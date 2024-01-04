許冠文黃子華神級笑匠合作新戲《破·地獄》重提32年前首合作度橋內幕

英皇電影《破．地獄》今日舉行開鏡拜神儀式。英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、秦沛、金燕玲、岑珈其等一眾主演出席。兩大笑匠許冠文和黃子華繼32年前的《神算》後再度合作，黃子華直言同許冠文合作係夢想，更大讚對方係幾代人嘅偶像！許冠文即重提32年前搵子華神度橋寫《神算》劇本來龍去脈⋯⋯