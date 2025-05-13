絲打圍爐︱袁詠儀分享與魔童修復關係心路歷程 曾逼到兒子情緒出問題 被要求換個媽咪
袁詠儀超強控制慾令兒子極抗拒
袁詠儀在節目中坦承，自己曾經是一位極具控制慾的母親，這種「一言堂」的高壓教育方式，曾讓兒子魔童非常抗拒，甚至一度向父親張智霖（Chilam）提出「換一個媽咪」的要求。這段經歷讓袁詠儀深刻反思，最終她選擇改變，學會聆聽和理解，這不僅修復了與兒子的關係，也讓她對育兒有了新的認識。
6、7歲魔童要求換個媽咪令袁詠儀心傷
袁詠儀在節目中回憶起與魔童的關係曾經非常緊張，她說：「佢當時大約6、7歲，係有少少醒覺，不過聽完我真係有啲傷心，但我老公即刻話﹕『冇關係，聽日我做壞人，你做好人就冇事喇。』」這段話反映了當時袁詠儀的無奈和壓力，她更大呻Chilam並無實際行動：「但佢從來冇做過壞人，壞人又係我。」
魔童曾被認為有「過動症」或「自閉症」
袁詠儀過去曾因為過於嚴格和主觀，導致魔童在學校無法集中注意力，甚至騷擾同學，被校方誤認為有「過動症」或「自閉症」，要求袁詠儀帶魔童去看醫生。最終經醫生診斷，發現其實是袁詠儀自己的問題，她太過自我中心，給予兒子太大的壓力，令魔童的行為及情緒出現問題。
學Chilam同兒子溝通成功修復母子關係
面對這樣的情況，袁詠儀選擇了改變：「我只好學我老公同佢溝通，溝通好緊要。」她逐漸學會放下自己的主觀，嘗試站在兒子的角度思考問題。
這種改變不僅幫助袁詠儀修復了與魔童的關係，也讓她意識到，作為父母，不應該總是堅持自己是對的。她學會了聆聽兒子的想法，尊重他的選擇，這使得母子之間的關係變得更加和諧，如同朋友一般。
魔童將出國留學 令袁詠儀自豪又擔心
此外，袁詠儀也分享了對魔童未來的期望和擔憂。她透露，魔童將會出國留學，這讓她既感到自豪又充滿擔心：「大學生活後就要面對自己人生，最緊要開心，搵到自己鍾意嘅嘢。」更指魔童現在喜歡編曲，令她一度擔心兒子日後的謀生問題。
但袁詠儀希望兒子能夠找到自己真正熱愛的事業，過上幸福快樂的生活。同時，她也意識到，作為母親，她需要學會放手，讓兒子自己去探索和面對生活的挑戰。
袁詠儀曾自爆孖老公跟蹤魔童約會 聲稱不做麻煩奶奶 網民：嫁你個仔真慘！
隨住魔童踏入青春期，袁詠儀更緊張兒子的感情生活，她在內地節目《朋友請聽好2》中自爆，曾拉埋老公張智霖去跟蹤兒子約會！
袁詠儀在節目中談及下定決心不會做一個麻煩的奶奶，但結果是當知道兒子魔童第一次單獨約會女生時，卻令她十分緊張：「你知道嗎？那一刻心裡面就是那種『看一看吧，這樣子』我忍不住就拉住我老公跟著去！」袁詠儀解釋：
「我不是擔心兒子做甚麼事，但是會很想跟著他，畢竟他才十多歲，我覺得有些事情不要那麼早去做一些決定。」
袁詠儀亦老實告知魔童期間不會干涉，只在附近徘徊，所以袁詠儀同張智霖由原來偷偷地跟著，變成光明正在附近觀察﹗主持都驚訝袁詠儀會這樣做！
網民：可以想像到佢將來點對新抱﹗
袁詠儀公開跟蹤兒子拍拖一事後，引起網民熱烈討論，不少網民更戥魔童未來太太慘，留言：「可以想像到將來點對新抱」、「通常話自己唔麻煩嗰啲就最麻鬼煩﹗」、「佢一定係咩都管又要同新抱爭寵嘅奶奶﹗」、「嫁著你個仔真係慘﹗」、「好驚個仔做錯事，佢升呢做祖母級」、「完全唔尊重個仔」、「萬朱莎華啲friend」、「人哋女仔個阿媽都未驚，你個仔有寶咩？」