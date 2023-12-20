萬千星輝頒獎典禮2023視后｜最佳女主角10強名單出爐！
廣告
視后2023｜《萬千星輝頒獎典禮2023》視后「最佳女主角」提名名單預測：有機會入圍角逐最佳女主角主要來自今年播放的15齣劇集（詳見：《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳劇集名單預測），回顧今年播出的劇集，《一舞傾城》和《新聞女王》都多位女角有資格獲得提名⋯⋯
《萬千星輝頒獎典禮2023》視后10強名單預測
今年播放的劇集有兩套都係大堆頭的「女人戲」，《新聞女王》之外其實仲有《一舞傾城》，《隱形戰隊》劉穎鏇拍住視帝陳山聰做情侶好有可能與女一唐詩詠同獲視后提名。
投票選視后10強：吳若希預料首度獲提名
吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王》佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！另外，已離巢花旦唐詩詠、黃智雯和不屬親生女的周秀娜亦出局。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB