袁詠儀24年影迷會突關閉 疑與張智霖表演結婚出事 被網民力數3宗罪
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有長達24年歷史的袁詠儀唯一影迷會「永遠心儀」近日突然宣布關閉，有網民猜測出事原因，是因為張智霖最近在內地節目《披荊斬棘2》中為贏比賽，在台上與袁詠儀表演補辦婚禮，此事不但令哥哥們有微言，網民都狠批張智霖勝之不武，現在連袁詠儀亦疑似受到波及！
袁詠儀24年影迷會宣布關閉
《披荊斬棘2》中張智霖與袁詠儀表演補辦婚禮，惹來不少熱議，認為張智霖「為咗贏比賽連呢啲嘢都擺上檯」。其後陪伴了袁詠儀24年的影迷會「永遠心儀」在10月6日凌晨12點突然宣布關閉，並感情表示：「本來下個星期的15日是永遠心儀二十四週年的日子，但如今終究沒有這個緣份能一起走下去，就讓我們江湖再見，山水有相逢。」其影迷會站長就轉發此帖文說：「江湖不見」。
網民力數袁詠儀3宗罪
有網民對影迷會關閉感到可惜，直言：「24年，好長情，都相當於一個人從出生到大學畢業了」但由於影迷會未有透露關閉原因，引來不少網民猜測，有網民就歸納出袁詠儀「激嬲」影迷會的3大原因：
1.一再補辦婚禮惹負評
張智霖與袁詠儀補辦婚禮原因，是因為他在2011年演唱會上，曾對太太承諾60歲補拍婚紗照，以及一直以來認為自己對袁詠儀有所欠虧等，不過這個原因好似用完再用。原來同張智霖「表演結婚」已經唔係第一次，被網民鬧「上一個綜藝結婚一次」、「網友已經見證了三場婚禮啦」、「港台那班人沒情懷賣了」、「自打再一次婚禮後，再也不想看這對夫婦了」等等。
2.事業重心已改變
有網民大呻袁詠儀近年事業重心已經改變晒，無接拍新戲之餘，好似只係識上綜藝放閃，所以影迷會自然就會關閉。
3.對粉絲態度雙標
有網民爆料指袁詠儀對待張智霖的粉絲比自己的粉絲態度還要好：「兩邊粉絲撕逼，她還跑去教訓自己的粉絲，說愛她就不要傷害她的家人」又指袁詠儀被批評是「戀愛腦」，只顧張智霖而不顧自己的粉絲，讓粉絲都很傷心，又強調袁詠儀其實根本唔在意內地粉：「港台藝人沒幾個心裡真在乎大陸內地粉絲的」
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：微博＠袁詠儀靚靚、《披荊斬棘2》截圖、微博＠到此一游影視工作室、微博@永遠心儀_袁詠儀的LENLENFAMILY、微博@披荆斬棘
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