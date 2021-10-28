袁詠儀靚靚孖網紅做直播 一秒變蛇精 網民：張智霖都認唔出
「靚靚」袁詠儀近日現身內地網紅直播間，卻被發現入鏡時驚變「蛇精臉」，引發網民熱議，眾多網友紛紛留言笑爆「網紅加濾鏡是美女，美女加濾鏡就成外星人」、「就是張智霖也認不出來」、「這不是我認識的袁靚靚」等等，直指該網紅開美顏濾鏡開得太誇張！
文：東方新地｜圖：微博@袁詠儀靚靚、微博@時詩evan、微博@扒圈有魚、東方新地照片庫
袁詠儀 變標準網紅臉
袁詠儀（靚靚）日前孖內地網紅「時大漂亮」一齊拍攝帶貨直播，但當靚靚現身鏡頭前時，卻被發現驚變眼大大面尖尖的網紅「蛇精臉」，與她平日的樣貌判若兩人，側邊的網紅都嚇了一跳，立刻減少濾鏡，令靚靚的面貌變得較自然，但依然與靚靚平日的樣貌有很大分別，令「網紅濾鏡下的袁詠儀」迅速成為網民熱議的話題。
網友：這不是我認識的袁靚靚
眾多網友看到直播後都紛紛留言笑爆「這也太誇張，五官全變形了」、「網紅加濾鏡是美女，美女加濾鏡就成外星人」、「就是張智霖也認不出來」、「這不是我認識的袁靚靚」等等，但網友都不約而同認為靚靚本身已經很好看，無需要用到美顏濾鏡。
此外今次同靚靚一齊做直播帶貨的網紅「時大漂亮」是模特兒出身的美妝主播，一向粉絲眾多，平日出席活動時的樣貌和直播時差別不大，因此今次被網友發現她直播時原來都用了超勁的美顏濾鏡，讓不少網友都大感震驚。