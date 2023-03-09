解風東京第3集｜杜如風組「蕃薯聯盟」逛限定市集+24小時無店員自助古著店
解風東京第三集｜豐島區必食生蠔、煨番薯 24小時自助古著店
解風東京第三集｜景點1. 生蠔主題餐廳
店內有售從北海道到九州的生蠔品種，以2,970 yen（約港幣$170）食齊4款產地的生蠔，既可生食，又可清蒸。生蠔肉質飽滿，鮮味多汁； 亦有烤牛排、蒜蓉蝦、炸薯條等人氣小食。而一碗售價約港幣$40的蠔飯，深得杜如風歡心，大讚：「越平越好食」！
Uオイスターマーケット牡蠣市場とうきょうスカイツリー駅前店
地址: 〒130-0002 東京都墨田区業平２丁目１９−４
營業時間：星期一至日 12:00–21:00
交通：「押上站」B3出口步行3分鐘
解風東京第三集｜景點2. 陶壺煨番薯店
墨田區一間專用陶壺炭烤的蕃薯店，即買即食當造的茨城「譽印」蕃薯及島根「森之絹」蕃薯驅寒，其間杜如風不忘大搞爛Gag：「冷手執個熱蕃薯」。事後她更請幕後工作人員一起吃，其間警告眾人不要做一件事，到底係咩？
店內設有數個陶壺，一個陶壺中會燒10個番薯。店主小時候因為食物過敏，所以愛上了天然的甜食——煨番薯，再成為學徒開店。店內主要出售番薯乾、新鮮凍食煨番薯（可選擇配蜜糖），以及自家製的番薯蛋糕。
壺焼き芋・御芋-OIMO-
地址: 〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋３丁目４−９
營業時間：星期二至日 11:00–19:00 (星期一及四 休息)
解風東京第三集｜景點3. 每月限定手作市集
「雜司谷手創市集」於1578年的鬼子母神堂舉行，每次舉辦都會有100位手作達人擺檔，多數出售餐具、文具、衫褲、飾物、裝飾等，很多都是獨一無二作品。
杜如風對多款「手作仔」愛不釋手，當她看到攤檔展示的木製餐具時，突然哈利波特上身，拎起匙羹唸咒：「放棄武器走」，爆笑非常！最後杜如風於市集花了2,500日圓（約155港元）購買由人手刻上「如風」兩字的印章。
雜司谷手創市集
地址: 〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷３丁目１５−２０
活動日期: 原則上每月第3個週末舉辦
開放時間: 10:00～16:00 （活動日程請參考活動官網）
交通：JR池袋站東口步行15分鐘
解風東京第三集｜景點4. 24小時全自助古著屋
許多人到日本一定會到古著店，但有時候都會被店員熱情的服務感到有壓力，「SELFURUGI」這家以無店員經營作為賣點，可以在店內慢慢發挖、「尋寶」，完全無壓力。因為減少了人手成本，所以商品價格區間在1,000 yen至5,000 yen（約港幣$57至$285 ），現時店內有在池袋及吉祥寺各有一間分店。
付款方式：查看吊牌上商品價格；在自動售票機上購買與票價的票；再將衣架掛在售票機右側的架上；再將票放右側的箱子裡。
SELFURUGI
地址: 〒171-0031 東京都豊島区目白２丁目４−８
營業時間：24 小時營業
交通：雜司谷站2號出口，步行3分鐘；池袋東口步行10分鐘；目白站步行10分鐘
常見問題
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