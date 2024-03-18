視后鄧萃雯驚爆秘生2子 經手人曝光連前TVB新聞主播都躺槍
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58歲視后鄧萃雯（Sheren）最近屢被傳秘生2子，更被傳連經手人都曝光埋！不過鄧萃雯就一於懶理，對傳聞未作任何澄清，繼續專注於目前的新戲。不過就係傳聞繼續發酵之際，TVB的前新聞主播鄭萃雯（Karen）就突然公開回應事件，更直指自己躺着也中槍……
鄭萃雯直言自己都「炒過車」
鄭萃雯早前在社交平台分享了一張截圖，並配文稱：「我都試過睇錯『鄧』萃雯嘅報紙標題……」原來鄭萃雯因為名字與視后鄧萃雯太相似而被誤報，圖中更可見「58歲鄭萃雯」等字眼，令鄭萃雯本人也哭笑不得表示：「大家覺得我應該點做好？」、「在線等」，實行收集網民的建議！
朋友send俾我
其實我唔怪呢位內容農場嘅小編
因為我都試過睇錯「鄧」萃雯嘅報紙標題……
我：「鄭」萃雯？！
#大家覺得我應該點做好？
#在線等
網民爆笑回應鄭萃雯
鄭萃雯的帖文一出，隨即引來大批網民的關注，當中更有不少超爆笑的抵死留言：「一係你keep得好，一係你報細數」、「連詩雅 vs 衞詩雅，要問問家燕媽媽」、「唔緊要，你自己都分錯沈卓盈同沈振盈」、「你成日都公開兒子生父，唔覺有咩震驚」
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撰文：東方新地圖片來源：Facebook@鄭萃雯Karen Cheng、IG@tangshuiman、IG@karen_n_twins