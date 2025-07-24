55歲袁潔瑩厭食症暴瘦70磅 重提黃百鳴1件事雪中送炭淚崩：再講會喊
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現年55歲的「開心少女組」成員袁潔瑩，近年雖然淡出幕前，但每次公開露面，其纖瘦的身形總成為外界焦點。日前她接受恩師黃百鳴的訪問，罕有地詳談出道經過與對抗厭食症的艱苦歲月，更在鏡頭前感觸落淚，感激黃百鳴多年來的提攜與關懷，揭開了許多不為人知的往事。
55歲袁潔瑩曾患厭食症一度停經
對於多年來備受關注的暴瘦問題，袁潔瑩坦言源於早年患上厭食症，體重曾一度暴跌至僅70多磅。她解釋，當時為了出唱片而瘋狂運動節食，漸漸陷入無法自拔的狀態，形容這是一種心理病，最終導致身體機能失調，情緒出現問題，甚至一度停經，情況相當嚴重。
袁潔瑩憶述入行契機 全因同男友分手
袁潔瑩的成名作《開心鬼放暑假》讓她一炮而紅，但原來她能得到「卑鄙會長」這個角色，全因一場街頭鬧交。黃百鳴憶述，當年與導演高志森遍尋不獲新面孔，駕車途經中環時，意外看見正在與男友吵架的袁潔瑩，形容她「惡得嚟幾可愛」，完全符合角色形象，於是立即下車邀請試鏡。袁潔瑩笑言當時正值火爆關頭，根本無心理會，更心想：「人哋鬧交關你咩事，咁八卦！」
感激恩師黃百鳴雪中送炭
袁潔瑩透露，當年拍攝《開心鬼放暑假》的片酬為15,000元，電影大賣後，黃百鳴更額外分紅5,000元給每位女主角，令她初出茅廬便有兩萬元收入，大讚恩師慷慨。然而，最讓她感動的，是黃百鳴在她人生低谷時的支持。她表示自己一度因厭食症而極度消瘦，黃百鳴特意駕車找她飲茶關心，這份恩情讓她銘記於心，談及此處更一度眼濕濕，哽咽道：「唔好再講落去，再講我會喊，總之佢係百份百好人。」
網民鼓勵袁潔瑩「由細到大我都覺得你好型」
帖文引來大批網民留言，紛紛表示支持及送上祝福。不少人大讚袁潔瑩即使55歲依然保養得宜，充滿氣質，「55歲來講，佢都算keep得好喎」、「我都覺，好順眼有55歲應有既歲月感，但又唔會好殘」。更多粉絲是從她少女時期便開始支持，直言「我好鍾意你㗎，由細到大我都覺得你好型㗎」、「一直都覺得你係三個女主角中最靚，加油」。同時，網民亦對其健康狀況表示關心，「以前佢好靚㗎，但患厭食症之後就唔同哂，令人好擔心」、「希望佢健康」，並以同樣曾受困擾的鄭秀文作例子，為她打氣。
訪問片段：
圖片來源：網民留言截圖、電影截圖、YouTube@百鳴歌資料或影片來源：原文刊於新假期