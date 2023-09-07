裕美與日藉親爸爸失散23年 帶媽媽赴日一舉動原諒家暴過去

35歲裕美原名和田裕美，是中日混血兒，自幼與母親相依為命，與日藉親父和田具久已失聯23年。惟去年12月中突然在社交媒體出尋人啟示，她發文表示希望有生之年能跟爸爸重聚。昨晚（9/6）裕美在IG上載了兩段與爸爸重聚的溫馨片段，更表示自己死而無憾了！