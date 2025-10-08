裕美北上食街邊小食疑食物中毒 病到面青急送院 林作絲毫無損更自爆驚人原因
廣告
林作與女友裕美近日北上深圳遊玩，豈料樂極生悲！裕美早前（6日）進食街邊小食後，懷疑食物中毒，出現上吐下瀉及全身發冷等症狀，需急急返港送院。最離奇的是，與她同食一樣食物的林作竟然絲毫無損，更自爆驚人原因。
裕美深圳食街邊小食後上吐下瀉
林作與裕美及母親王莉妮趁著假期到深圳遊玩，本來行程愉快，裕美更在社交平台分享酒店房及與未來奶奶跳舞的影片。豈料，裕美在昨晚進食街邊小食後情況急轉直下，不但上吐下瀉，更全身發冷，只能痛苦地躺在酒店床上休息。林作隨即在社交平台發布女友一臉痛苦的病容照，只見裕美雙眉緊蹙，看似非常不適，情況令人擔憂。
林作自爆無事原因我本身食慣粗嘢
眼見女友病重，林作在社交平台連發數個帖文交代情況，並透露已為裕美延長酒店退房時間。他表示兩人吃了完全一樣的街邊小食，但自己卻安然無恙，他對此解釋：「主要是我本身食慣粗嘢，您食慣魚生多啲。保重！」之後他更拍片展示吃剩的小食，形容女友是千金之軀，無法承受街頭風味，言論相當出位。
裕美面青青急返港林作陪同直奔醫院
由於裕美的病情未見好轉，兩人昨日（7日）決定急急返港求醫。林作再次更新動態，表示正「飛奔過關去醫院中！」，並上載裕美在車上病到面青的影片，雙眉緊蹙，閉上雙眼，似乎情況得十分嚴重。他更搞笑地表示，此行除了要檢查裕美是腸胃炎還是食物中毒外，更要研究為何自己沒事：「難道是因為我食開未洗過的菜而產生了超強免疫力！」
深夜報喜
深夜林作再貼出裕美痛苦的影片，並留言：「報喜：去急診打完兩針收工！飲得杯落！醫生不擔心！醫生最好奇的是為什麼我完全沒事，叫我明天和他聯絡，做他研究的對象，因為體質實在太強！」
網民湧入留言區提醒林作小心飲食
事件曝光後，大批網民湧入林作的社交平台留言，對裕美的狀況表示關心，紛紛祝她早日康復。不少網民提醒他們北上消費時要小心選擇食物，盡量避免進食街邊小食，以免病從口入。同時，也有網民關心林作是否有立即帶裕美在當地求醫，並對他食完同款食物卻無事的體質感到嘖嘖稱奇。
圖片來源：IG@jolamchok、IG@wadahiromi資料或影片來源：原文刊於新假期