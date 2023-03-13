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解風東京第5集｜杜如風涉谷平買中古名牌手袋　必買流心朱古力蛋糕！

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J2旅遊節目《解風東京》來到第5集，與上集一樣主力介紹東京最熱鬧的新宿和澀谷區，杜如風今集就帶大家在名牌中古二手店和超大戶外用品店瘋狂掃好貨，仲會介紹國際美食food court同必買手信朱古力蛋糕！

即睇《解風東京》1-15集景點合輯

解風東京第5集｜新宿、涉谷區食買玩　平買中古名牌服飾　手信必備朱古力蛋糕

解風東京第5集｜景點1. 名牌中古二手店

ALLU表參道店於2022年開幕，店內外環境都非常優雅舒適，共有四層，地下陳列Hermès的貨品；一樓為女裝區，陳列各種品牌的服飾、珠寶和手袋；二樓是男裝區，陳列Chrome Hearts等配飾以及Rolex等名牌手錶。店內所有Vintage品都有標明A/B等級，就如其他中古店，大部分產品感覺都非常新淨，而且外國遊客可以免稅。

ALLU

  • 地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前５丁目４６−１４ Jinguumae546
  • 營業時間： 星期一至日 11:00–20:00
  • 交通：表參道站步行5分鐘
解風東京 第5集 ALLU表參道店。
ALLU表參道店。（圖片來源：官方圖片）
解風東京 第5集 ALLU店內裝潢完全不像一般中古店。
ALLU店內裝潢完全不像一般中古店。（圖片來源：官方圖片）
解風東京 第5集 解風東京
（圖片來源：TVB節目截圖）
解風東京 第5集 解風東京
（圖片來源：TVB節目截圖）

解風東京第5集｜景點2. 國際美食food court

位於新宿車站旁的龍乃都美食街新宿東口橫丁，24小時營業，這裡聚集了17間不同風味的餐廳，不僅可以品嚐美食，還可以小酌一杯。飲食街分為地面、地下1樓及地下2樓，總共擁有1,000個座位，分別提供不同國家的菜式，包括日式居酒屋、中華食堂、意式薄餅、泰式大牌檔及韓國飯堂，絕對能滿足不同類型的吃貨。

而地下樓層更是有12間餐廳可以任君挑選，主要提供日本各地名物料理，包括刺身、海鮮、燒肉等等，讓你品嚐最道地的日本味道。

龍乃都飲食街

  • 地址: 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３６−１２ 杉忠ビル B1&1F
  • 營業時間: 24 小時營業
  • 交通：新宿站步行1分鐘
解風東京 第5集 龍乃都美食街新宿東口横丁位於新宿市中心
龍乃都美食街新宿東口横丁位於新宿市中心（圖片來源：[email protected]龍乃都飲食街）

解風東京第5集｜景點3. 十層戶外用品專門店

在2022年4月開幕的新宿「Alpen TOKYO」是日本最大的運動用品專門店，擁有超過390家店鋪，除了有Nike、The North Face和adidas等主流運動用品、服飾外，還有Snow Peak、Coleman和DOD等露營用品，對於熱愛運動和露營的朋友簡直就是天堂！

Alpen TOKYO

  • 地址: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目１２−１０ 表参道ヒルズ西館 B2F
  • 營業時間： 星期一至五 11:00-22:00/ 星期六至日 10:00-22:00
  • 交通：新宿站步行1分鐘
解風東京 第5集 請1日假去旅行 Alpen TOKYO
Alpen TOKYO（圖片來源：alpenflood）

解風東京第5集｜景點4. 手信必備的朱古力蛋糕專賣店

KEN’S CAFE TOKYO推出的巧克力蛋糕被譽為日本全國最好吃的絕品巧克力蛋糕之一，這間蛋糕店自開幕以來，幾乎年年都能獲得獎項。這款蛋糕的特點是不含麵粉，只用朱古力、奶油、蛋和糖製成，吃起來與一般朱古力蛋糕非常不同。刀子一切下，濃郁的巧克力漿緩緩地流下，溫熱的蛋糕沾著巧克力漿一起入口，實在是令人難以忘懷的美味口感。

KEN’S CAFE TOKYO

  • 地址: 〒160-0022 東京都新宿区新宿１丁目２３−３
  • 營業時間：星期一至六 10:00–19:00 星期日 休息
  • 交通：新宿御苑前站步行3分鐘
解風東京 第5集 KEN
KEN’S CAFE TOKYO朱古力蛋糕不會用麵粉。（圖片來源：官方圖片）
解風東京 第5集 KEN
KEN’S CAFE TOKYO推出的巧克力蛋糕被譽為日本全國最好吃的絕品巧克力蛋糕之一。（圖片來源：官方圖片）

常見問題

《解風東京》杜如風主要推介邊區好玩？

杜如風在《解風東京》一連15集將帶大家遊走東京，將東京現正流行必去至潮景點，美食餐廳介紹予大家，滿足大家於食玩買滿足全方位的需要！即睇：第1-15集懶人包

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圖片來源：TVB、官方相片

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