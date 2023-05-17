袁詠儀獲外媒譽為港版柯德莉夏萍 網民留言炮轟：頂晒籠都係似夏萍

日前英文報章《南華早報》發佈一篇文章以介紹袁詠儀為題，讚揚其在演藝界的成就，標題更形容袁詠儀為香港電影界的柯德莉夏萍 (Audrey Hepburn)。不過網民就唔太認同呢個比喻，認為袁詠儀同柯德莉夏萍除咗曾經都剪短過頭髮之外，一啲共通點都冇！