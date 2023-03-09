解風東京第2集｜杜如風扮1日文青介紹下北澤新地標！AI配眼鏡的五感花藝展
解風東京第二集｜下北澤文青新地標「Reload」+五感花藝展
解風東京第二集｜景點1. 黑膠唱片簡約風酒店
東京世田谷區的下北澤是不少年輕潮人必去的地方，不單止有多間古著店，又有多間特色cafe，一日逛不完的話就可以到MUSTARD™ HOTEL SHIMOKITAZAWA酒店。它是於2021年開業，距離下北澤站6分鐘步程。當中最特別的是酒店有提供到黑膠唱盤，亦可以免費租用Jazzy Sport精選的黑膠唱片。酒店內亦有特色Cafe及Mustard 主題的飾品。
MUSTARD™ HOTEL SHIMOKITAZAWA
地址：東京都世田谷區北澤3-9-19
電話：81 3 6407 9077
網址：https://mustardhotel.com/shimokitazawa/
交通：下北澤站6分鐘步程
解風東京第二集｜景點2. 茶師十段抹茶店
於昭和45年（1970年）開店的「 しもきた茶苑 大山」，至今已有經超過50年歷史。店內有兩名獲得10段茶葉檢驗技術認證的員工，佔全國的13%，同時店內又有烘焙機烘焙茶葉，再放在店內出售，供熱愛日本茶葉的客人購買。
店內亦會出售多款的抹茶產品，包括：抹茶拿鐵、抹茶拿鐵刨冰、抹茶冰淇淋、焙茶拿鐵，甜度亦可以自行調整。
しもきた茶苑 大山
地址: 〒155-0031 東京都世田谷区北沢３丁目１９−２０ reload 1-11
營業時間：星期一至日 09:00–19:00 (星期三休息)
交通：小田急線東北澤站步行4分鐘
解風東京第二集｜景點3. 高科技百年眼鏡店：杜如風示範AI 180度掃瞄配眼鏡
「 MASUNAGA1905」 於1905年開業的百年眼鏡店，現時97%的日本製造的光學鏡架都是在此店製造的。店內會出售一般眼鏡及太陽眼鏡，款式亦貼近時下潮流。
好玩之處是可透過3D掃瞄將容貌scan入電腦，之後便可透過屏幕試戴不同款式眼鏡；杜如風驚嘆3D試戴顯示的角度更全面兼更刁鑽，不過自己始終喜歡實體試戴眼鏡，說畢即一邊試戴一邊興之所至扮起女殺手又唱又跳。
MASUNAGA1905 下北沢店
地址: 〒155-0031 東京都世田谷区北沢３丁目１９−２０−１−３ reload1-3
營業時間：星期一至日 11:00–20:00
解風東京第二集｜景點4. DIY鋼筆店 一筆分為6個部分自選顏色
位於銀座的文青風鋼筆店「アンコーラ」相當特別，由筆尖、筆夾及筆蓋等均可DIY，配搭組合高達20萬種，相當厲害！顧客可以自行選擇不同配色的鋼筆、墨水，成為獨一無二的鋼筆，是不錯的送禮之選。店內亦不時會安排自製墨水工作坊，有興趣的朋友要留意官方網站。
アンコーラ（ancora）銀座本店
地址: 〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目４−８
營業時間：星期一至日 11:00–19:00 (星期三 休息)
解風東京第二集｜景點5. 五感花藝展覽
第二集最吸睛的，是位於有樂町、以「五感體驗」做主打的「石屎森林中嘅後花園」，共分成五個區域，用家只需將手上的QR Code到不同區域感應，即可享受多種由創作數碼藝術建議的獨特個人體驗，整個體驗均建基於「植物療法」。用家進入體驗前，需在入口處接受一大輪問題測試，包括睡眠、飲食、運動及感情狀況！
未料有此一著的杜如風先是十分驚訝，但話明「臨老入花叢」的她最終毅然放下偶包，豪爽地承認：「本小姐已經有9年冇拍過拖，仲冇人追添！」完成一輪「你問我答」，玩家將根據測試結果獲得適合自己的香薰、花茶及特飲。除了好玩又治癒，該個展覽更相當有「睇頭」，除了有特色的大型花卉擺設及色彩燦爛的花卉投影，還有以藍色為主調的鑽石花園及其他主題花園，啱晒打卡。
植物花藝展覽為主的展覽，帶給觀眾多重體驗，例如有「冰凍花園」有種置身於《Frozen》的視覺效果；「野花花園」可以親手接觸植物，感受植物的氣味及作用。
NAKED FLOWERS FOR YOU
地址: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町２丁目７−１ マルイ 8F
營業時間：星期一至日 11:00–20:00
票價：平日成人價2,000 yen；預訂價1,700 yen；周末另加200 yen
網站：https://flowers.naked.works/foryou/
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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