解風東京｜杜如風首度亮相J2節目！大推抵住豪華酒店+海膽料理

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風主持的《解風東京》由3月6日起逢周一至五晚10點半於82台J2播放，以真性情、搞爛Gag的方式一連15集帶大家「返鄉下」，第一、二集她首先帶大家在池袋、澀谷、下北澤三個地方玩，入住人均$400的豪華酒店，食抵食海膽料理！