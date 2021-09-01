49歲袁詠儀陪Chilam北上開工 晒炒價45萬新款Hermès
文：東方新地｜圖：張智霖FB、微博圖片及袁詠儀IG、微博圖片、微博視頻截圖
袁詠儀至愛Hermès
靚靚袁詠儀最愛Hermès已是街知巷聞，不論是比股票更保值的 Birkin Bag還是Hermès入門版的 Her bag或Garden Party，甚至是罕見的Hermès限量版手袋款式，靚靚通通都有入手，其Hermès手袋藏袋量，十足一個珍藏庫，以數量來說，相信家中亦要騰出一間房間擺放她的至愛。
全身名牌配新款Hermès
老公Chilam近月要返內地拍攝綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，靚靚亦做跟得夫人陪伴左右，日前他們現身北京機場時，一身便裝的靚靚，雖然全身黑色，但手上的黑色Hermès依然好搶鏡。
Hermès袋零感來自軍服
靚靚這次拎住的Birkin Cargo，是去年春夏首度推出，而Birkin Cargo材質是選用Goéland帆布拼接小牛皮，設計最特別的是在袋身外層增添了五個小口袋，以及側邊一個可拆卸杯架，靈感來自於軍服多口袋的概念，令向來高貴典雅的Hermès，搖身變成帥氣型格的設計。Birkin Cargo去年推出後，官方價錢為18萬港元，現時炒價約為45萬。靚靚對這個新歡愛不釋手，近月每次出門都總會帶著牠。
傳聞家中擁半億Hermès
早前有傳靚靚在酒店隔離後，立即奔去Hermès購物，大手入貨買下6個手袋及16件衣服，十分誇張！不過，靚靚隨即便在微博澄清指：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那（哪）有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」可是，靚靚每次現身，總會孭著不同款的Hermès手袋，就像人肉Hermès騷一樣，可見其家中的珍藏難以統計，更曾有人估計張智霖送給老婆的Hermès手袋，總值已超過2,000萬元，加上靚靚自掏腰包的，更是不計其數，所以網民估計其家中Hermès的價值，已超過半億。
張智霖 21年零走樣
翻拍自21年前同名劇集的新版《十月初五的月光》已在早前煞科，劇集開播在即，令大家驚覺第一任「初哥哥」張智霖（Chilam）竟然相隔21年都無走樣！外表雖然不老，但今年踏入50歲的Chilam早前接受訪問時，卻自爆體力已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前！
Chilam早前在訪問中透露自己因受到朋友啟發，近年開始學習收藏名畫，尤其熱愛日籍藝術家草間彌生的畫作，目前已收集了逾10幅，再加上其他名家作品，現時已擁有近億元名畫，他表示其中有部分畫作已升值約一至兩倍。
Chilam又透露他和老婆靚靚及兒子魔童（Morton，張慕童）將為了拍攝內地一個型男綜藝節目而舉家北上，預計至少要逗留數個月，他笑言這將是他最後一次做同類型的節目。
計劃轉型做幕後
Chilam踏入50歲，他直言已覺體力衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前，他表示若非受到疫情影響，已在紅館舉行一次「告別演唱會」，和觀眾認真告別。
雖然講到「天下無不散之筵席」，不過Chilam話自己即使不再做幕前，都可以做幕後，他表示未來打算投資不同項目，以及開辦製作公司，將他多年來在圈中所學到的學以致用。