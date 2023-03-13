解風東京第5集｜杜如風涉谷平買中古名牌手袋 必買流心朱古力蛋糕！
解風東京第5集｜新宿、涉谷區食買玩 平買中古名牌服飾 手信必備朱古力蛋糕
解風東京第5集｜景點1. 名牌中古二手店
ALLU表參道店於2022年開幕，店內外環境都非常優雅舒適，共有四層，地下陳列Hermès的貨品；一樓為女裝區，陳列各種品牌的服飾、珠寶和手袋；二樓是男裝區，陳列Chrome Hearts等配飾以及Rolex等名牌手錶。店內所有Vintage品都有標明A/B等級，就如其他中古店，大部分產品感覺都非常新淨，而且外國遊客可以免稅。
ALLU
- 地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前５丁目４６−１４ Jinguumae546
- 營業時間： 星期一至日 11:00–20:00
- 交通：表參道站步行5分鐘
解風東京第5集｜景點2. 國際美食food court
位於新宿車站旁的龍乃都美食街新宿東口橫丁，24小時營業，這裡聚集了17間不同風味的餐廳，不僅可以品嚐美食，還可以小酌一杯。飲食街分為地面、地下1樓及地下2樓，總共擁有1,000個座位，分別提供不同國家的菜式，包括日式居酒屋、中華食堂、意式薄餅、泰式大牌檔及韓國飯堂，絕對能滿足不同類型的吃貨。
而地下樓層更是有12間餐廳可以任君挑選，主要提供日本各地名物料理，包括刺身、海鮮、燒肉等等，讓你品嚐最道地的日本味道。
龍乃都飲食街
- 地址: 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３６−１２ 杉忠ビル B1&1F
- 營業時間: 24 小時營業
- 交通：新宿站步行1分鐘
解風東京第5集｜景點3. 十層戶外用品專門店
在2022年4月開幕的新宿「Alpen TOKYO」是日本最大的運動用品專門店，擁有超過390家店鋪，除了有Nike、The North Face和adidas等主流運動用品、服飾外，還有Snow Peak、Coleman和DOD等露營用品，對於熱愛運動和露營的朋友簡直就是天堂！
Alpen TOKYO
- 地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目１２−１０ 表参道ヒルズ西館 B2F
- 營業時間： 星期一至五 11:00-22:00/ 星期六至日 10:00-22:00
- 交通：新宿站步行1分鐘
解風東京第5集｜景點4. 手信必備的朱古力蛋糕專賣店
KEN’S CAFE TOKYO推出的巧克力蛋糕被譽為日本全國最好吃的絕品巧克力蛋糕之一，這間蛋糕店自開幕以來，幾乎年年都能獲得獎項。這款蛋糕的特點是不含麵粉，只用朱古力、奶油、蛋和糖製成，吃起來與一般朱古力蛋糕非常不同。刀子一切下，濃郁的巧克力漿緩緩地流下，溫熱的蛋糕沾著巧克力漿一起入口，實在是令人難以忘懷的美味口感。
KEN’S CAFE TOKYO
- 地址: 〒160-0022 東京都新宿区新宿１丁目２３−３
- 營業時間：星期一至六 10:00–19:00 星期日 休息
- 交通：新宿御苑前站步行3分鐘
常見問題
《解風東京》杜如風主要推介邊區好玩？
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