54歲港姐冠軍素顏師奶Look探大佬B 曾流出兩人親密照引舊情疑雲
袁詠儀素顏探班大佬B 師奶Look零違和感
吳志雄日前在社交平台分享與張智霖、袁詠儀聚會的片段，三人在電器鋪內各自合照，場面溫馨。袁詠儀當日戴上眼鏡，孭住環保袋和皮袋，一身街坊師奶Look現身，完全沒有港姐冠軍的架子。不過即使素顏示人，靚靚的皮膚狀態依然極佳，完全看不出歲月痕跡，令人驚嘆她的保養功力。吳志雄見到老友十分開心，更在社交平台發文表示「很久沒有見了好兄弟張智霖袁詠儀」，可見三人友情深厚。
54歲港姐凍齡有術 皮膚狀態媲美少女
袁詠儀今年已經54歲，但從這次素顏現身的照片可見，她的皮膚狀態依然非常好，完全沒有鬆弛或暗沉問題。作為1990年港姐冠軍，袁詠儀一直以來都以自然美貌著稱，即使步入中年仍然保持良好狀態。她私底下多數以素顏示人，從不刻意修飾，這種自信和從容更顯現出真正的美麗。網民看到照片後紛紛大讚她的凍齡功力，直言「54歲素顏都咁靚，真係好羨慕」。
吳志雄袁詠儀舊情疑雲 網民熱議親密關係
袁詠儀與吳志雄的友誼一直備受關注，兩人曾共同參演電影《賭神3之少年賭神》，合作關係良好。早前吳志雄更在抖音分享一張20多年前跟袁詠儀在沙巴旅遊的合照，女方從後抱著他，狀甚親暱，照片上更寫著「靚仔雄」以及袁詠儀的簽名。這張陳年舊照一出，立即引起網民熱烈討論，有人笑指吳志雄在向袁詠儀老公張智霖示威，亦有人認真問兩人是否有過一段情。不過袁詠儀與張智霖結婚多年感情穩定，這些傳言相信只是網民的過度聯想。
張智霖袁詠儀夫妻檔 愈來愈有夫妻相
袁詠儀和張智霖結婚多年，兩人感情一直非常穩定，經常一起參加內地綜藝節目，被指愈來愈有夫妻相。這次探班大佬B，張智霖同樣有份參與，可見三人的友誼深厚。張智霖與吳志雄在電影《金榜題名》中有不少對手戲，私下亦是好友關係。夫妻二人經常孖公仔出席活動，恩愛程度令人羨慕，完全沒有受到外界傳言影響。
網民大讚袁詠儀真實一面 素顏更顯親和力
網民看到袁詠儀這次的素顏造型後，紛紛留言大讚她的真實一面。有網民表示「靚靚素顏都咁靚，真係天生麗質」，亦有人讚賞她的親和力，認為「港姐冠軍都可以咁貼地，好有親切感」。袁詠儀一直以來都以真性情見稱，不論是在螢幕前還是私底下，都保持著自然率真的一面，這種真實感正是她多年來深受觀眾喜愛的原因。這次素顏探班的造型，更讓人看到她作為普通人的一面，增添了不少親和力。