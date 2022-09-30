25歲許子萱成三料港姐亞軍轉場微博 感性發文冧暈內地粉絲
膺三料港姐：不辜負生命
許子萱在微博表示：「在香港小姐50周年這個特别的篇章，有幸獲2022香港小姐亞軍，同時獲得9年後再次面世的國際親善小姐、生態保育大使三料港姐的成績。與司儀前輩們的同台對答，一睹歷屆師姐的風采，於香港紅館總決賽現場的表演氛圍，絕對是人生畫上最精彩的筆畫之一。感謝一路以來支持我的家人、朋友和多位優秀的佳麗。我會繼續帶上最燦爛的笑容，不辜負生命，繼續起舞。」
被指與郎朗老婆撞臉
不少內地網友都紛紛為許子萱送上祝福，直言她絕對值得：「恭喜你，人生閱歷富精彩！」、「四年前看《非誠勿擾》見過，當時就覺得你超美超自信」、「笑容真是明艷大方，愛了」，更有指她同鋼琴家郎朗的老婆吉娜相似，兩位都是有氣質的大美人。
未決定讀牛津定劍橋
許子萱身材出眾，翻查她的IG亦是「有料」之人，不時大方晒福利照。原來也是為學霸一名，她上周與一眾候選佳麗會見傳媒時，自爆畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。畢業後，於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。她表示如果參選有好成績，會考慮延遲修讀MBA課程，但仍未決定讀哪一間大學。
22歲出第1本自傳
許子萱12歲已經移民美國，性格自然玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光帶點混血的感覺，所以事前已成為焦點。她20歲時曾參與內地的相睇節目《非誠勿擾》，未入行已在網上掀起話題。在港姐官網顯示，她的嗜好勁多，包括莎莎舞、探戈、專業調酒、中英文朗誦、演講和學習法語，愛逛博物館和美術展。原來她更是才女一名，在大學畢業後，22歲便於內地推出第一本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》。
出第2本自傳講選港姐
許子萱在IG寫道：「現在籌劃出英文譯版了。12歲赴美後的十年拼搏，從最年輕的新東方SAT老師，到錄製《非誠勿擾》，再到華爾街的投資銀行分析師，一路走來跌宕起伏，坎坷艱辛，種種砥礪。出版這本書的初衷之一，就是希望我的經歷能讓後輩們少走些彎路，希望我的故事能給予當下正經歷人生低谷，或職場迷茫的朋友一點啟發。」她表示正籌備寫第二本書，分享選港姐的經歷。網民對許子萱參選意見多多，有網民睇好她:「真係無得輸喎」、「高薪厚職嚟選港姐？」、「幾靚女有身材有學歷」，亦有網民幽默留言：「落左妝先再講！」
網民：AK（Anson Kong）扮女人？
許子萱相片曝光後，不少網民大呼她貌似Mirorr成員Anson Kong，不知道大家有無相同感覺？
欣賞更多許子萱的靚相：
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