視后 萬千星輝頒獎典禮2023 最佳女主角 佘詩曼 吳若希 plt

萬千星輝頒獎典禮2023視后｜最佳女主角10強名單出爐！

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視后2023｜《萬千星輝頒獎典禮2023》視后「最佳女主角」提名名單預測：有機會入圍角逐最佳女主角主要來自今年播放的15齣劇集（詳見：《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳劇集名單預測），回顧今年播出的劇集，《一舞傾城》和《新聞女王》都多位女角有資格獲得提名⋯⋯

《萬千星輝頒獎典禮2023》視后10強名單預測

今年播放的劇集有兩套都係大堆頭的「女人戲」，《新聞女王》之外其實仲有《一舞傾城》，《隱形戰隊》劉穎鏇拍住視帝陳山聰做情侶好有可能與女一唐詩詠同獲視后提名。

投票選視后10強：吳若希預料首度獲提名

吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！另外，已離巢花旦唐詩詠、黃智雯和不屬親生女的周秀娜亦出局。

女主角名單 電視劇集名稱
1 李佳芯 《有種好男人》
2 劉穎鏇 《隱形戰隊》
3 龔嘉欣 《靈戲逼人》
4 胡定欣 《破毒強人》
5 林夏薇 《寵愛Pet Pet》
6 蔡思貝 《你好，我的大夫》
7 吳若希 《香港人在北京》
8 陳茵媺 《羅密歐與祝英台》
9 佘詩曼 《新聞女王》
10 李施嬅 《新聞女王》

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圖片來源：TVB

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