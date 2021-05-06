被指「第三者」裕美反擊大爆料！直言：麥貝夷同翟威廉冇拍過拖
撰文：Lmc丨圖片：裕美＠IG、翟威廉＠IG、麥貝夷＠IG，Happy [email protected]丨編輯：海月
裕美：麥貝夷拉埋我落水
面對被指第三者，裕美相當生氣，她提到：「麥貝夷拉埋我落水，引導傳媒嚟誤會我，佢有責任同我講返兩句，所以我發訊息俾佢，要求佢喺社交網發文澄清。」而麥貝夷就回應：「要講嘅都講晒喇。」令裕美嬲上加嬲。
裕美撮合麥貝夷與林作好友Edmond Luk拍拖
另外，裕美提到2019年曾介紹男仔給麥貝夷識，此人是林作好友Edmond Luk，他們拍拖至上年尾才分開，所以麥貝夷同翟威廉冇拍過拖。裕美又講到：「其實麥貝夷同Edmond拍拖前後，甚至拍拖期間都有上Happy Live唱歌，Happy Live喺夜晚做，咁嗰晚我就預咗佢唔會上嚟我度瞓。我同麥貝夷好close嗰陣，佢曾經同我講過，同翟威廉只係『朋友』，唔會鍾意佢，亦冇提過兩人拍拖，就算上去Happy Live，都只係交代話『我又上去佢度做……Happy Live』」
大爆麥貝夷難相處
麥貝夷與Edmond Luk拍拖期間，也有上Happy Live。裕美指睇唔過眼：「勸佢唔好咁對Edmond，怕佢會玩出火，佢就當我係敵人，怪我好鬧佢，嬲咗我。」她又指麥貝夷難相處，有佢講冇人講，又會成日自行幻想：「試過同佢一齊坐uber，司機見佢喺車上喊就請佢食糖，司機只係出於好意，都有遞埋畀我食o架！點知佢諗多咗黑晒面兼發晒癲，以為對方想佔佢便宜，惡到不得了，搞到我幾唔好意思呀！佢成日覺得全世界嘅男人對佢都有企圖，真係要去睇精神科醫生。」
裕美指翟威廉：佢係坦誠嘅人
最後，裕美指翟威廉是坦誠嘅人：「佢直認自己單身7年係有性伴侶，唔會陰你，佢同麥貝夷嘅關係，兩人都心知肚明，所以今次嘅事，我同佢都笑咗，一致覺得麥貝夷有需要去睇醫生。」另外，她又奉勸麥貝夷，指做女人不是叫男伴戴套進行性行為，就叫做識得保護自己，而係要確立同男方關係知道對方不愛自己，就不要再糾纏。