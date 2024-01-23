前TVB主播袁沅玉擺脫「圓圓肉」變爆肌女神 網民錯重點勁讚健身教練都好正
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現年29歲的前新聞主播袁沅玉（Yuki）於去年5月離巢TVB，近日她發放了一張曬肌照，相中她舉著一隻健壯的臂彎，與身旁的健身教練鬥騷手瓜上的「老鼠仔」，引來網民紛紛大讚她已變得「好有睇頭」！
袁沅玉 練出鋼鐵手臂
袁沅玉日前在IG曬出了一張健身成果照，相中她舉著左手臂，大騷「老鼠仔」手瓜，引來網民紛紛勁讚她「大隻得嚟又靚女」、「大隻玉」、「嘩：勁力十足」、「真心操得靚」、「好勁呀」、「好有睇頭」等。
袁沅玉 曾公開最巔峰體重
睇番袁沅玉舊照，她曾公開自己在美國讀書時期，體重最高峰達到65-70KG（即約143-154磅），原因之一是食得太開心：「每星期都是開開心心食甜品，食Pizza同Fries」，而原因之二就是由細到大都經常被袁爸瘋狂喂食，才會令她變成「圓圓肉」！
健身教練勁搶Fo 曾上港台教健身
亦有不少網民錯焦點，留意到袁沅玉身旁的健身教練，勁讚她「都好正」、「好靚」、「十分搶鏡」等，原來這位健身教練名叫Rosofia（魏楚燕），去年也曾上過港台節目《港台體壇123》擔任客席主持。
贏得國際健美比賽冠軍
現年30歲的Rosofia是香港和意大利的混血兒，除了是健身教練外，她更曾於2016年奪得奧林匹克亞洲香港賽女子比堅尼健體美全場總冠軍，成為亞洲最年輕的國際健美總會（IFBB）職業選手，在她IG中也po過不少展示健美成果的靚相。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@yuenyuenyukyuki、有線新聞截圖、無綫新聞截圖、港台節目截圖、IG@rosofialia_ifbbpro