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49歲袁詠儀陪Chilam北上開工 晒炒價45萬新款Hermès

東方新地 - 娛聞

「不老男神」張智霖（Chilam)今年已到半百之齡，他直言體能已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲、為演唱會操練，更預告將在五年內退出幕前，不過退休前最緊要搵夠錢買包包，因為老婆靚靚袁詠儀是Hermès迷。今個月生日的靚靚，日前陪Chilam北上開工，手持的新款Hermès閃爆全場，據知炒價已達45萬，Chilam搵少個崩都唔得啦！

文：東方新地｜圖：張智霖FB、微博圖片及袁詠儀IG、微博圖片、微博視頻截圖

袁詠儀至愛Hermès

靚靚袁詠儀最愛Hermès已是街知巷聞，不論是比股票更保值的 Birkin Bag還是Hermès入門版的 Her bag或Garden Party，甚至是罕見的Hermès限量版手袋款式，靚靚通通都有入手，其Hermès手袋藏袋量，十足一個珍藏庫，以數量來說，相信家中亦要騰出一間房間擺放她的至愛。

早前靚靚生日，都係孭住個Hermès同老公Chilam去慶生。（圖片來源：袁詠儀微博）
上月底Chilam生日，靚靚都係孭住個Hermès同老公Chilam去慶生。（圖片來源：袁詠儀微博）
靚靚入手的Hermès全部價值不菲，這個鱷魚皮手袋非常罕見。（圖片來源：袁詠儀IG）
靚靚入手的Hermès全部價值不菲，這個鱷魚皮手袋非常罕見。（圖片來源：袁詠儀IG）

全身名牌配新款Hermès

老公Chilam近月要返內地拍攝綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，靚靚亦做跟得夫人陪伴左右，日前他們現身北京機場時，一身便裝的靚靚，雖然全身黑色，但手上的黑色Hermès依然好搶鏡。

靚靚全身都是名牌，當然所拎的手袋，一定是她心愛的Hermès。（圖片來源：微博視頻截圖）
靚靚全身都是名牌，當然所拎的手袋，一定是她心愛的Hermès。（圖片來源：微博視頻截圖）
靚靚陪Chilam返內地開工，在機場外把Hermès手袋放於其他行李上，左摷右摷！（圖片來源：微博視頻截圖）
靚靚陪Chilam返內地開工，在機場外把Hermès手袋放於其他行李上，左摷右摷！（圖片來源：微博視頻截圖）

Hermès袋零感來自軍服

靚靚這次拎住的Birkin Cargo，是去年春夏首度推出，而Birkin Cargo材質是選用Goéland帆布拼接小牛皮，設計最特別的是在袋身外層增添了五個小口袋，以及側邊一個可拆卸杯架，靈感來自於軍服多口袋的概念，令向來高貴典雅的Hermès，搖身變成帥氣型格的設計。Birkin Cargo去年推出後，官方價錢為18萬港元，現時炒價約為45萬。靚靚對這個新歡愛不釋手，近月每次出門都總會帶著牠。

已被炒至港幣45萬的Birkin Cargo。（圖片來源：Hermès.com圖片）
已被炒至港幣45萬的Birkin Cargo。（圖片來源：Hermès.com圖片）
靚靚的新歡Birkin Cargo是去年春夏首度推出，設計非常獨特。（圖片來源：微博視頻截圖）
靚靚的新歡Birkin Cargo是去年春夏首度推出，設計非常獨特。
（圖片來源：微博視頻截圖）
早前捧黃子華場，靚靚又孭住另一個Hermès。（圖片來源：袁詠儀IG）
早前捧黃子華場，靚靚又拎住另一個Hermès。（圖片來源：袁詠儀IG）

傳聞家中擁半億Hermès

早前有傳靚靚在酒店隔離後，立即奔去Hermès購物，大手入貨買下6個手袋及16件衣服，十分誇張！不過，靚靚隨即便在微博澄清指：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那（哪）有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」可是，靚靚每次現身，總會孭著不同款的Hermès手袋，就像人肉Hermès騷一樣，可見其家中的珍藏難以統計，更曾有人估計張智霖送給老婆的Hermès手袋，總值已超過2,000萬元，加上靚靚自掏腰包的，更是不計其數，所以網民估計其家中Hermès的價值，已超過半億。

靚靚陪Chilam北上開工，順便與章子怡、容祖兒等人聚舊。（圖片來源：袁詠儀微博）
靚靚陪Chilam北上開工，順便與章子怡、容祖兒等人聚舊。（圖片來源：袁詠儀微博）
Chilam是愛妻號，有傳他過去送給靚靚的Hermès袋已超過2,000萬元。（圖片來源：袁詠儀微博）
Chilam是愛妻號，有傳他過去送給靚靚的Hermès袋已超過2,000萬元。（圖片來源：袁詠儀微博）

張智霖 21年零走樣

翻拍自21年前同名劇集的新版《十月初五的月光》已在早前煞科，劇集開播在即，令大家驚覺第一任「初哥哥」張智霖（Chilam）竟然相隔21年都無走樣！外表雖然不老，但今年踏入50歲的Chilam早前接受訪問時，卻自爆體力已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前！

張智霖
Chilam現在的樣貌和2000年主演無綫劇《十月初五的月光》時差別不大。
張智霖
21年前的Chilam、薛家燕、佘詩曼和馬浚偉。

Chilam早前在訪問中透露自己因受到朋友啟發，近年開始學習收藏名畫，尤其熱愛日籍藝術家草間彌生的畫作，目前已收集了逾10幅，再加上其他名家作品，現時已擁有近億元名畫，他表示其中有部分畫作已升值約一至兩倍。

張智霖
Chilam近年經常孖住老婆袁詠儀（靚靚）去睇畫展，他笑言買畫除了可以保值之外，亦可以考驗自己的眼光。
張智霖
據知Chilam曾一擲4、5百萬港元購下一幅草間彌生的經典「南瓜畫」，畫作至今已升值至近千萬。

Chilam又透露他和老婆靚靚及兒子魔童（Morton，張慕童）將為了拍攝內地一個型男綜藝節目而舉家北上，預計至少要逗留數個月，他笑言這將是他最後一次做同類型的節目。

張智霖
14歲的魔童已大個仔，近年少有再孖住父母出鏡。
張智霖
Chilam同靚靚已結婚20年，近年亦曾以「夫妻檔」參演過《一路上有你》及《妻子的浪漫旅行》等內地真人騷節目。

計劃轉型做幕後

Chilam踏入50歲，他直言已覺體力衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前，他表示若非受到疫情影響，已在紅館舉行一次「告別演唱會」，和觀眾認真告別。

張智霖
踏入半百之齡的Chilam，直言已體力不濟，無法再捱通宵開工。
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Chilam話想在正式退出幕前之前，上紅館舉行一次「告別演唱會」。

雖然講到「天下無不散之筵席」，不過Chilam話自己即使不再做幕前，都可以做幕後，他表示未來打算投資不同項目，以及開辦製作公司，將他多年來在圈中所學到的學以致用。

張智霖
未來Chilam打算轉型做幕後，投資不同項目，以及開辦製作公司。

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