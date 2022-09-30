25歲許子萱成三料港姐亞軍轉場微博 感性發文冧暈內地粉絲

25歲的許子萱《2022香港小姐競選》獲得亞軍，當日更被鏡頭捕捉到她疑似是黑面，因失落冠軍而唔忿氣的表情。近日她馬不停蹄出席領獎活動，終於有時間為參選過程寫下感受，一向在IG發佈近況的許子萱，日前忽然轉場在微博貼多張選美照片，感性發文：「我會繼續帶上最燦爛的笑容，不辜負生命，繼續起舞」吸引大批內地網民關注。