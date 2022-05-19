45歲言承旭相隔21年再扮道明寺 孖Angelababy組新版《流星花園》CP
言承旭近日正在內地拍攝綜藝節目《萌探探探案2》，日前他被網友捕獲戴上紅白色的頭巾，再度化身21年前他在《流星花園》的經典角色「道明寺」，獲網友大讚他keep得勁好，而拍檔Angelababy（楊穎）就以一身文青造型現身演「杉菜」，組成新版《流星花園》CP！
言承旭 再次道明寺上身
現年45歲的言承旭2001年憑飾演台劇《流星花園》的主角道明寺爆紅，及後與劇中F4拍檔吳建豪、朱孝天、周渝民在現實中也組成了一隊F4，成為風靡亞洲的男子組合，直到2009年組合解散，4人開始單飛，言承旭自2011年起進軍內地，拍了不少劇集和節目，近日他在拍攝內地節目《萌探探探案2》時，就再次「道明寺」上身，零走樣的外貌獲得網友齊齊讚好。
狂晒麒麟臂
當年言承旭扮演「道明寺」時，一頭戴著頭巾、向上豎起的鳳梨頭髮型，令人印象非常深刻，日前他在拍攝節目時，就再次重現了這個造型，同時他著上了一件黑色無袖上衣，大晒其健碩的麒麟臂，獲網友大讚非常有型，紛紛表示雖然已過去了21年，但作為「凍齡男神」的言承旭，再扮「道明寺」完全零違和感。
與Angelababy獲讚CP感十足
而同言承旭一齊拍節目的33歲Angelababy（楊穎），就以一件黑色連身裙加外套的文青Look，扮演《流星花園》的女主角「杉菜」，加上一頭披肩的長直髮，非常減齡，當她站在言承旭身邊，組成新版的《流星花園》CP時，即獲網友大讚非常合襯，好有CP感！