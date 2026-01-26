被出軌人｜麥美恩驚呼似鹹片！吳若希代入人妻mode 森美睇到面紅？

A.I.微短劇《被出軌的人》畫面到底有多震撼？myTV SUPER日前公開多位藝人試看預告的真實反應，眾星被連場激戰畫面嚇得目瞪口呆！麥美恩驚呼內容似「鹹片」，森美尷尬到全程面紅，吳若希更秒速代入人妻角色，反應極之真實，究竟是甚麼畫面讓他們有如此大的反應？