解風東京｜杜如風首度亮相J2節目！大推抵住豪華酒店+海膽料理
解風東京｜杜如風遊東京住豪華酒店 $320食六道海膽料理
解風東京｜杜如風犧牲色相鏡頭前出浴
杜如風主持旅遊節目素來以真性情和瘋狂見稱，《解風東京》亦貫徹其一貫特色，除了繼續爛Gag不絕，更不斷戲子上身扮鬼扮馬，除了首集出場一幕cosplay成「修路工人」相當搶焦，之後上演的「著衫版香艷出浴記」也是相當搞笑。
杜如風這次介紹的酒店位於池袋，於去年才開幕，特色是一反東京酒店房的骰格局。為了真實展示豪華套房有幾大，杜如風「金絲雀」上身碌床碌足兩個半圈，但碌到床邊竟然上唔番嚟，要出動幕後幫忙拖拉，爆笑非常。之後杜如風為介紹乾濕兩蒸桑拿房，及可容納4人的露天風呂，竟想到以特別方式披浴巾扮香艷，更相當「入戲」謂：「係咪好sexy呢？我呢一生人第一次喺幕前咁樣包毛巾。」為求節目效果，杜如風狂擺性感甫之餘，又揚言「阿媽見到咁豪放會眼火爆」。
解風東京｜池袋新開幕：內設桑拿房＋露天風呂
池袋亦是東京必去的地方之一，而距離池袋站2分鐘的Hotel Hisoca Ikebukur於2022年3月開幕，當中的設計以大地色為主，設計簡約，又有原創傢俬、 陶瓷碗碟等，每房均設有桑拿、大浴缸，令人有放鬆的感覺。
最大的6人房價錢不過是 36,000 Yen/晚(大概港幣$2,170)， 除開6個人，人均低於港幣400元！位於2樓的Lounge， 每天1500-2300 更免費提供飲料。
杜如風介紹乾濕兩蒸桑拿房，及可容納4人的露天風呂，竟想到以特別方式披浴巾扮香艷，挑戰節目尺度！
Hotel Hisoca Ikebukuro
地址：東京西池袋10-4
電話： +81 3-6692-8181
網址：https://hotelhisoca.com/
交通：JR池袋站2分鐘
解風東京｜杜如風「餓身嚐膽」CP值極高$320食六道海膽料理連甜品
六本木專食海膽主題餐廳CP值極高，六道連甜品都以海膽入饌的菜式，加起來只需5,280日圓（約320港元），食到「魚子配海膽土鍋飯」時，還大拋金句謝親恩：「每次食到海膽，我都好感謝我阿媽同阿爸生咗我出嚟，可以有機會令我食到啲咁好食嘅嘢！」
UNIHOLIC
地址：106-0032 東京都港区六本木７丁目１４−５ 大和ビル 11F
電話：050-5594-6592
營業時間：5pm-11pm
解風東京｜杜如風自爆「唔飲得」飲到面紅紅介紹 $38一小時「酌爆」燒肉店
首集玩貼地的杜如風，來到位於池袋的一間以水龍頭酒精飲品放題作招徠的燒肉店，除了燒肉以外，最大的賣點就是水龍頭酒精飲品放題，加550日圓（約38港元）即可在一小時內瘋狂飲。首推牛肋骨， 而喜歡內臟的朋友， 不要錯過內臟拼盤！微醉的杜如風更笑指雖然很多人誤以為她「劈得」，但實情是「有酒飲不得」，皆因她對酒精有皮膚過敏！
焼肉ホルモン たけ田
地址：〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目１９−２ 後藤ビル B1
電話：050-5868-1233
營業時間：星期一至五 17:00–23:00；星期六至日 11:30-14:30 及 17:00-23:00
解風東京｜澀谷新景點Shibuya Sky
於2019年11月開幕的澀谷最新地標47層的Shibuya Scramble Square的Shibuya Sky（澀谷SKY），可以從高空俯瞰澀谷著名的十字路口，還可以360度欣賞東京晴空塔、東京鐵塔等美景。展望台更加是打卡必去，可以拍到美麗的藍天及澀谷街景，天團「嵐」拍攝Turning Up MV的取景地。
杜如風再度自爆「畏高」弱點，因太大風再搞爛gag：「吹到個頭就嚟甩，總之擺埋喺locker唔攞上嚟」！
Shibuya Sky
地址：150-6145 東京都澀谷区渋谷２丁目２４−１２ 渋谷スクランブルスクエア
營業時間：星期一至日 10:00–22:30
解風東京｜第2集介紹黑膠唱片簡約風酒店
東京世田谷區的下北澤是不少年輕潮人必去的地方，不單止有多間古著店，又有多間特色cafe，一日逛不完的話就可以到MUSTARD™ HOTEL SHIMOKITAZAWA酒店。它是於2021年開業，距離下北澤站6分鐘步程。當中最特別的是酒店有提供到黑膠唱盤，亦可以免費租用Jazzy Sport精選的黑膠唱片。酒店內亦有特色Cafe及Mustard 主題的飾品。
MUSTARD™ HOTEL SHIMOKITAZAWA
地址：東京都世田谷區北澤3-9-19
電話：81 3 6407 9077
網址：https://mustardhotel.com/shimokitazawa/
交通：下北澤站6分鐘步程
解風東京｜茶師十段抹茶店
於昭和45年（1970年）開店的「 しもきた茶苑 大山」，至今已有經超過50年歷史。店內有兩名獲得10段茶葉檢驗技術認證的員工，佔全國的13%，同時店內又有烘焙機烘焙茶葉，再放在店內出售，供熱愛日本茶葉的客人購買。
店內亦會出售多款的抹茶產品，包括：抹茶拿鐵、抹茶拿鐵刨冰、抹茶冰淇淋、焙茶拿鐵，甜度亦可以自行調整。
しもきた茶苑 大山
地址: 〒155-0031 東京都世田谷区北沢３丁目１９−２０ reload 1-11
營業時間：星期一至日 09:00–19:00 (星期三休息)
交通：小田急線東北澤站步行4分鐘
解風東京｜高科技百年眼鏡店：杜如風示範AI 180度掃瞄配眼鏡
「 MASUNAGA1905」 於1905年開業的百年眼鏡店，現時97%的日本製造的光學鏡架都是在此店製造的。店內會出售一般眼鏡及太陽眼鏡，款式亦貼近時下潮流。
MASUNAGA1905 下北沢店
地址: 〒155-0031 東京都世田谷区北沢３丁目１９−２０−１−３ reload1-3
營業時間：星期一至日 11:00–20:00
解風東京｜DIY鋼筆店 一筆分為6個部分自選顏色
「アンコーラ」是一間主要售賣鋼筆的文具店，顧客可以自行選擇不同配色的鋼筆、墨水，成為獨一無二的鋼筆，是不錯的送禮之選。店內亦不時會安排自製墨水工作坊，有興趣的朋友要留意官方網站。
アンコーラ（ancora）銀座本店
地址: 〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目４−８
營業時間：星期一至日 11:00–19:00 (星期三 休息)
解風東京｜五感花藝展覽
植物花藝展覽為主的展覽，帶給觀眾多重體驗，例如有「冰凍花園」有種置身於《Frozen》的視覺效果；「野花花園」可以親手接觸植物，感受植物的氣味及作用。
NAKED FLOWERS FOR YOU
地址: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町２丁目７−１ マルイ 8F
營業時間：星期一至日 11:00–20:00
票價：平日成人價2,000 yen；預訂價1,700 yen；周末另加200 yen
網站：https://flowers.naked.works/foryou/
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言