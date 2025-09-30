西九華服嘉年華開幕即出事！12.8米「紫霞仙子」花燈被鬧爆似紙紮人｜朱茵神回應成亮點

西九文化區昨晚（29日）起一連四日舉辦「迎國慶·華服嘉年華」，本應是人月兩團圓的喜慶日子，豈料全場焦點竟落在一個高達12.8米的巨型「紫霞仙子」花燈上，其詭異造型嚇壞不少市民！花燈不但被指貌似紙紮公仔，更被發現懂得郁動兼單眼，驚嚇程度爆燈，旋即引爆網上熱話，連正版「紫霞仙子」朱茵本人都被當場問到口啞啞！

紫霞仙子花燈造型嚇人

昨晚嘉年華開幕一刻，這座高達12.8米的「紫霞仙子」巨型花燈正式亮燈，隨即成為全場「焦點」。然而，其設計風格卻引來極大爭議，不少現場市民及網民都表示被其造型嚇倒。花燈被指化上濃妝，面容僵硬，加上現場光影效果，在晚上看來尤其詭異。更令人心寒的是，有網民發現花燈的頭部和眼睛竟然懂得郁動，甚至會向遊人單眼，令驚嚇感倍增，完全與仙氣飄飄的「紫霞仙子」形象大相逕庭。

朱茵被當面比較尷尬回應

活動大會特意請來曾於《西遊記之月光寶盒》飾演紫霞仙子嘅朱茵擔任嘉賓，試圖以「正版」加持。豈料，花燈的質素慘不忍睹，令場面變得極為尷尬。有傳媒在現場直接向朱茵提問：「你覺得自己靚啲定佢（花燈）靚啲？」這個尖銳問題讓朱茵也一時語塞，她回頭望一望花燈，只能尷尬地笑著回應：「唔好玩啦！」簡單一句已盡顯無奈，亦間接表達了她對這個花燈「致敬」的看法。

官方介紹紫霞仙子花燈大有來頭

翻查官方資料，這個名為「香江仙子」的巨型花燈燈組其實大有來頭，主辦方包括紫荊文化集團及香港中旅集團等。主燈「紫霞仙子」號稱是目前香港展出過的最大單體人物花燈，標榜運用國家級非物質文化遺產的自貢花燈技藝，並融合現代光影技術精心打造。官方原意是想沿著維港岸線，打造獨具特色的華服花燈景觀，慶祝國慶與中秋佳節，沒想到最終成品與理想出現巨大落差，淪為網民笑柄。

網民狂插似紙紮公仔破壞風水

花燈照片在網上瘋傳後，隨即引來排山倒海的負評。大批網民湧入社交平台留言鬧爆，直指設計恐怖：「整人形既“花燈”本身已經好易令人feel到其他野，周圍既設計又配合唔到，變成華服版進擊之巨人咁。」更有網民認為花燈極似紙紮公仔，感覺不祥：「香港已經多蛇形建築物破壞風水，依家中秋又整紙紥公仔擺維港。」不少人更聯想起早前啟德的災難級燈飾，狠批：「之前啟德嗰單燈飾都炒車啦！搞到以為破地獄，去咗靈堂咁。」

西九文化區 紫霞仙子 （圖片來源：網上截圖）
西九文化區 紫霞仙子 （圖片來源：網上截圖）
西九文化區 紫霞仙子 西九文化區昨晚（29日）起一連四日舉辦「迎國慶·華服嘉年華」（圖片來源：網上截圖）
西九文化區 紫霞仙子 （圖片來源：官方圖片）
西九文化區 紫霞仙子 （圖片來源：官方圖片）
西九文化區 紫霞仙子 （圖片來源：官方圖片）
西九文化區 紫霞仙子 （圖片來源：網上截圖）
西九文化區 紫霞仙子 朱茵與紫霞仙子劃上等號。（圖片來源：網上截圖）
西九文化區 紫霞仙子 仙氣飄飄的紫霞仙子（圖片來源：網上截圖）
