譚俊彥激罕孖老表林曉峰合照 最強演藝世家竟然有XX位明星！
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44歲視帝譚俊彥加入TVB後有唔少拍劇嘅機會，更於最近熱播嘅台慶劇《企業強人》中擔任重要角色，而劇集將於明晚播出大結局，令唔少觀眾都表示十分期待！其實除咗父親狄龍之外，譚俊彥在圈中其實仲有唔少藝人親友，早前在社交平台罕晒與譚俊彥合照嘅54歲林曉峰正是其中1位，而佢哋嘅家族更出咗多位位明星，被譽為係最強演藝世家！
林曉峰罕晒與視帝譚俊彥合照
譚俊彥月初與表哥林海峰一同現身紅館活動，林曉峰事後亦在社交平台晒出與譚俊彥嘅合照，雖然2人甚少互動，但其實私底下感情十分好！在林曉峰晒出嘅合照中，譚俊彥從后箍住佢出鏡，更獲唔少網民留言稱2人有幾分相似：「又係表兄弟」、「其實你哋2位有啲似」、「果然是表兄弟啊，笑容有點像」等。
盤點演藝世家11位明星
1）譚俊彥——TVB視帝
2、3）父親狄龍、母親陶敏明
4）太太任祉妍——內地演員
譚俊彥不時都會在社交平台晒出與父親狄龍，母親陶敏明以及太太任祉妍嘅合照。其實太太任祉妍都係內地演員，真係幾乎全家都係藝人！
除咗視帝譚俊彥外，佢哋嘅家族更係最強演藝世家，表哥林曉峰嘅大家姐是林珊珊，佢嘅前夫李啟淦則係前TVB體育主持，2人嘅女兒李澄（西瓜）之前係電台DJ，現時主力做KOL，李怡（野人）則係瑜伽導師以及能量治療師。林曉峰二哥是林海峰，二嫂是天后彭羚，前妻則係歌手康子妮。
4-6）林曉峰、林珊珊、林海峰——電台、經理人、影視多才多藝
7，8）林珊珊女兒李澄、李怡——KOL、瑜伽導師
9）林海峰妻子彭羚——樂壇天后退隱做禪柔運動導師
10）林曉峰前妻康子妮——容祖兒「御用和音」
11）林珊珊前夫李啟淦——前TVB體育主持
撰文：東方新地圖片來源：ig@ahlo、微博@林曉峰lo、ig@yehyan426、ig@sansanlamb、網上圖片、微博@shuan譚俊彥、微博@YANN任祉妍