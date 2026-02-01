激光療程做到留疤痕慘患PTSD 苦主報《東張》誓追討 黑絲廖倬竩踩上美容院惹熱議
袪斑療程變噩夢 美容師操作有問題院方認錯
梁太接受女兒贈送的Pico皮秒激光袪斑療程，美容師在療程前聲稱「溫和且無風險」，但過程中梁太感到劇痛並要求停止，卻遭到忽視。最終導致臉部紅腫、出血並留下明顯疤痕，整形科醫生向《東張西望》攝製隊解釋，皮秒激光袪斑的波長及度數有差異，必須由專業人士操作方為安全。事後美容院負責人Queenie親口承認職員操守有問題，雖然退回療程費用，但拒絕承擔梁太的醫療費用，令事主決定循法律途徑追討賠償。
療程後患PTSD需精神科治療 失眠幻聽現自毀傾向
更令人震驚的是，梁太在美容療程後陸續出現嚴重的創傷後壓力症徵狀，包括失眠、幻聽及自毀傾向等，需要接受精神科治療。這種心理創傷遠比臉部疤痕更加嚴重，不僅影響她的日常生活，更令她的精神狀態雪上加霜。2024年梁太聘請葉姓律師控告美容院，律師聲稱能協助追討賠償，但卻拖延整整一年才向美容院提出賠償方案。更離奇的是，律師樓要求梁太簽署責任解除書，並安排職員見證，律師當時叫事主「回家等收錢」。然而直至限期後，梁太仍未收到任何賠償，數日後終於見到葉律師，對方竟然指美容院要求事主簽署額外文件，並需要等候60日。梁太雖然答應簽新文件，但事件從此不了了之。
律師以美容院無賴為由拒絕跟進 建議另聘律師接手
葉律師其後回覆梁太，聲稱一直等不到對方律師，又指對方律師聯絡不到美容院負責人。最終律師以美容院「無賴」為由拒絕跟進案件，並建議梁太另聘律師處理。大律師陸偉雄接受《東張西望》主持廖倬竩訪問時表示，該律師疑有違反專業操守之嫌，當事人可向律師會投訴。這種半途而廢的做法令梁太造成雙重傷害，不僅浪費了寶貴時間，更令她身心交瘁。
美容院營運經理聲稱每日聯絡 梁太否認有接觸
《東張西望》攝製隊向涉事美容院查詢，職員聲稱事件「處理中」，並表示總公司將派負責同事跟進。其後營運經理出面表示，一直每日都與梁太保持聯絡，跟進她的情況。然而梁太斷然否認美容院有與她聯絡，營運經理其後推說只能以書面回覆《東張西望》的問題。攝製隊又到梁太委託的律師樓查詢，但職員聲稱見律師需預約，而葉律師「出去開會」，《東張西望》以書面向美容院和律師樓查詢，也未獲任何回覆。
事隔半年突收律師信提醒限期 疑與東張跟進有關
事隔半年後，梁太突然收到律師信，提醒她索償期限將到，外界懷疑這與《東張西望》跟進報道有關。追討無期，事主不知何日能走出陰霾，這宗美容糾紛不僅揭露了行業監管漏洞，更暴露了法律服務的專業操守問題。網民對事件議論紛紛，有人批評「美容療程事故，除雀班點會唔痛，無風險，有啲腦都知係用激光之類燒表皮」，也有人指「唔貪靚就唔會出事囉」，更有網民質疑「點解唔即時叫救命，平時見啲女人係街撞親少少都叫救命」。