《觸電》盤點5大搶鏡女神 Yanny陳穎欣演活最靚廢青 00後氣質少女靚到似AI！
1）Yanny陳穎欣演活廢青勁有共鳴
在電影《觸電》中，最受矚目的女神非前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）莫屬。她在戲中飾演一位被外界標籤為「廢青」的斜槓族，角色心路歷程與她本人經歷不謀而合。Yanny在最近的訪問中坦言，過去作為女團成員時曾因自覺表現未達標而深感氣餒，後來主動向公司提出轉型為演員，經歷重重挑戰後才終於找到自己的方向，這次演出可謂是將自身感受融入角色，引起不少觀眾共鳴。
2）宅男女神蘇皓兒甜美化身
在電影的遊戲世界中，Yanny的角色由另一位女團出身的「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）飾演，其甜美造型極度搶鏡。蘇皓兒自從組合As One解散後便積極轉型為演員，近年憑藉在《反起跑線聯盟2》及《金宵大廈2》等劇集中的出色表現而備受好評。此外，她在運動真人騷《足球女將》中展現的真摯一面也為她累積了大量人氣，成為新一代備受喜愛的演員。
3）ViuTV女神盧慧敏型格登場
另一位備受關注的短髮女神，是由時裝模特兒轉戰影壇的盧慧敏（Amy Lo）。她憑藉高䠷身型與天生的「cool girl」氣質，不僅成為時裝界的寵兒，近年更因拍攝ViuTV劇集《身後事務所》及《無限斜棟有限公司》等而廣為人知。去年她在電影《得寵先生》中飾演流浪狗舍義工，其細膩演出更獲外界大讚是她出道以來最亮眼的表現，展現了型格以外的演技實力。
4）試當真Jessica陳苡臻本色演出
有「試當真女神」之稱的陳苡臻（Jessica）在《觸電》中飾演皇牌電競隊隊長，可謂是本色演出。現實中，她本身就是一位電競愛好者，不時在Twitch頻道進行遊戲直播，與粉絲互動。近年Jessica成功由YouTube界跨足電影圈，至今已參演《七月返歸》、《年少日記》及《敗走麥城》等多部香港電影，演藝事業發展相當順利，人氣持續高漲。
5）22歲李玗蓁被讚靚到似AI
要數《觸電》中最年輕的新晉女神，必定是年僅22歲的李玗蓁。作為余香凝及廖子妤的同門師妹，她同樣擁有滿瀉的氣質。李玗蓁雖然年紀輕輕，但已拍過《某日某月》、《深宵閃避球》及《但願人長久》等電影，經驗相當豐富。今次她在《觸電》中的造型更被網民大讚「靚到似AI」，認為其可塑性在眾多新演員中尤為突出，相信未來將有更多機會在大銀幕上發光發亮！