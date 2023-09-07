裕美

裕美與日藉親爸爸失散23年 帶媽媽赴日一舉動原諒家暴過去

最新娛聞
PY

廣告

35歲裕美原名和田裕美，是中日混血兒，自幼與母親相依為命，與日藉親父和田具久已失聯23年。惟去年12月中突然在社交媒體出尋人啟示，她發文表示希望有生之年能跟爸爸重聚。昨晚（9/6）裕美在IG上載了兩段與爸爸重聚的溫馨片段，更表示自己死而無憾了！

裕美 昨晚9/6）裕美在IG上載了兩段與父親重聚的溫馨片段
昨晚（9/6）裕美在IG上載了兩段與父親重聚的溫馨片段（圖片來源：IG@wadahiromi）

裕美與日藉親父失散23年 去年動用網民力量尋父

裕美在前年曾在社交平台出「尋人啟示」，希望找回沒有聯絡22年的親生爸爸，當時她透露童年時父母經常嗌交，甚至發生家暴，她一直在恐懼中成長。長大後，她決定放下過去，希望與爸爸相認重聚。去年，她曾報喜利用Twitter透過網民力量，找到疑似她爸爸的帳戶，不過有網民提醒她要小心騙子。及後，裕美未再有更新尋父的情況。

裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）

裕美分享一家溫馨合照 宣布《千里尋爸》大成功

直至昨晚（9/6）裕美在社交平台發文：「《千里尋爸》尋找身在日本的爸爸，我得咗啦！我死而無憾，世上一切都不再重要。二十幾年沒見，我真的好想你，爸爸！久别重逢，百感交集，千言萬語盡在不言中！」

「家和萬事興，搵到爸爸，我心願已達成！爸爸還是自己一個人，今後我會時常回日本陪你！爸爸同我講如果我哋係香港唔開心，隨時回來住吧！我會的。我愛你爸爸、媽媽！你哋係我心目中是最最最最重要的！人生沒有比這更重要！感謝天父你聽我祈禱」。不少網民大讚裕美與爸爸好似樣，爸爸亦看上去非常英俊。

裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）

裕美與日藉爸爸一舉動原諒家暴過去

裕美分享在日本與爸爸一家三口旅遊的照片和影片，重返小時候成長地，重拾童年回憶。她在照片中攬實爸爸，緊緊拖實爸爸的手，彌補廿多年不見的父女情。其中有一段，裕美先是十指緊扣握住爸爸的手，再拉住媽媽的手，一家三口握手言口，簡單的動作勝過千言萬語，令網友非常感動，紛紛留言恭喜裕美尋父成功。

裕美 裕美先是十指緊扣握住爸爸的手，再拉住媽媽的手，一家三口握手言口
裕美先是十指緊扣握住爸爸的手，再拉住媽媽的手，一家三口握手言口（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美 簡單的動作勝過千言萬語，令網友非常感動
簡單的動作勝過千言萬語，令網友非常感動（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美 小時候的裕美與爸爸都曾經有過一段美好時光
小時候的裕美與爸爸都曾經有過一段美好時光（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美 小時候的裕美與爸爸都曾經有過一段美好時光
小時候的裕美與爸爸都曾經有過一段美好時光（圖片來源：IG@wadahiromi）

裕美一家溫馨重聚 林作插咀破壞氣氛被網友斥責

裕美把童年家庭照做對比圖，更笑言：「我一直以為自己個樣似媽媽，到今次見到爸爸先發現我都好似我爸爸。」原本溫馨又和諧的氣氛之下，裕美男友林作又衰多口，竟然留言話：「我聽說你老豆見到你老母，久別重逢，咩感覺都返晒黎，當晚翻雲覆雨了整晚⋯⋯」被不少網友斥責。

裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美
（圖片來源：IG@wadahiromi）

裕美曾被傳是陳百祥私生女

過去裕美甚少提及生父，不過在2007年初出道時，曾因樣子酷似老闆陳百祥，而被傳為他的私生女，雖然裕美曾極力否認，但仍阻止不了網民瘋傳。直至2009年因不滿陳百祥轉捧賈曉晨（JJ），反枱解約走人。

不如同大家一齊重溫一下裕美初入行嘅樣啦！相信大家仲好記得初入行時嘅裕美除咗包包面外，面形仲方方地。

裕美
（圖片來源：新傳媒圖片）
裕美
（圖片來源：新傳媒圖片）
裕美
（圖片來源：新傳媒圖片）
裕美
（圖片來源：新傳媒圖片）
裕美 當年裕美深得老闆陳百祥歡心。
當年裕美深得老闆陳百祥歡心。（圖片來源：新傳媒圖片）
裕美 裕美後來因失寵，與陳百祥反枱解約
裕美後來因失寵，與陳百祥反枱解約（圖片來源：新傳媒圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@wadahiromi

讀者留言

熱門文章

 