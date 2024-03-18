視后鄧萃雯驚爆秘生2子 經手人曝光連前TVB新聞主播都躺槍

58歲視后鄧萃雯（Sheren）最近屢被傳秘生2子，更被傳連經手人都曝光埋！不過鄧萃雯就一於懶理，對傳聞未作任何澄清，繼續專注於目前的新戲。不過就係傳聞繼續發酵之際，TVB的前新聞主播鄭萃雯（Karen）就突然公開回應事件，更直指自己躺着也中槍……