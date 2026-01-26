被出軌人｜麥美恩驚呼似鹹片！吳若希代入人妻mode 森美睇到面紅？
A.I.微短劇《被出軌的人》畫面到底有多震撼？myTV SUPER日前公開多位藝人試看預告的真實反應，眾星被連場激戰畫面嚇得目瞪口呆！麥美恩驚呼內容似「鹹片」，森美尷尬到全程面紅，吳若希更秒速代入人妻角色，反應極之真實，究竟是甚麼畫面讓他們有如此大的反應？
麥美恩驚呼「鹹片」吳若希秒代入人妻
一眾藝人觀看預告時反應極大，其中以麥美恩（Mayanne）最為誇張，她看到一半已忍不住驚呼：「鹹片可以喺電視播？！」而身為人母的吳若希（Jinny）則瞬間代入女主角Nicole的處境，直言若現實中遇到同樣情況，希望身邊人能直接告知真相，更笑言最好連證據都一併提供，方便自己爭取撫養權。她事後更緊貼劇情，在Instagram上請教師傅有關「小三相」的特徵，完全投入劇情之中。
AI神還原「腰間贅肉」 眾星激讚製作逼真
除了劇情衝擊，A.I.技術的逼真程度同樣讓藝人們嘖嘖稱奇。Mayanne與Jinny特別留意到，劇中A.I.女演員穿著比堅尼時，連腰間微小的「贅肉」細節都完美還原，大讚製作團隊極其注重細節，令畫面真實感倍增。這個微小卻關鍵的細節，徹底打破了觀眾對A.I.生成影像的刻板印象，證明了製作技術的細膩與高超水準。
森美尷尬面紅全程哇哇聲 郭偉亮追問製作
相比女藝人的投入，男藝人的反應則顯得既尷尬又好奇。森美在觀看期間尷尬得臉都紅了，全程「哇哇聲」不斷，更笑稱畫面太過吸睛，搞到自己完全忘記了劇情。而郭偉亮（Eric Kwok）則對A.I.技術本身感到不可思議，不斷追問劇集是否全部由A.I.製作，看完預告後更意猶未盡，要求「加碼」觀看更多集數，對這種新型態的劇集製作充滿好奇。
鮮肉男團PlanV睇到怕醜 追問「真係出得街？」
年輕男團PlanV的五位成員反應則相對害羞，起初看到大尺度畫面時，頻頻詢問「真係出得街？」、「真係OK？」，顯得不知所措。不過，他們隨即被緊湊的劇情所吸引，完全投入其中。成員侯雋熙（Duncan）更急不及待在現場向工作人員索取觀看連結，可見劇集的魅力成功俘虜了不同年齡層的觀眾。
