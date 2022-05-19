45歲言承旭相隔21年再扮道明寺 孖Angelababy組新版《流星花園》CP

言承旭近日正在內地拍攝綜藝節目《萌探探探案2》，日前他被網友捕獲戴上紅白色的頭巾，再度化身21年前他在《流星花園》的經典角色「道明寺」，獲網友大讚他keep得勁好，而拍檔Angelababy（楊穎）就以一身文青造型現身演「杉菜」，組成新版《流星花園》CP！