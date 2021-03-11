解構心機女｜江嘉敏記者會上擦鞋嗌師姐 馮盈盈唔受落：你早過我入行，我受唔起﹗

馮盈盈和江嘉敏被安排拍檔主持新節目《解構心機女》，首日開工已經掀起P圖風波，今日舉行記者會（11日）為節目合體見傳媒，雖然馮盈盈、江嘉敏應記者要求影合照及一起做訪問，但表現生疏，明顯昔日情不再，訪問時話中有話，繼續互相出招﹗

文：東方新地｜圖：馮盈盈、江嘉敏IG圖片、東星圖片