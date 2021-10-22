裕美自爆每月畀5位至6位數字家用林作 林媽媽睇錢份上態度有變

裕美與林作拍拖近3年，一直都未被林作媽媽王莉妮接納，早前更在ViuTV節目《七救星》中公開「炒大鑊」，裕美一度激動流淚，但林作不但無調解，更講咗句：「Let them fight！」日前裕美接受黃婉曼的直播訪問，直言因為近年積極賺錢，可以用錢撻林作，而林媽媽亦睇錢份上關係有轉機。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_qi_xian_yu、ViuTV《七救星》截圖、[email protected]安品‧生活Urban Mart