《觸電》盤點5大搶鏡女神 Yanny陳穎欣演活最靚廢青 00後氣質少女靚到似AI！

香港首部電競電影《觸電》近日強勢上映，除了刺激的真人模擬打機戰鬥場景充滿驚喜外，戲中雲集的多位新生代女神更成為全城熱話！當中前女團Super Girls成員陳穎欣（Yanny）飾演「最靚廢青」引發極大共鳴，仲有一位「00後」新晉演員獲激讚美貌驚人！一齊睇睇！