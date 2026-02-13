54歲港姐冠軍素顏師奶Look探大佬B 曾流出兩人親密照引舊情疑雲

54歲港姐冠軍袁詠儀日前素顏現身探班「大佬B」吳志雄，一身街坊師奶Look竟然零違和感！戴住眼鏡孭環保袋的靚靚，皮膚狀態依然極佳，完全看不出已經年過半百，凍齡秘訣令網民大讚神奇。這次罕見的素顏造型，更讓人見識到港姐冠軍的真實一面，原來卸下光環後的袁詠儀，竟然可以如此貼地親民！