絲打圍爐︱袁詠儀分享與魔童修復關係心路歷程 曾逼到兒子情緒出問題 被要求換個媽咪

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現年53歲的影后袁詠儀（靚靚）近日為宣傳電影《OMG！阿媽有喜》，與黃潔琪（Miko）一齊上YouTube節目《絲打圍爐》，接受唐詩詠及「娟姐」練美娟訪問，節目中她大談同18歲囝囝魔童（張慕童）之間的母子關係。

袁詠儀超強控制慾令兒子極抗拒

袁詠儀在節目中坦承，自己曾經是一位極具控制慾的母親，這種「一言堂」的高壓教育方式，曾讓兒子魔童非常抗拒，甚至一度向父親張智霖（Chilam）提出「換一個媽咪」的要求。這段經歷讓袁詠儀深刻反思，最終她選擇改變，學會聆聽和理解，這不僅修復了與兒子的關係，也讓她對育兒有了新的認識。

袁詠儀 袁詠儀上《絲打圍爐》大談同魔童之間的母子關係。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀上《絲打圍爐》大談同魔童之間的母子關係。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀 魔童曾向父親Chilam提出「換一個媽咪」的要求。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
魔童曾向父親Chilam提出「換一個媽咪」的要求。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀 當時魔童只有約6、7歲大。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
當時魔童只有約6、7歲大。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）

6、7歲魔童要求換個媽咪令袁詠儀心傷

袁詠儀在節目中回憶起與魔童的關係曾經非常緊張，她說：「佢當時大約6、7歲，係有少少醒覺，不過聽完我真係有啲傷心，但我老公即刻話﹕『冇關係，聽日我做壞人，你做好人就冇事喇。』」這段話反映了當時袁詠儀的無奈和壓力，她更大呻Chilam並無實際行動：「但佢從來冇做過壞人，壞人又係我。」

袁詠儀 魔童曾貼出與袁詠儀的合照，被指兩母子餅印一樣！（圖片來源：IG@cheung_morton）
魔童曾貼出與袁詠儀的合照，被指兩母子餅印一樣！（圖片來源：IG@cheung_morton）
袁詠儀 在袁詠儀與魔童關係處於冰點時，Chilam曾承諾同袁詠儀交換「好人」同「壞人」的角色。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
在袁詠儀與魔童關係處於冰點時，Chilam曾承諾同袁詠儀交換「好人」同「壞人」的角色。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀 但袁詠儀大呻最後Chilam並無兌現承諾。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
但袁詠儀大呻最後Chilam並無兌現承諾。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）

魔童曾被認為有「過動症」或「自閉症」

袁詠儀過去曾因為過於嚴格和主觀，導致魔童在學校無法集中注意力，甚至騷擾同學，被校方誤認為有「過動症」或「自閉症」，要求袁詠儀帶魔童去看醫生。最終經醫生診斷，發現其實是袁詠儀自己的問題，她太過自我中心，給予兒子太大的壓力，令魔童的行為及情緒出現問題。

袁詠儀 袁詠儀坦承過去對兒子比較嚴厲。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀坦承過去對兒子比較嚴厲。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀 靚靚和Chilam去年尾曾一家三口出發去日本旅行，擁有一頭微鬈髮型和一對濃眉大眼的魔童，獲網民大讚星味十足。（圖片來源：小紅書@袁詠儀靚靚）
靚靚和Chilam去年尾曾一家三口出發去日本旅行，擁有一頭微鬈髮型和一對濃眉大眼的魔童，獲網民大讚星味十足。（圖片來源：小紅書@袁詠儀靚靚）
袁詠儀 Chilam大爆18歲囝囝魔童是一個高冷「Cool魔」型的人。（圖片來源：小紅書@袁詠儀靚靚）
Chilam大爆18歲囝囝魔童是一個高冷「Cool魔」型的人。（圖片來源：小紅書@袁詠儀靚靚）

學Chilam同兒子溝通成功修復母子關係

面對這樣的情況，袁詠儀選擇了改變：「我只好學我老公同佢溝通，溝通好緊要。」她逐漸學會放下自己的主觀，嘗試站在兒子的角度思考問題。

這種改變不僅幫助袁詠儀修復了與魔童的關係，也讓她意識到，作為父母，不應該總是堅持自己是對的。她學會了聆聽兒子的想法，尊重他的選擇，這使得母子之間的關係變得更加和諧，如同朋友一般。

袁詠儀 袁詠儀意識到要改變自己，不能再做一言堂。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀意識到要改變自己，不能再做一言堂。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀 袁詠儀選擇了改變，學Chilam一樣同兒子溝通。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀選擇了改變，學Chilam一樣同兒子溝通。（圖片來源：YouTube@ChillGOODTV）
袁詠儀 袁詠儀曾貼出一家三口去拜佛的合照，當時13歲的魔童（張慕童）只到張智霖膊頭高少少。（圖片來源：IG@anitayuenwy）
袁詠儀曾貼出一家三口去拜佛的合照，當時13歲的魔童（張慕童）只到張智霖膊頭高少少。（圖片來源：IG@anitayuenwy）
袁詠儀 翌年袁詠儀貼出一家三口合照時，14歲的魔童已同爸爸張智霖一樣高﹗（圖片來源：IG@anitayuenwy）
翌年袁詠儀貼出一家三口合照時，14歲的魔童已同爸爸張智霖一樣高﹗（圖片來源：IG@anitayuenwy）

魔童將出國留學 令袁詠儀自豪又擔心

此外，袁詠儀也分享了對魔童未來的期望和擔憂。她透露，魔童將會出國留學，這讓她既感到自豪又充滿擔心：「大學生活後就要面對自己人生，最緊要開心，搵到自己鍾意嘅嘢。」更指魔童現在喜歡編曲，令她一度擔心兒子日後的謀生問題。

但袁詠儀希望兒子能夠找到自己真正熱愛的事業，過上幸福快樂的生活。同時，她也意識到，作為母親，她需要學會放手，讓兒子自己去探索和面對生活的挑戰。

袁詠儀 魔童現在已18歲大。（圖片來源：IG@cheung_morton）
魔童現在已18歲大。（圖片來源：IG@cheung_morton）
袁詠儀 袁詠儀指魔童現在喜歡編曲，令她一度擔心兒子日後的謀生問題。（圖片來源：微博@袁詠儀靚靚）
袁詠儀指魔童現在喜歡編曲，令她一度擔心兒子日後的謀生問題。（圖片來源：微博@袁詠儀靚靚）
袁詠儀 魔童已高過媽媽袁靚靚﹗（圖片來源：IG＠anitayuenwy）
魔童已高過媽媽袁靚靚﹗（圖片來源：IG＠anitayuenwy）

袁詠儀曾自爆孖老公跟蹤魔童約會 聲稱不做麻煩奶奶 網民：嫁你個仔真慘！

隨住魔童踏入青春期，袁詠儀更緊張兒子的感情生活，她在內地節目《朋友請聽好2》中自爆，曾拉埋老公張智霖去跟蹤兒子約會！

袁詠儀在節目中談及下定決心不會做一個麻煩的奶奶，但結果是當知道兒子魔童第一次單獨約會女生時，卻令她十分緊張：「你知道嗎？那一刻心裡面就是那種『看一看吧，這樣子』我忍不住就拉住我老公跟著去！」袁詠儀解釋：

「我不是擔心兒子做甚麼事，但是會很想跟著他，畢竟他才十多歲，我覺得有些事情不要那麼早去做一些決定。」

袁詠儀 袁詠儀話拉埋老公張智霖去跟蹤魔童去約會﹗（圖片來源：《朋友請聽好2》截圖）
袁詠儀話拉埋老公張智霖去跟蹤魔童去約會﹗（圖片來源：《朋友請聽好2》截圖）

袁詠儀亦老實告知魔童期間不會干涉，只在附近徘徊，所以袁詠儀同張智霖由原來偷偷地跟著，變成光明正在附近觀察﹗主持都驚訝袁詠儀會這樣做！

袁詠儀 魔童獲網民勁讚愈大愈靚仔﹗（圖片來源：IG@cheung_morton ）
魔童獲網民勁讚愈大愈靚仔﹗（圖片來源：IG@cheung_morton ）

網民：可以想像到佢將來點對新抱﹗

袁詠儀公開跟蹤兒子拍拖一事後，引起網民熱烈討論，不少網民更戥魔童未來太太慘，留言：「可以想像到將來點對新抱」、「通常話自己唔麻煩嗰啲就最麻鬼煩﹗」、「佢一定係咩都管又要同新抱爭寵嘅奶奶﹗」、「嫁著你個仔真係慘﹗」、「好驚個仔做錯事，佢升呢做祖母級」、「完全唔尊重個仔」、「萬朱莎華啲friend」、「人哋女仔個阿媽都未驚，你個仔有寶咩？」

袁詠儀 魔童曾與金髮美女同遊主題樂園，高顏值近照曝光﹗（圖片來源：IG@cheung_morton）
魔童曾與金髮美女同遊主題樂園，高顏值近照曝光﹗（圖片來源：IG@cheung_morton）
袁詠儀 當時魔童甚受女同學歡迎﹗（圖片來源：IG@cheung_morton ）
當時魔童甚受女同學歡迎﹗（圖片來源：IG@cheung_morton ）
袁詠儀 魔童身高有5尺10寸﹗身高不輸身旁的外國朋友﹗（圖片來源：IG@cheung_morton ）
魔童身高有5尺10寸﹗身高不輸身旁的外國朋友﹗（圖片來源：IG@cheung_morton ）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@ChillGOODTV、IG@cheung_morton、小紅書@袁詠儀靚靚、微博@袁詠儀靚靚、IG@anitayuenwy、《朋友請聽好2》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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