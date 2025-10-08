裕美北上食街邊小食疑食物中毒 病到面青急送院 林作絲毫無損更自爆驚人原因

林作與女友裕美近日北上深圳遊玩，豈料樂極生悲！裕美早前（6日）進食街邊小食後，懷疑食物中毒，出現上吐下瀉及全身發冷等症狀，需急急返港送院。最離奇的是，與她同食一樣食物的林作竟然絲毫無損，更自爆驚人原因。