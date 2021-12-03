袁詠儀被吳鎮宇公開數落 隔空反撃：你老婆為大眾除暴安良、警惡懲奸！

袁詠儀向來聲大大甚有霸氣，絕對唔係善類，吳鎮宇竟然膽生毛，接受訪問時公開數落袁詠儀，笑指張智霖最大的優點就是把袁詠儀娶走了，令她不能再出來害人，甚至誇口說Chilam是回饋社會，救贖眾生。袁詠儀點會輕易放過吳鎮宇，很快她就在社交網反擊對方，非常搞笑！

撰文：東方新地 圖片：微博@袁詠儀靚靚、微博@吳鎮宇DD的食食豬樂部