55歲袁潔瑩厭食症暴瘦70磅 重提黃百鳴1件事雪中送炭淚崩：再講會喊

現年55歲的「開心少女組」成員袁潔瑩，近年雖然淡出幕前，但每次公開露面，其纖瘦的身形總成為外界焦點。日前她接受恩師黃百鳴的訪問，罕有地詳談出道經過與對抗厭食症的艱苦歲月，更在鏡頭前感觸落淚，感激黃百鳴多年來的提攜與關懷，揭開了許多不為人知的往事。