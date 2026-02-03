日男排西田有志實力與人品並重 誤擊女工作人員「神級道歉」爆紅 有片睇！
日本男排重炮手西田有志在明星賽上演出一幕令全場爆笑的「神級道歉」，當他在發球準度挑戰環節中誤擊場邊女工作人員後，立即展現出教科書級別的日式謝罪動作。這位26歲的大阪BLUTEON隊長先是快速跑向受害者，接著使出完美的「魚躍滑行」動作，整個人貼地滑行至女工作人員面前，再順勢轉換成標準「土下座」姿勢，一套行雲流水的道歉動作讓現場觀眾看得目瞪口呆，影片在社交媒體瘋傳後引發網民熱烈討論。
西田有志誤擊女工作人員 反應神速展現完美道歉
事發於日本男子排球聯賽明星賽的「發球打靶」競賽環節，西田有志原本要透過發球擊中指定目標，豈料一記想瞄準側邊的發球明顯偏離預設軌道，直接打中一名在場邊撿球的女性工作人員背部。現場立即傳出驚呼聲，但西田有志的反應極為迅速，知道自己闖禍後立刻朝這名女工作人員跑去，展現出令人驚嘆的道歉技巧。
魚躍滑行接土下座 網民讚嘆標準到像AI
西田有志的道歉動作堪稱教科書級別，他先是使用排球救球時的標準「魚躍」動作，整個人從頭到腳完美貼合地面，滑行至女性工作人員身前，接著再順勢切換成日本傳統的「土下座」謝罪姿勢。這套行雲流水、極具誠意的道歉動作讓現場球迷完全驚呆，女工作人員先是一驚，隨後忍不住笑了出來，全場觀眾也爆出歡呼和笑聲。影片在社群媒體曝光後引起熱議，網民紛紛調侃「平常在家就練習了吧」、「標準到以為是AI」，更有人表示「第一次看到魚躍接磕頭這麼順暢的」。
女工作人員揮手示意無大礙 全場為誠意道歉喝采
整個道歉過程中，西田有志不停向女性工作人員低頭致歉，展現出極大的誠意和歉意。被誤擊的女工作人員也很快揮手表示並無大礙，顯示她對這位日本男排王牌的道歉方式感到滿意。全場球迷這時也爆出更大的歡呼和笑聲，為西田有志的「神級謝罪」表現喝采。網民將這次道歉事件封為「最標準」的道歉姿勢，認為他完美示範了日本人的謝罪文化精髓。
西田有志實力與人品並重 曾創120公里殺球紀錄
剛踏入26歲的西田有志不僅以幽默的道歉方式贏得網民讚賞，他在排球場上的實力同樣令人敬佩。這位大阪BLUTEON隊長兼王牌球員曾於2019年世錦賽一場賽事中，發出5個時速最快達120公里的Ace球終結對手，令他一戰成名，可見他的殺球力量有多驚人。西田有志在日本排球界享有極高聲譽，不僅技術出眾，人品也備受稱讚，今次的「滑行土下座」道歉事件更讓他的形象更加深入民心。
圖片來源：X@BillyM2k、IG@nishidayuji0130