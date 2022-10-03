口罩小姐冠軍西童被揭同「中年阿叔」公幹 親自回應公開阿叔身份

網紅「西童」梁茜童在爆冷奪得ViuTV《尾二一屆口罩小姐選舉》冠軍後，並無好似上屆口罩小姐冠軍「浩南」鄭伊琪一樣簽入ViuTV發展，反而係衝出香港，去到新加坡同馬來西亞，不過就被眼利的網民發現西童係同一位「中年阿叔」去公幹，引起網上熱討，對此西童選擇親自回應，仲公開埋阿叔的真正身份！