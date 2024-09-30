李麗珍愛女許倚榕被指暗撻前愛回家富二代男星 仲高調為男方拍過MV
廣告
27歲李麗珍愛女許倚榕（Annise）除咗被譽為係「最美星二代」外，盡得媽媽真傳嘅Annise亦不時在社交平台分享日常靚相兼大派福利，獲唔少網民like爆！不過最近許倚榕就被爆出暗撻前《愛回家》富二代男星，IG更有疑似洩蜜嘅照片……
許倚榕疑暗撻前《愛回家》男星
許倚榕最近被爆出暗撻前《愛回家》富二代男星，對方正係已離巢嘅35歲張明偉！翻查許倚榕嘅社交平台，原來佢曾孖住張明偉及阮政峰齊齊拍配音片，本月初更為張明偉所在嘅樂隊Charming Way擔任新歌女主角，令戀情正式浮上水面！
許倚榕張明偉Ig疑低調洩蜜
許倚榕除咗最近頻頻現身男方嘅Ig之外，更有網民眼利發現2人疑似低調在社交平台放閃，皆因2位在暑假時都碰巧晒出在美國時嘅靚相，張明偉更在帖文中特別感謝「旅伴」嘅照顧，亦因此被指係甜蜜外遊！
「佐治George」張明偉突宣布告別《愛回家》 富二代零架子由低做起
在《愛·回家之開心速遞》中演補習天王的「佐治」張明偉，於2021年在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，雖然有不少粉絲都話唔捨得，不過亦有唔少網民支持他繼續追尋音樂夢。
張明偉突然宣布告別《愛回家》
在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演補習天王的「佐治」張明偉曾與同劇池子孝（阮政峰飾）組Hehe情侶檔，又應監製要求在角色造型上要有林作feel，而用心留意林作的訪問，做足功課以一頭亂髮及流利英語成功「入屋」。不過張明偉在IG突然宣布告別劇集，留言道：「其實我做George不知不覺3年有多，一路都有follow大家嘅留言。無論好同壞，都俾咗好多靈感同意見我思考點樣進步，務求令呢個角色有娛樂性而且夠貼地。衷心多謝你哋每一位支持，希望大家日後留意我其他作品，有緣再見」。
張明偉超強家底由低做起
張明偉家境富裕，父親及哥哥都是法律界專業人士，媽媽是英文老師，入行初期曾被被標籤為「玩玩吓」的二世祖。不過張明偉肯由低做起，入行八年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。所以當張明偉宣布告別「佐治」生涯後，有不少粉絲都話好唔捨得！
撰文：東方新地圖片來源：Ig@aaryncheung、Ig@annise____