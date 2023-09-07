裕美與日藉親爸爸失散23年 帶媽媽赴日一舉動原諒家暴過去
裕美與日藉親父失散23年 去年動用網民力量尋父
裕美在前年曾在社交平台出「尋人啟示」，希望找回沒有聯絡22年的親生爸爸，當時她透露童年時父母經常嗌交，甚至發生家暴，她一直在恐懼中成長。長大後，她決定放下過去，希望與爸爸相認重聚。去年，她曾報喜利用Twitter透過網民力量，找到疑似她爸爸的帳戶，不過有網民提醒她要小心騙子。及後，裕美未再有更新尋父的情況。
裕美分享一家溫馨合照 宣布《千里尋爸》大成功
直至昨晚（9/6）裕美在社交平台發文：「《千里尋爸》尋找身在日本的爸爸，我得咗啦！我死而無憾，世上一切都不再重要。二十幾年沒見，我真的好想你，爸爸！久别重逢，百感交集，千言萬語盡在不言中！」
「家和萬事興，搵到爸爸，我心願已達成！爸爸還是自己一個人，今後我會時常回日本陪你！爸爸同我講如果我哋係香港唔開心，隨時回來住吧！我會的。我愛你爸爸、媽媽！你哋係我心目中是最最最最重要的！人生沒有比這更重要！感謝天父你聽我祈禱」。不少網民大讚裕美與爸爸好似樣，爸爸亦看上去非常英俊。
裕美與日藉爸爸一舉動原諒家暴過去
裕美分享在日本與爸爸一家三口旅遊的照片和影片，重返小時候成長地，重拾童年回憶。她在照片中攬實爸爸，緊緊拖實爸爸的手，彌補廿多年不見的父女情。其中有一段，裕美先是十指緊扣握住爸爸的手，再拉住媽媽的手，一家三口握手言口，簡單的動作勝過千言萬語，令網友非常感動，紛紛留言恭喜裕美尋父成功。
裕美一家溫馨重聚 林作插咀破壞氣氛被網友斥責
裕美把童年家庭照做對比圖，更笑言：「我一直以為自己個樣似媽媽，到今次見到爸爸先發現我都好似我爸爸。」原本溫馨又和諧的氣氛之下，裕美男友林作又衰多口，竟然留言話：「我聽說你老豆見到你老母，久別重逢，咩感覺都返晒黎，當晚翻雲覆雨了整晚⋯⋯」被不少網友斥責。
裕美曾被傳是陳百祥私生女
過去裕美甚少提及生父，不過在2007年初出道時，曾因樣子酷似老闆陳百祥，而被傳為他的私生女，雖然裕美曾極力否認，但仍阻止不了網民瘋傳。直至2009年因不滿陳百祥轉捧賈曉晨（JJ），反枱解約走人。
不如同大家一齊重溫一下裕美初入行嘅樣啦！相信大家仲好記得初入行時嘅裕美除咗包包面外，面形仲方方地。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！