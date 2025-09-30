西九華服嘉年華開幕即出事！12.8米「紫霞仙子」花燈被鬧爆似紙紮人｜朱茵神回應成亮點

西九文化區昨晚（29日）起一連四日舉辦「迎國慶·華服嘉年華」，本應是人月兩團圓的喜慶日子，豈料全場焦點竟落在一個高達12.8米的巨型「紫霞仙子」花燈上，其詭異造型嚇壞不少市民！花燈不但被指貌似紙紮公仔，更被發現懂得郁動兼單眼，驚嚇程度爆燈，旋即引爆網上熱話，連正版「紫霞仙子」朱茵本人都被當場問到口啞啞！