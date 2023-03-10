解風東京第4集｜杜如風豪歎「豪華和牛盛宴」街頭初嚐$150魚子醬班㦸！
解風東京第四集｜杜如風豪歎銀座極致和牛燒肉+街頭貴價法式班戟
解風東京第四集｜景點1. 新宿必去！美妝旗艦店
杜如風介紹得嘅，一定有番咁上下Gimmick。先說佔地過萬呎、集齊600多個品牌、有「美妝夢幻聖殿」之稱的美妝旗艦店，該店特色之處除了夠晒光潔明亮，產品分類更是相當精細。除了有得獎產品、還有暢銷產品排行架，方便客人挑選心頭好。由於種類夠多，當中不乏大量刁鑽產品，包括「眼用陰影筆」、「瀏海液」及「勾髮鬢神器」，向來口直心快的杜如風，更親身評述各新奇產品試用感，當中不乏負評：「我覺得好恐怖喎」、「我就唔係好想化呢啲妝啦，點解要整到自己有眼袋呢」，聽落絕不硬銷。
位於原宿的@cosme TOKYO的旗艦店，是美妝網站「@cosme」所屬企業「Istyle」的第一家實體路面店。有超過200個美妝品牌進駐，商品總數達2萬件。想要挑選心儀的美妝產品，這裡就是理想的購物天堂！大家不僅可以看到最受日本網友矚目的產品，還能用現場的專業美容儀器評估肌膚情況。在不同樓層，也能發掘自己感興趣的產品種類，同時試用保養品、彩妝等等。
@cosme TOKYO
- 地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１４−２７
- 營業時間： 星期一至日 11:00–21:00
- 交通：JR原宿站步行 1 分鐘
解風東京第四集｜景點2. 銀座頂級豪華和牛燒肉
今集轉玩豪食。先到位於新宿的頂級和牛食店，該店價錢32,000日圓（約1,850港元）的「豪華和牛盛宴」14味，不但每枱客人均可享用獨立房及有專人服侍，食材亦道道矜貴兼有特色，包括：「水魚和牛湯」、以生牛肉做主打的「嚴選和牛併毛蟹手卷」、「上等牛頸脊壽喜燒配白松露」及「牛柳配赤鯥土鍋飯」等。
杜如風食到Lam Lam脷兼直豎姆指，多次驚嘆兼大讚：「啲內汁係爆出嚟」、「好犀利，一舊肉燒到兩種生熟程度」、「直情好似雪糕咁融喺口入面」，真係齋聽都流口水。
位於銀座的UISHIGORO S. GINZA，是由西麻布的燒肉店「うしごろ」擴展而成的豪華燒肉店，並在成立初期迅速成為東京都内燒肉前十名。店內主打來自和牛牧場的黑毛A5級和牛，主打的A5級和牛以精選西冷心肉為主，油脂分布均勻入口即溶，只需搭配鹽簡單的調味後，就已經非常美味。
USHIGORO S.
- 地址: 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１７−１０ HULIC & New SHINJUKU 11F
- 營業時間: 星期一 17:00-23:30/ 星期二至五 12:00-15:00 & 17:00-23:30 /星期六至日 12:00-15:00 & 16:00-23:30
- 銀座站B3出口步行3分鐘
解風東京第四集｜景點3. 法式班戟外賣店
杜如風歎完燒肉之後，帶大家來到一間特色法式班㦸店，這裡除了有鹹味系「魚子醬雞蛋」，還有「藍芝士配無花果」，魚子醬班㦸售價更高達150港元。雖然價錢唔平，但杜如風十分欣賞，全程讚不絕口，仲驚嘆：「芝士同男人一樣，我都係鍾意愈臭愈好」。
如果你想要品嚐東京當地的特色美食，那你一定不能錯過人氣法式班戟店PÄRLA PARLA。店家只提供外賣服務，大家可以帶著班戟到附近坐下享受一下東京的慢活時光。PÄRLA有11種不同口味的法式班戟，每季更迭，你可以選擇自己喜愛的口味來一嚐。大家還可以看著店員製作班戟，認真程度就像在製作一件藝術品，甜品fans必試！
PÄRLA PARLA
- 地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目１０−１
- 營業時間：星期一至日 12:00–20:00
- 交通：銀座站C2出口步行1分鐘
解風東京第四集｜景點4. 潮牌玩具店
潮牌Figure店之旅亦相當精彩，該店於2022年開張，是朝聖最新好去處，除了夠晒闊落，裝修亦極盡型格，無論是牆身的「投射啤啤場」或是地上的「立體啤啤格」均相當特別。
該處絕對是Figure迷福地，除了有多不勝數的不同款大小Figure，還有不少限量及聯乘版，價錢由數百港元到8,000港元都有交易。席間「暴露年齡系列」對食鬼系Figure情有獨鍾的Helen雖自嘲「敗家女」，但最終還是給出了超強入潮牌玩具貼士：「佢哋喺香港炒到天翻地覆，但呢度最好係原價買得到。」
MEDICOM TOY特別的概念店「MEDICOM TOY PLUS」位於表參道的Hills West大樓，店內玩具以[email protected]為主，更有[email protected] 1000%的展示牆，fans一定要來看看！店內設計非常獨特，還有充滿數碼風格的投影展示區，與復古風裝潢形成對比。除此之外，還有MEDICOM TOY PLUS限定商品和各種聯乘商品，喜歡潮牌玩具就唔可以錯過！
MEDICOM TOY PLUS
- 地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目１２−１０ 表参道ヒルズ西館 B2F
- 營業時間： 星期一至日 11:00-21:00
- 交通：表參道站A2出口步行2分鐘
常見問題
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