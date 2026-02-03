日男排西田有志實力與人品並重 誤擊女工作人員「神級道歉」爆紅 有片睇！

日本男排重炮手西田有志在明星賽上演出一幕令全場爆笑的「神級道歉」，當他在發球準度挑戰環節中誤擊場邊女工作人員後，立即展現出教科書級別的日式謝罪動作。這位26歲的大阪BLUTEON隊長先是快速跑向受害者，接著使出完美的「魚躍滑行」動作，整個人貼地滑行至女工作人員面前，再順勢轉換成標準「土下座」姿勢，一套行雲流水的道歉動作讓現場觀眾看得目瞪口呆，影片在社交媒體瘋傳後引發網民熱烈討論。