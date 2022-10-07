袁詠儀24年影迷會突關閉 疑與張智霖表演結婚出事 被網民力數3宗罪

有長達24年歷史的袁詠儀唯一影迷會「永遠心儀」近日突然宣布關閉，有網民猜測出事原因，是因為張智霖最近在內地節目《披荊斬棘2》中為贏比賽，在台上與袁詠儀表演補辦婚禮，此事不但令哥哥們有微言，網民都狠批張智霖勝之不武，現在連袁詠儀亦疑似受到波及！