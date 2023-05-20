一舞傾城｜52歲袁潔儀演賣女老母保養太好勁尷尬 與陳星妤慘情戲變笑料

90年代甜美亞姐袁潔儀在《一舞傾城》飾演28歲女主角KK的無良阿媽，這位KK媽也曾當舞小姐，因為貪錢又怕窮不斷游說阿女出賣初夜，不過現年52歲的袁潔儀點睇都唔似劇本描述咁落泊，彎腰駝背加上阿婆衫，盡力扮老結果係⋯⋯