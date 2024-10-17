譚俊彥激罕孖老表林曉峰合照 最強演藝世家竟然有XX位明星！

44歲視帝譚俊彥加入TVB後有唔少拍劇嘅機會，更於最近熱播嘅台慶劇《企業強人》中擔任重要角色，而劇集將於明晚播出大結局，令唔少觀眾都表示十分期待！其實除咗父親狄龍之外，譚俊彥在圈中其實仲有唔少藝人親友，早前在社交平台罕晒與譚俊彥合照嘅54歲林曉峰正是其中1位，而佢哋嘅家族更出咗多位位明星，被譽為係最強演藝世家！

