解構心機女｜江嘉敏記者會上擦鞋嗌師姐 馮盈盈唔受落：你早過我入行，我受唔起﹗
文：東方新地｜圖：馮盈盈、江嘉敏IG圖片、東星圖片
馮盈盈先認衰唔夠體貼
馮盈盈及江嘉敏被問到是否破冰？二人明顯有備而來，馮盈盈答：「走冰先啱，因為知嘉敏第一次做主持，佢喺IG都有講好緊張，所以第一日開工我請佢飲珍珠奶茶為佢打氣，不過係我唔夠細心，唔知佢生理期，應該買熱朱古力奶﹗」江嘉敏即笑住話：「唔好咁講，有心﹗」
記者問到二人可曾考慮唔接《解構心機女》的主持工作？二人異口同聲表示唔會推job，問到對方是否心機女時，馮盈盈就話江嘉敏指心機即是有心思，所以以此方向來說，大家都是心機女，江嘉敏大包圍指全人類都是心機的人。訪問開頭互相好禮讓，原來好戲在後頭。
馮盈盈：「我冇唔認P圖﹗」
當記者提到P圖風波，有指馮盈盈出post，將自己P靚咗，而江嘉敏卻顯肥，江嘉敏大聲笑住問邊個P肥佢，然後自嘲冇人傷害到自己，因為夠份量打風都吹唔郁﹗馮盈盈則指只是大家出圖風格不同，更直言覺得P圖無問題，人人都會修圖：「我冇唔認P圖﹗呢個唔係秘密，只要唔好P到面目全非就得，本身個底最重要，所以出席記招前，我先前去做運動，希望以最佳狀態見大家﹗」
馮盈盈寸爆：「你入行，我仲讀緊大學咋﹗」
江嘉敏不停師姐前師姐後稱呼馮盈盈，指馮盈盈是主持的前輩，又讚馮盈盈好敬業，狂擦對方鞋，不過馮盈盈唔受落，更反應極大叫江嘉敏不要稱呼自己做師姐，指對方14年入行比自己早，江嘉敏即澄清：「冇咁早﹗」馮盈盈話：「維基咁寫㗎，不過點都好你入行時，我仲喺大學讀緊書咋，我叫番你師姐先至啱﹗」江嘉敏再話：「喺主持上你的確係師姐，我要向你學習﹗」馮盈盈搶住答：「係互相學習﹗」江嘉敏再話：「真係多謝監製畀呢個機會我，可以向師姐學嘢﹗多謝大家呀﹗」馮盈盈就話：「真係唔好再叫我師姐呀，我受唔起呀﹗」笑住講，但似乎句句有骨﹗
馮盈盈晒破冰合照
馮盈盈和江嘉敏去年中因船P事件而反目，近日無綫安排二人前「姊妹花」拍檔主持新節目《解構心機女》，新節目將於3月22開播，日前兩人首次為節目開工，馮盈盈即晒出兩人「破冰」合照，合照中馮盈盈的衣著低胸晒事業線，好明顯充滿「心機」想艷壓對手。
馮盈盈在留言中卻非常大方地表示知道嘉敏第一次做主持，因此請了她喝少甜走冰的珍珠奶茶，為她加油打氣，希望兩人可以「一齊做好個show」，仲話期待兩人可以擦出「新火花」。
一張合照 兩款P法 ：
事後觸發網友熱烈討論的細節位，仲包括馮盈盈與江嘉敏放在IG的合照，江嘉敏好明顯栽走自己對腳，而兩位嘅面口經過P圖之後，亦略有不同：
睇片：盈盈江嘉敏 破冰主持《解構心機女》
馮盈盈江嘉敏破冰主持《解構心機女》 被傳好姐妹關係決裂嘅馮盈盈同江嘉敏，最近一齊主持新節目《解構心機女》，盈盈更喺社交平台Po出合照宣佈破冰，更「請Kaman飲珍珠奶茶」！今次係Kaman第一次上節目做主持，坦言同想像中有好大不同，收到稿之後一度瞓唔著，好在有導演從旁鼓勵，先不至於發揮失常。盈盈同戴祖儀兩位資深主持，亦都即場分享一啲做主持嘅經驗。（資料來源：無綫娛樂新聞台）
不過網友就唔多賣帳，笑馮盈盈「焗住扮破冰」、「頂硬上」、「笑到硬晒軚」，仲話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」！
而江嘉敏就在社交網圖文不符地貼出自己著住賀年衫的相片，留言話自己第一次在TVB做主持，會努力好好學習，又話「有幾位綜藝師姐帶領住我呢個新人」，相信所講的「師姐」就係馮盈盈！