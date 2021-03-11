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解構心機女｜江嘉敏記者會上擦鞋嗌師姐 馮盈盈唔受落：你早過我入行，我受唔起﹗

東方新地 - 娛聞

馮盈盈和江嘉敏被安排拍檔主持新節目《解構心機女》，首日開工已經掀起P圖風波，今日舉行記者會（11日）為節目合體見傳媒，雖然馮盈盈、江嘉敏應記者要求影合照及一起做訪問，但表現生疏，明顯昔日情不再，訪問時話中有話，繼續互相出招﹗

文：東方新地｜圖：馮盈盈、江嘉敏IG圖片、東星圖片

J2台《解構心機女》首日開工，馮盈盈萬歲珍珠奶茶，不過江嘉敏卻唔領情，並指自己因生理問題唔飲得凍飲，今日（11日）《解構心機女》舉行記者會，各主持正式見傳媒。

《解構心機女》今日舉行記招，馮盈盈、江嘉敏和賴慰玲首次合作主持，出席嘉賓有張振朗、戴祖儀及劉佩玥，不過大家焦點始終落在新聞人物馮盈盈（右三）及江嘉敏（右一）上。死敵碰頭相當戰鬥格，馮盈盈低胸露腰，江嘉敏露膊頭肉腿迎戰。
《解構心機女》今日舉行記招，馮盈盈、江嘉敏和賴慰玲首次合作主持，出席嘉賓有張振朗、戴祖儀及劉佩玥，不過大家焦點始終落在新聞人物馮盈盈（右三）及江嘉敏（右一）上。死敵碰頭相當戰鬥格，馮盈盈低胸露腰，江嘉敏露膊頭肉腿迎戰。

馮盈盈先認衰唔夠體貼

馮盈盈及江嘉敏被問到是否破冰？二人明顯有備而來，馮盈盈答：「走冰先啱，因為知嘉敏第一次做主持，佢喺IG都有講好緊張，所以第一日開工我請佢飲珍珠奶茶為佢打氣，不過係我唔夠細心，唔知佢生理期，應該買熱朱古力奶﹗」江嘉敏即笑住話：「唔好咁講，有心﹗」

大合照時，馮盈盈和江嘉敏死唔企埋一齊。
大合照時，馮盈盈和江嘉敏死唔企埋一齊。

記者問到二人可曾考慮唔接《解構心機女》的主持工作？二人異口同聲表示唔會推job，問到對方是否心機女時，馮盈盈就話江嘉敏指心機即是有心思，所以以此方向來說，大家都是心機女，江嘉敏大包圍指全人類都是心機的人。訪問開頭互相好禮讓，原來好戲在後頭。

馮盈盈、江嘉敏應記者要求影合照，不過卻保持社交距離，表現生疏。
馮盈盈、江嘉敏應記者要求影合照，不過卻保持社交距離，表現生疏。

馮盈盈：「我冇唔認P圖﹗」

當記者提到P圖風波，有指馮盈盈出post，將自己P靚咗，而江嘉敏卻顯肥，江嘉敏大聲笑住問邊個P肥佢，然後自嘲冇人傷害到自己，因為夠份量打風都吹唔郁﹗馮盈盈則指只是大家出圖風格不同，更直言覺得P圖無問題，人人都會修圖：「我冇唔認P圖﹗呢個唔係秘密，只要唔好P到面目全非就得，本身個底最重要，所以出席記招前，我先前去做運動，希望以最佳狀態見大家﹗」

馮盈盈、江嘉敏一起接受訪問，但眼神從不交流，面左左﹗
馮盈盈、江嘉敏一起接受訪問，但眼神從不交流，面左左﹗

馮盈盈寸爆：「你入行，我仲讀緊大學咋﹗」

江嘉敏不停師姐前師姐後稱呼馮盈盈，指馮盈盈是主持的前輩，又讚馮盈盈好敬業，狂擦對方鞋，不過馮盈盈唔受落，更反應極大叫江嘉敏不要稱呼自己做師姐，指對方14年入行比自己早，江嘉敏即澄清：「冇咁早﹗」馮盈盈話：「維基咁寫㗎，不過點都好你入行時，我仲喺大學讀緊書咋，我叫番你師姐先至啱﹗」江嘉敏再話：「喺主持上你的確係師姐，我要向你學習﹗」馮盈盈搶住答：「係互相學習﹗」江嘉敏再話：「真係多謝監製畀呢個機會我，可以向師姐學嘢﹗多謝大家呀﹗」馮盈盈就話：「真係唔好再叫我師姐呀，我受唔起呀﹗」笑住講，但似乎句句有骨﹗

江嘉敏出席完《解構心機女》記招後，即在IG即時動態自拍，大晒激凸上圍，卻未見貼與馮盈盈的合照。
江嘉敏出席完《解構心機女》記招後，即在IG即時動態自拍，大晒激凸上圍，卻未見貼與馮盈盈的合照。
江嘉敏今次自己出post，唔怕被人P圖﹗
江嘉敏今次自己出post，唔怕被人P圖﹗

馮盈盈晒破冰合照

馮盈盈和江嘉敏去年中因船P事件而反目，近日無綫安排二人前「姊妹花」拍檔主持新節目《解構心機女》，新節目將於3月22開播，日前兩人首次為節目開工，馮盈盈即晒出兩人「破冰」合照，合照中馮盈盈的衣著低胸晒事業線，好明顯充滿「心機」想艷壓對手。

馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
馮盈盈「心機」晒線的打扮，完全搶晒江嘉敏fo。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
賴慰玲亦係主持之一，拍埋去馮盈盈同江嘉敏身邊，笑容比兩人自然得多。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
無綫焗住馮盈盈和江嘉敏「破冰」主持新節目來製造話題，何雁詩、賴慰玲同朱敏瀚都慘變陪襯。

馮盈盈在留言中卻非常大方地表示知道嘉敏第一次做主持，因此請了她喝少甜走冰的珍珠奶茶，為她加油打氣，希望兩人可以「一齊做好個show」，仲話期待兩人可以擦出「新火花」。

馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
網友大讚馮盈盈比江嘉敏靚好多。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
馮盈盈首日開工就「萬歲」請飲珍珠奶茶，仲人人有份，相當識做。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
又引用無綫「Big Big College」的IG圖片，話自己「HAPPY WORKING」，不過這張相揭示了原來兩人拍節目時，中間都隔住個何雁詩。

一張合照 兩款P法 ：

事後觸發網友熱烈討論的細節位，仲包括馮盈盈與江嘉敏放在IG的合照，江嘉敏好明顯栽走自己對腳，而兩位嘅面口經過P圖之後，亦略有不同：

專頁「傑出男公關」幫大家做PhotoHunt
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FYY嘅版本兩個都靚咗，都算公道⋯⋯
FYY嘅版本兩個都靚咗，都算公道⋯⋯

睇片：盈盈江嘉敏 破冰主持《解構心機女》

馮盈盈江嘉敏破冰主持《解構心機女》 被傳好姐妹關係決裂嘅馮盈盈同江嘉敏，最近一齊主持新節目《解構心機女》，盈盈更喺社交平台Po出合照宣佈破冰，更「請Kaman飲珍珠奶茶」！今次係Kaman第一次上節目做主持，坦言同想像中有好大不同，收到稿之後一度瞓唔著，好在有導演從旁鼓勵，先不至於發揮失常。盈盈同戴祖儀兩位資深主持，亦都即場分享一啲做主持嘅經驗。（資料來源：無綫娛樂新聞台）

不過網友就唔多賣帳，笑馮盈盈「焗住扮破冰」、「頂硬上」、「笑到硬晒軚」，仲話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」！

馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
網友話馮盈盈「笑到硬晒軚」。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
又話佢哋「好似焗住扮破冰」。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
仲話馮盈盈特登影到江嘉敏好肥！

而江嘉敏就在社交網圖文不符地貼出自己著住賀年衫的相片，留言話自己第一次在TVB做主持，會努力好好學習，又話「有幾位綜藝師姐帶領住我呢個新人」，相信所講的「師姐」就係馮盈盈！

江嘉敏發長文同時宣傳新劇《黯夜守護者》入面的角色「盧小寶」，以及今次新節目《解構心機女》，仲話節目中有幾位綜藝師姐帶領住佢呢個新人。
江嘉敏發長文同時宣傳新劇《黯夜守護者》入面的角色「盧小寶」，以及今次新節目《解構心機女》，仲話節目中有幾位綜藝師姐帶領住佢呢個新人。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
睇吓佢單人相笑容幾燦爛。
馮盈盈出招晒事業線艷壓「死敵」江嘉敏 「破冰」合照網民嗌尷尬
曾經好到去邊都孖住行動的馮盈盈及江嘉敏，自去年中船P羅生門事件反目，姊妹情亦一去不返，與當時兩人放鬆嘟嘴擺pose的姿態相比，今次的「破冰」合照感覺的確好「硬晒軚」。

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