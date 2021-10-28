袁詠儀靚靚孖網紅做直播 一秒變蛇精 網民：張智霖都認唔出

「靚靚」袁詠儀近日現身內地網紅直播間，卻被發現入鏡時驚變「蛇精臉」，引發網民熱議，眾多網友紛紛留言笑爆「網紅加濾鏡是美女，美女加濾鏡就成外星人」、「就是張智霖也認不出來」、「這不是我認識的袁靚靚」等等，直指該網紅開美顏濾鏡開得太誇張！

文：東方新地｜圖：微博@袁詠儀靚靚、微博@時詩evan、微博@扒圈有魚、東方新地照片庫