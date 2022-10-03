口罩小姐冠軍西童被揭同「中年阿叔」公幹 親自回應公開阿叔身份
西童同「中年阿叔」去公幹 網民：阿叔點忍？
西童今次公幹除咗大騷與偶像DJ Soda合照打碟，仲時不時分享下福利圖，有眼利網民就發現佢tag咗一位男士，原來就係同佢一齊去公幹的同伴，被網民翻出IG照片形容為「中年阿叔」！不過據西童對傳媒透露，這位被網民形容為「中年阿叔」的男士，其實是她的DJ師傅兼經理人，而今次的公幹是出去見識一下其他知名DJ，而且間Club仲包晒基本衣食住行，好過返電視台咁話！
西童強調：唔係去賣身
西童向傳媒強調今次的行程並非去賣身，而是好似特訓DJ團一樣，有機會見識到世界級網紅和DJ有幾認真工作及經營自己的事業，令她覺得自己要更加努力工作和學習。她又笑指網民所講的「中年阿叔」，個樣好似荒失失奇兵入面傻傻嗰隻企鵝，肥咗之後更有啲似minions！西童又特別為「阿叔」平反，指他雖然經常戴帽，但其實係有頭髮嘅，並非「光頭阿叔」！不過網上就有網民疑似爆料指：「跟親昵條呀叔D女都無運行，重痴埋去以為自己做明星，發明星夢！」
一齊睇吓阿叔視點西童靚相：
重溫西童鬧爆傳媒
西童獲選《尾二一屆口罩小姐選舉總決賽》後網上被劣評如潮，被抨擊樣唔夠靚同cheap等等，不過西童心臟強大，日前接受傳媒專訪時，講明口罩小姐重內涵非外表，仲直斥傳媒助長歪風引致她一直被抨擊。
一張grad din相傳足7年
2015年西於社交平台貼出謝師宴相片，繼而於討論區瘋傳自此成名，每逢討論區有關於謝師宴的帖文，「西童grad din」keywords，她的相自會出現，西童順理成章進軍網紅界，以爆乳上圍作賣點，今次化身「聞西」參選口罩小姐，旋即被認出是7年前的grad din西童，自言無諗過拎冠軍的她，接受傳媒訪問時剖白指奪冠驚多過喜，認為實俾網民鬧爆，果然不出她所料，奪冠同時亦受盡網民抨擊，網民留言狂插：「其實決賽果12位大部分都靚過冠軍果位」、「爆冷到咁… 佢個樣有啲似蜥蝪」、「其實係咪男人扮？ 真係好驚喜呀！」、「由頭HEA到尾都保送到攞冠軍… 癲到呢」等等，連一句支持都冇，可見觀眾緣欠奉。
西童自言由細被插大冇有怕
西童認為大多網民攻擊其外表，而冇人在乎過她付出的努力，甚至怪責傳媒助長歪風先令人腹背受敵，她覺得選口罩小姐唔係剩係靠樣，但傳媒一直用她去引戰，風氣令她覺得很差，例如有些標題是指她奪冠網民嬲爆，但她覺得傳媒該冠以正能量，而非插埋一份，西童亦自言從大學開始已被網民熱討，就算做空姐時都一直有人鬧她是「雞」唔正派等等，她覺得大部份人以著得性感、胸大就係雞呢個諗法去定義女性，對於被鬧是「雞」都冇感覺，因為唔係事實。
露波有理
西童覺得自己既年輕又有身材，所以騷身材是做番自己鍾意的事，唔會理人點睇，就算被抨擊醜樣，她亦覺得冇辦法，但她樂觀認為呢班酸民先係真愛，因為他們事事跟得好貼好足，鬧足咁多年，係愛喎！仲多謝酸民留意佢。
點名講保錡
節目邀請了張敬軒、谷德昭同王丹妮擔任評判，ERROR有份做主持，西童表示從ERROR身上學到好多嘢，她指從銀幕看唔會知道他們有幾辛勞，但她係參賽者會清楚，而且還要在鏡頭前專業扮到好開心，西童特別點名自爆與保錡成日鬧交，幾乎見親都鬧，保錡會形容她是死𡃁妹，覺得她態度唔認真，然後西童「回敬」話保錡MK格，而其他ERROR成員就望住佢哋對鬧拒絕參戰。