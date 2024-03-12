袁詠儀與百「中國芭比」同場照片瘋傳 網民嘲：似黑風老妖
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52歲的「靚靚」袁詠儀日前出席活動時，隔離有位女士容貌相當搶鏡！原來係人稱中國「真人芭比」的28歲網紅迪麗拉（原名剡佩佩），其外觀變化極大，網友不禁指勁似黑風老妖！
中國「真人芭比」與袁詠儀同框 靚靚尷尬忍笑
中國「真人芭比」迪麗拉日前出席的一個活動中，與香港女星「靚靚」袁詠儀的同台合照，卻因為她的醫美過度以及妝容問題而成為焦點。在活動中，迪麗拉的臉部因為過厚的粉底和頸部存在顯著的顏色差異，與52歲的袁詠儀相比，不僅未能展現出應有的年輕活力，反而顯得略顯僵硬，猶如「殭屍」一般，令在場的觀眾不禁對她所追求的美感產生疑問，袁詠儀亦表現出尷尬忍笑的樣子。
內地網民：勁似黑風老妖
不少內地網民看到照片寢都慨嘆港姐與網紅的巨大差異，還指迪麗拉完全被袁詠儀比下去「勁似黑風老妖」「旁邊那個是認真的嗎？ 嘴巴能張開嗎」「旁邊一堆奇形怪狀」「感受到了明星和網紅的差別」「為啥她要化成這樣，萬聖節嗎」「靚靚旁邊白色那個確定是人？」「不知道以為袁詠儀拍鬼片的路透照」「港姐就是港姐」「旁邊那個像外星人」
上百次的調整手術成百萬粉絲「真人芭比」
迪麗對容貌調整的熱愛超越了許多人，有消息稱她為了變成真人版的芭比娃娃，在臉上進行了上百次的調整手術。經過多年的不懈努力，迪麗拉終於在2017年成為了廣受關注的百萬粉絲網紅，並自稱為「中國第一芭比」。
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圖片來源：weibo影片截圖、weibo＠芭比迪麗拉