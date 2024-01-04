許冠文黃子華神級笑匠合作新戲《破·地獄》重提32年前首合作度橋內幕
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英皇電影《破．地獄》今日舉行開鏡拜神儀式。英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、秦沛、金燕玲、岑珈其等一眾主演出席。兩大笑匠許冠文和黃子華繼32年前的《神算》後再度合作，黃子華直言同許冠文合作係夢想，更大讚對方係幾代人嘅偶像！許冠文即重提32年前搵子華神度橋寫《神算》劇本來龍去脈⋯⋯
黃子華激讚許冠文「唔係我偶像」咁簡單
黃子華直言《破．地獄》與許冠文再合作是他多年夢想：「講真，香港有幾個朋友、或者我哋嘅偶像，我好希望人生裡面可以拍一次！咁呢次就真係中到喇！Michael係我名單入面其中一位希望合作，唔止一次啦希望！呢次都係第二次嘅！多過我嘅夢想！」黃子華更指許冠文「唔係我偶像」咁簡單，更是「幾代人嘅偶像」。
許冠文提當年合作 黃子華直認跟黎明有好大距離
當年許冠文與黃子華首次合作1992年電影《神算》，由許冠文與黎明合演雙主角，許冠文笑指：「嗰套戲原本係搵子華度橋，唔知佢想做明星，就覺得主角係要靚仔、非常靚仔！最好唱埋主題曲，心裡面就諗住搵黎明。嗰時佢（黃子華）就冇乜打扮，不過其實子華都幾靚仔嘅！」黃子華直認跟黎明有好大距離，笑指他當年沒有決定錯誤。子華更指知道許冠文找自己合作實在難以置信，好似獲外星人探訪：「佢真係打電話去我屋企，你知道幾離譜呀！我當時喺廁所，聽到阿媽突然話有個人叫許冠文搵你。」
黃子華做策劃師 許冠文做破地獄界大師
黃子華表示電影以香港殯儀業為題材，亦是首次有香港電影於殯儀館和義莊取景，提到他在《破．地獄》裡的戲份：「你睇我個樣係做策劃師，即係有咩我都幫到你！Michael就係裡面破地獄界嘅大師喇！朱康就係佢嘅公子，佢可以好短時間裡面轉好多個圈㗎！」
衛詩雅飾演許冠文的女兒，角色性格火爆，更為角色剪短頭髮。有一次，她拍完一場激烈的吵架戲後，第二天發現臉上冒出了許多紅點。原來這是因為她在演戲時太過激動，導致微小的血管破裂。
黃子華一句回應《飯戲攻心2》
至於農曆檔期電影《飯戲攻心2》，「大老」子華未有份參演，被問對於《飯戲2》看法只是輕輕帶過：「喺大師旁邊唔好講第二套戲喇。」
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圖片來源：大會提供、ViuTV