以燦爛笑容最得人心。她另有一個為愛貓而特別開設的IG，經常更新愛貓的可愛Post，更大爆愛貓是浪浪領養回來，愛心滿滿。

袁沅玉 tvb主播 大學時期的袁沅玉。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
大學時期的袁沅玉。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
袁沅玉 tvb主播 領養貓貓成為貓奴的袁沅玉，為愛貓開了一個IG帳戶。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）
領養貓貓成為貓奴的袁沅玉，為愛貓開了一個IG帳戶。（圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki）

