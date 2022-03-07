袁詠儀孖張智霖跟蹤15歲魔童約會 聲稱不做麻煩奶奶 網民：嫁你個仔真慘﹗
袁詠儀稱要做一個好奶奶
袁詠儀在內地節目中談及子女拍拖的話題，她自爆曾下定決心要做一個好好的奶奶，不會做一個麻煩的奶奶，但結果是當知道兒子魔童第一次單獨約會女生時，卻令她十分緊張：「你知道嗎？那一刻心裡面就是那種『看一看吧，這樣子』我忍不住就拉住我老公跟著去﹗」
袁詠儀孖張智霖扮散步沿途監察
袁詠儀和張智霖果然開車送魔童去約會，並同魔童講明：「我們不會打擾你的，只在旁邊這樣﹗」送兒子到達約會地點，袁詠儀向兒子保證：「你去你的，我跟你爸在那個地方坐下來吃飯，不會管你的。」但全程袁詠儀盯著兒子的一舉一動﹗飯吃完，但跟蹤行動未完，袁詠儀和張智霖假裝散步去跟著兒子，袁詠儀解釋：「我不是擔心兒子做甚麼事，但是會很想跟著他，畢竟他才十多歲，我覺得有些事情不要那麼早去做一些決定。」
袁詠儀亦老實告知魔童期間不會干涉，只在附近徘徊，所以袁詠儀同張智霖由原來偷偷地跟著，變成光明正在附近觀察﹗主持都驚訝袁詠儀會這樣做﹗
網民：可以想像到佢將來點對新抱﹗
袁詠儀公開跟蹤兒子拍拖一事後，引起網民熱烈討論，不少網民更戥魔童未來太太慘，留言：「可以想像到將來點對新抱」、「通常話自己唔麻煩嗰啲就最麻鬼煩﹗」、「佢一定係咩都管又要同新抱爭寵嘅奶奶﹗」、「嫁著你個仔真係慘﹗」、「好驚個仔做錯事，佢升呢做祖母級」、「完全唔尊重個仔」、「萬朱莎華啲friend」、「人哋女仔個阿媽都未驚，你個仔有寶咩？」
魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
袁詠儀和張智霖的15歲兒子張慕童（魔童）早前在IG開通帳號，一日便有超過十萬人追蹤，在IG貼出與金髮美女遊主題樂園火速成為熱話，魔童高顏值完全遺傳自父母，雖然戴住口罩只露出雙眼，網民紛紛表示被電暈﹗魔童亦樂於與網民互動，月前大玩你問我答，被問到身處地方而出事，觸動內地網民神經，並在袁詠儀及張智霖微博洗版鬧爆，袁詠儀深夜發文澄清，並把錯都歸咎於與身為父母的自己﹗
魔童對網民有問必答
魔童張慕童剛滿15歲，與外籍友人到主題樂園慶祝，突然在社交網蒲頭的魔童，一個po已有過萬like，成為觸目星二代﹗及後魔童與網民玩你問我答，被問到身高、感情狀況、喜歡顏色等都有問必答，不過卻因為一個回答惹起內地網民不滿﹗
魔童答「NO」出事
魔童都以簡單英文回答網民，有網民問他：「Are You in China now?」，魔童以英文回應：「No not right now」配以一張香港坐摩天輪的相片，以表達自己身處在香港﹗魔童的回應竟惹起內地網民極大反應，紛紛在袁詠儀及張智霖微博洗版鬧爆﹗
袁詠儀關公上身漏夜發文澄清：是我倆作為父母之過
袁詠儀漏夜發文為仔補鑊，指兒子在英語用語上「失言造成了誤解」，作為父母已即時作出糾正，以確保兒子日後要用「嚴謹的用詞」，並把責任歸咎於自己身上「這實在是我倆作為父母之過」並請求大家包容﹗
網民唔收貨：不要寫繁體字
袁詠儀發文後反應好壞參半，有網民貼出袁詠儀和張智霖一家愛國的例證護航，亦有網民繼續狙擊，又怪責袁詠儀既然向內地道歉，就應用簡體字而非繁體字，亦有網民指袁詠儀兩夫婦長期在內地開工，沒有好好管束好魔童，更建議他們一家移居內地，好讓魔童接受中國教育﹗
有網民撐：魔童會的第一首歌就是國歌
魔童有問必答
讀者留言