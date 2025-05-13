絲打圍爐︱袁詠儀分享與魔童修復關係心路歷程 曾逼到兒子情緒出問題 被要求換個媽咪

現年53歲的影后袁詠儀（靚靚）近日為宣傳電影《OMG！阿媽有喜》，與黃潔琪（Miko）一齊上YouTube節目《絲打圍爐》，接受唐詩詠及「娟姐」練美娟訪問，節目中她大談同18歲囝囝魔童（張慕童）之間的母子關係。