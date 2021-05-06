被指「第三者」裕美反擊大爆料！直言：麥貝夷同翟威廉冇拍過拖

早前麥貝夷IG大爆料，指「賤男」舊愛狂食女，矛頭直指翟威廉。之後兩人的共同朋友裕美又被拖落水，被冠上第三者之名。裕美近日決定大反擊，她指麥貝夷同翟威廉冇拍過拖，即睇咩事！

撰文：Lmc丨圖片：裕美＠IG、翟威廉＠IG、麥貝夷＠IG，Happy [email protected]丨編輯：海月