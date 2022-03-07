袁詠儀

袁詠儀孖張智霖跟蹤15歲魔童約會 聲稱不做麻煩奶奶 網民：嫁你個仔真慘﹗

最新娛聞
東方新地

袁詠儀和張智霖的15歲兒子張慕童（魔童）遺傳父母優良基因，高大又靚仔，袁詠儀對兒子的言行向來緊張，之前因為魔童一個留言觸動內地網民神經，袁詠儀急急漏夜長文道歉承諾會好好管教兒子﹗隨住15歲魔童踏入青春期，袁詠儀更緊張兒子的感情生活，她在內地節目《朋友請聽好2》中自爆，曾拉埋老公張智霖去跟蹤兒子約會﹗

袁詠儀稱要做一個好奶奶

袁詠儀在內地節目中談及子女拍拖的話題，她自爆曾下定決心要做一個好好的奶奶，不會做一個麻煩的奶奶，但結果是當知道兒子魔童第一次單獨約會女生時，卻令她十分緊張：「你知道嗎？那一刻心裡面就是那種『看一看吧，這樣子』我忍不住就拉住我老公跟著去﹗」

袁詠儀 魔童之前貼出母子相，被指餅印一樣﹗
魔童之前貼出母子合照，被指餅印一樣﹗（圖片來源：[email protected]_morton ）
袁詠儀 袁詠儀呢頭話自己將來會係一個好好的奶奶，但轉頭，魔童單獨約會女生，已令袁詠儀緊張到要玩跟蹤﹗
袁詠儀呢頭話自己將來會係一個好好的奶奶，但轉頭，魔童單獨約會女生，已令袁詠儀緊張到要玩跟蹤﹗（圖片來源：《朋友請聽好2》截圖）

袁詠儀孖張智霖扮散步沿途監察

袁詠儀和張智霖果然開車送魔童去約會，並同魔童講明：「我們不會打擾你的，只在旁邊這樣﹗」送兒子到達約會地點，袁詠儀向兒子保證：「你去你的，我跟你爸在那個地方坐下來吃飯，不會管你的。」但全程袁詠儀盯著兒子的一舉一動﹗飯吃完，但跟蹤行動未完，袁詠儀和張智霖假裝散步去跟著兒子，袁詠儀解釋：「我不是擔心兒子做甚麼事，但是會很想跟著他，畢竟他才十多歲，我覺得有些事情不要那麼早去做一些決定。」

袁詠儀 袁詠儀話拉埋老公張智霖去跟蹤魔童去約會﹗
袁詠儀話拉埋老公張智霖去跟蹤魔童去約會﹗（圖片來源：《朋友請聽好2》截圖）
袁詠儀 袁詠儀話同張智霖假裝散步尾隨住魔童﹗
袁詠儀同張智霖假裝散步尾隨住魔童，由暗跟變明跟，相當誇張﹗（圖片來源：《朋友請聽好2》截圖）

袁詠儀亦老實告知魔童期間不會干涉，只在附近徘徊，所以袁詠儀同張智霖由原來偷偷地跟著，變成光明正在附近觀察﹗主持都驚訝袁詠儀會這樣做﹗

袁詠儀 袁詠儀去年貼出母子背面合照，網民驚訝魔童突然長高，已高過媽媽袁靚靚﹗
袁詠儀去年貼出母子背面合照，網民驚訝魔童突然長高，已高過媽媽袁靚靚﹗（圖片來源：IG＠anitayuenwy）

網民：可以想像到佢將來點對新抱﹗

袁詠儀公開跟蹤兒子拍拖一事後，引起網民熱烈討論，不少網民更戥魔童未來太太慘，留言：「可以想像到將來點對新抱」、「通常話自己唔麻煩嗰啲就最麻鬼煩﹗」、「佢一定係咩都管又要同新抱爭寵嘅奶奶﹗」、「嫁著你個仔真係慘﹗」、「好驚個仔做錯事，佢升呢做祖母級」、「完全唔尊重個仔」、「萬朱莎華啲friend」、「人哋女仔個阿媽都未驚，你個仔有寶咩？」

袁詠儀 魔童愈大愈靚仔﹗
魔童愈大愈靚仔﹗（圖片來源：[email protected]_morton ）

魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊

袁詠儀和張智霖的15歲兒子張慕童（魔童）早前在IG開通帳號，一日便有超過十萬人追蹤，在IG貼出與金髮美女遊主題樂園火速成為熱話，魔童高顏值完全遺傳自父母，雖然戴住口罩只露出雙眼，網民紛紛表示被電暈﹗魔童亦樂於與網民互動，月前大玩你問我答，被問到身處地方而出事，觸動內地網民神經，並在袁詠儀及張智霖微博洗版鬧爆，袁詠儀深夜發文澄清，並把錯都歸咎於與身為父母的自己﹗

袁詠儀 網民大讚魔童呢位星二代好耀眼﹗
網民大讚魔童呢位星二代好耀眼﹗（圖片來源：[email protected]_morton ）

魔童對網民有問必答

魔童張慕童剛滿15歲，與外籍友人到主題樂園慶祝，突然在社交網蒲頭的魔童，一個po已有過萬like，成為觸目星二代﹗及後魔童與網民玩你問我答，被問到身高、感情狀況、喜歡顏色等都有問必答，不過卻因為一個回答惹起內地網民不滿﹗

兩年前袁詠儀一家三口去拜佛，當時13歲的魔童張慕童）只到張智霖膊頭高少少。
兩年前袁詠儀一家三口去拜佛，當時13歲的魔童（張慕童）只到張智霖膊頭高少少。（圖片來源：[email protected]
今年5月袁詠儀貼出一家三口合照時，15歲的魔童己同爸爸張智霖一樣高﹗
去年5月袁詠儀貼出一家三口合照時，當時14歲的魔童已同爸爸張智霖一樣高﹗（圖片來源：[email protected]

魔童答「NO」出事

魔童都以簡單英文回答網民，有網民問他：「Are You in China now?」，魔童以英文回應：「No not right now」配以一張香港坐摩天輪的相片，以表達自己身處在香港﹗魔童的回應竟惹起內地網民極大反應，紛紛在袁詠儀及張智霖微博洗版鬧爆﹗

魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
魔童月前與金髮美女同遊主題樂園，高顏值近照曝光﹗（圖片來源：[email protected]_morton）
袁詠儀 魔童的回答觸動了內地網民的神經﹗
魔童的回答觸動了內地網民的神經﹗（圖片來源：[email protected]_morton ）

袁詠儀關公上身漏夜發文澄清：是我倆作為父母之過

袁詠儀漏夜發文為仔補鑊，指兒子在英語用語上「失言造成了誤解」，作為父母已即時作出糾正，以確保兒子日後要用「嚴謹的用詞」，並把責任歸咎於自己身上「這實在是我倆作為父母之過」並請求大家包容﹗

魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
袁詠儀深夜發文為仔補鑊﹗（圖片來源：袁詠儀靚靚@微博 ）

網民唔收貨：不要寫繁體字

袁詠儀發文後反應好壞參半，有網民貼出袁詠儀和張智霖一家愛國的例證護航，亦有網民繼續狙擊，又怪責袁詠儀既然向內地道歉，就應用簡體字而非繁體字，亦有網民指袁詠儀兩夫婦長期在內地開工，沒有好好管束好魔童，更建議他們一家移居內地，好讓魔童接受中國教育﹗

魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
袁詠儀在微博代仔謝罪，並以她和張智霖身份出發，用上「這實在是我倆作為父母之過」。（圖片來源：袁詠儀靚靚@微博）
魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
（圖片來源：袁詠儀靚靚@微博 ）
魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
（圖片來源：袁詠儀靚靚@微博 ）
魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
（圖片來源：袁詠儀靚靚@微博 ）
袁詠儀 魔童之前與朋友一起到主題公園，甚受女同學歡迎﹗
魔童甚受女同學歡迎﹗（圖片來源：[email protected]_morton ）
魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
魔童身高有5尺10寸﹗身高不輸身旁的外國朋友﹗（圖片來源：[email protected]_morton ）

有網民撐：魔童會的第一首歌就是國歌

魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
（圖片來源：袁詠儀靚靚@微博 ）
魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
（圖片來源：袁詠儀靚靚@微博 ）

魔童有問必答

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_morton、微博＠袁詠儀靚靚、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 