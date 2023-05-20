一舞傾城｜52歲袁潔儀演賣女老母保養太好勁尷尬 與陳星妤慘情戲變笑料
52歲袁潔儀輩份升呢 亞姐大規模轉投無綫做「老母擔當」
近年不少前亞姐加入無綫成為「老母擔當」，除了91年冠軍羅霖（58歲）在《廉政狙擊》飾演吳卓羲養母，又有85年冠軍黎燕珊（58歲）在《法言人》、《廉政狙擊》演不同風格的阿媽，今次《一舞傾城》就有89年亞姐5強袁潔儀，現年52歲的袁潔儀近年簽約無綫，雖然曾在TVB劇演過媽媽級角色，不過有廿幾歲女的戲份，本劇就係第一次，結果演出惹來不少批評，當中與角色設計不無關係！
袁潔儀為800萬直接賣女 劇情惹爭議
飾演陳星妤媽媽的袁潔儀，在劇中竟然鼓勵女兒去做舞小姐！第2集袁潔儀被躁夫王俊棠打傷後，身處醫院向陳星妤坦承自己曾經任職夜總會，對白非常誇張：
「其實你老竇死後，我真係走投無路，我有幾年做過舞女…點都好，媽咪都係想提醒你，你仲係女仔嚟㗎，又係靚女，如果真係有心做，你一定搵到錢…
但係唔好聽嗰啲男人嘅甜言蜜語。去嗰度玩，有邊個係真心？講啲乜嘢都好，佢哋都係為咗𠱁你上床，所以錢先係最真，靚仔冇本心。
（媽，你都贊成我去萬國城？）我都唔知，我都要時間去消化…你記住，你要去做，就要去最大、最旺、最肯使錢嘅場去做，女人嘅青春就係得嗰幾年，你要做嘅話，老虎你都要做最紅嘅一姐！收山之後先搵個知心人，或者買樓收租，咁樣先係醒目女呀…」
之後，袁潔儀出院去夜總會見陳法蓉，代女簽約，踏上舞女之路，去到第5集，袁潔儀再受莊思敏挑撥，得悉出賣初夜的豐厚回報，「只要一晚富豪就願意給800萬還有大豪宅」，於是回家再度勸女兒勿戀上公子關楚耀，兩母女的衝突場面以一巴掌終結，苦情戲對白生硬，場面甚為尷尬。
1989年亞姐入行 與兒童節目結緣成「潔儀姐姐」
袁潔儀早在1989年客串許冠傑《最喜歡你》歌曲MV的模特兒替身角色。期後袁潔儀的姐姐替她報名參與「亞洲小姐競選」，同屆有冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀和伍詠薇，她獲得第4名，賽後被點名加入亞視，作演員、主持兩方面發展。
袁潔儀憑40.5吋長腿深受注目，也有長腿姐姐之稱。
數到袁潔儀的經典演出作品，一眾80後一定會想《精靈一族》中的「潔儀姐姐」。在一次訪談節目當中，陳啟泰曾說過：「TVB有譚玉瑛姐姐、亞視就一定是潔儀姐姐了。」更指出她是當年的「一代玉女」。
同時，她也參與過《藍月亮》、《我來自潮州》、《我和殭屍有個約會》等劇集的演出。後來因亞視製作的劇集減少了，袁潔儀便努力做好《今日睇真D》的主持。當中最令人深刻的一幕是，她竟在一次訪問中問祥嫂（洪金梅）：「你收咗月經未呀？」可見她是位做事博到盡的女士。
袁潔儀3度流產都能「隨緣」接受 唯痛失摯友不能釋懷
後來潔儀姐姐開始轉投無綫，後更常於國內演出。於2009年因意外懷孕而與武警男友結婚，可惜在申請結婚後發現BB沒心跳自然流產了。喜歡小朋友的袁潔儀沒有放棄，婚後再有孕，又出現了第2次流產。好不容易第3次又懷孕了，卻因BB未能通過唐氏綜合症篩查，她考慮到自己的年紀，以及對小朋友也未必是好事，於是只好忍痛選擇人工流產。經歷3次的流產後，袁潔儀甚至覺得即使丈夫多一個二奶為他生小朋友也沒關係：
「我老公比我年紀少，我驚自己老了會成為他負累。」
袁潔儀《法證先鋒IV》演出曾獲觀眾讚賞
早在2020年，袁潔儀出現在《法證先鋒IV》（劇中飾演寡婦碧姐）。劇中她正在懷孕，而老公為救自己親弟郭Sir而被大浪捲走死亡。生活失去依靠，與亡夫的心血糖水店又被業主加租經營不下去，憶述亡夫的一幕更令觀眾大為感動。
曾在《亞視百人》的訪問中，用了「隨緣」來形容自己的人生。她隨緣地參選了亞姐、經歷了3次流產、痛失摯友後也能用正面心態面對，更出手相助好友渡過難關。或許就是因為她對事物這份「隨緣」的心態，才能令她成為大家心中的開心果，永遠不老的潔兒姐姐！
薪水分一半給好友渡難關 可以幫助別人 也算幸福！
袁潔儀另一亞視前員工好友寶珮如，於1999年遇嚴重車禍，令下顎面骨碎裂、盤骨移位，並要面對斷斷續續7年的手術。一向愛錫朋友的袁潔儀便在經濟上大力支持她，把自己登台賺到的錢分一半給寶珮如醫病。由於當時袁潔儀也正經歷不被續約和男友分手的低潮，但當她見到朋友靠意志站起來後，便開始想通了。
袁潔儀7招「隨緣」凍齡法 把運動融入生活
有人說相由心生，潔儀姐姐心地善良當然漂亮。但日常生活她都有凍齡心得！
1.三餐準時吃
「早餐要食得好、午餐要食得飽、晚餐要食得少」這句說話相信你一定聽過。根據坊間的研究指，正確的飲食模式是「三餐能量平衡」當中早餐佔一天所需能量的25%-30%，午及晚餐則為30%-40%。假如你是一位朝九晚五的上班族，從起床開始計算，早餐應於7點進食、晚餐最好在5點至7點之間，最好距離睡覺遠一點，減少腸胃負擔。袁潔儀習慣自己煮早餐並於約每日7:30進食，而午餐則安排在下午1:30。
2.步行代替運動
不用工作的日子，袁潔儀都會留在家中做午餐給老公吃。她會由街中家中步行30分鐘至街市買餸，再由街市步行30分鐘回家，代替運動。而平日工作的日子，袁潔儀也會隨身帶備波鞋以便空閒時間到處走走當運動。約乘公共交通工具，她更會選擇站立絕不坐下。
3.飯後執屋
老生常談「飯後不坐」可以阻止肚腩出現，袁潔儀每次食完晚飯都會動起來收拾房子，久而久之在家中甚少坐下，難怪身材這麼好。
4.最愛睡覺
被問到保養方法時，袁潔儀指自己最愛睡覺，若不用工作每晚11：30便會準時睡覺。如果工作期間，只要一上保姆車便會花時間補眠。
5.跟隨「食物金字塔」進食
潔儀姐姐並沒有特別的減肥餐單，不過她會跟隨「食物金字塔」進食，以及食大量蔬菜。
6. 心態樂觀
一向給人感覺正能量的潔儀姐姐認為心態樂觀正面是凍齡的重要因素，難怪好常常都笑面迎人！
7.睡前拍打
中醫指拍打身體可促進體內的臟腑運作，把毒素和廢物排出體外、達到改善氣血循環的效果。而袁潔儀每晚約10:30便會開始進行拍打身體。台灣就有位美女中醫田宜民建議，每天最好花5-10分鐘時間拍打，大家可先在雙手塗上按摩油或精油，然後針對想瘦身部位進行拍打，刺激重點穴位。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹