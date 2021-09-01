49歲袁詠儀陪Chilam北上開工 晒炒價45萬新款Hermès

「不老男神」張智霖（Chilam)今年已到半百之齡，他直言體能已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲、為演唱會操練，更預告將在五年內退出幕前，不過退休前最緊要搵夠錢買包包，因為老婆靚靚袁詠儀是Hermès迷。今個月生日的靚靚，日前陪Chilam北上開工，手持的新款Hermès閃爆全場，據知炒價已達45萬，Chilam搵少個崩都唔得啦！

文：東方新地｜圖：張智霖FB、微博圖片及袁詠儀IG、微博圖片、微博視頻截圖