袁詠儀孖張智霖跟蹤15歲魔童約會 聲稱不做麻煩奶奶 網民：嫁你個仔真慘﹗

袁詠儀和張智霖的15歲兒子張慕童（魔童）遺傳父母優良基因，高大又靚仔，袁詠儀對兒子的言行向來緊張，之前因為魔童一個留言觸動內地網民神經，袁詠儀急急漏夜長文道歉承諾會好好管教兒子﹗隨住15歲魔童踏入青春期，袁詠儀更緊張兒子的感情生活，她在內地節目《朋友請聽好2》中自爆，曾拉埋老公張智霖去跟蹤兒子約會﹗