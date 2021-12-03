袁詠儀被吳鎮宇公開數落 隔空反撃：你老婆為大眾除暴安良、警惡懲奸！
袁詠儀向來聲大大甚有霸氣，絕對唔係善類，吳鎮宇竟然膽生毛，接受訪問時公開數落袁詠儀，笑指張智霖最大的優點就是把袁詠儀娶走了，令她不能再出來害人，甚至誇口說Chilam是回饋社會，救贖眾生。袁詠儀點會輕易放過吳鎮宇，很快她就在社交網反擊對方，非常搞笑！
撰文：東方新地 圖片：微博@袁詠儀靚靚、微博@吳鎮宇DD的食食豬樂部
袁詠儀食住Chilam
袁詠儀近年與老公Chilam夫妻檔返大陸搵錢，經常大晒恩愛，不過明眼人都睇到佢係巴辣嚴妻，食住Chilam。近日Chilam與吳鎮宇合演的電影《暗殺風暴》即將在國內上映，吳鎮宇為電影宣傳接受訪問時，竟然以袁詠儀做話題。
吳鎮宇明讚Chilam暗踩袁詠儀
吳鎮宇在訪問中要講出張智霖的優點，他非常大膽說：「就是把袁詠儀娶走了，那個就是回饋社會，救贖眾生啊！就是袁詠儀就再也不能出來害人了，把她收走了，就是最偉大的張智霖，做了一輩子的好事。」吳鎮宇雖然講真話，但他顯得有點緊張，還一邊講一邊捲衫袖，場面好搞笑。
袁詠儀禮尚往來
袁詠儀絕對不是省油的燈，對於吳鎮宇公開數落，她亦不甘示弱，在微博轉發該段吳鎮宇的訪問影片，留言表示：「鎮宇哥！偉大的人還有你的太太，為大眾除暴安良、警惡懲奸、捨身取義。」袁詠儀與吳鎮宇隔空互數，火藥味濃厚。不過袁詠儀與吳鎮宇是多年老友，相信二人都知大家唔會堅嬲，所以才會互相開玩笑。