許子萱缺席應屆港姐豪宅Party 邢慧敏襯機發表友情宣言當對方冇到
未知係咪許子萱份人太有性格，昨晚（7日）一班港姐姊妹豪宅聚腳食飯，冠軍林鈺洧都有出現，但許子萱睇相唔見佢出現，令網民覺得許子萱同成班港姐不和，俾「姊妹們」撇低咁話。
港姐姊妹毫宅喪食唔預清高女留言祝友誼長存明當許子萱無到
應屆嘅友誼小姐邢慧敏日前在社交網站發布照片，相中成班港姐去咗陳瑞菱（Reina）嘅豪宅搞聚會，但就唔見許子萱有到場！邢慧敏玩得開心，仲留言寫道：「謝謝Reina和 Auntie 的招待，好吃的雞煲和 BBQ。這個椰子水品牌也是他們家的喔，超好喝！椰奶味道香！眨眼時光過得好快，香港小姐2023即將又來了，但我們永遠都『香港小姐 2022』，願我們友誼長存 。」對於喺許子萱「缺席」下，邢慧敏先嚟祝福友誼，未知係咪另有用意！
許子萱份人清高極不合群 疑當其他佳麗唔係一回事
陳瑞菱生日嗰陣，幾位港姐姊妹都有拍片送祝福，但許子萱則毫無表示，同其他港姐作風好唔同。至於昨晚嘅港姐聚會，只見冠軍林鈺洧、最後嘅五強徐麟同陳銘鳳，但就唔見最近事非多多嘅「黑面」亞軍許子萱。
除咗「姊妹」生日無祝福，許子萱平時從唔會喺IG分享同其他佳麗的合照，仲多次缺席以港姐身份出席嘅活動，直接撇低班港姐姊妹，由佢地自己分擔TVB大型活動工作。近日有報道指許子萱仲向TVB要求提早解除港姐合約，索性回復自由身，力指原因並非唔甘心淪為林鈺洧佈景板，而係抵受不了娛樂圈壓力，索性唔撈！
TVB讓步挽留許子萱
消息更指許子萱向TVB要求提早解除港姐合約嗰時，TVB因唔希望2008年港姐冠軍張舒雅離巢，要搵其他港姐為新一屆港姐加冕嘅歷史重演，曾經罕有讓步，不停游說許子萱只需出席新一屆港姐加冕，可以缺席其他活動。但是許子萱我行我素，繼續話唔撈！
許子萱失落港姐冠軍表情極唔順超鏡頭前即黑面唔扮野
25歲嘅許子萱參加《2022香港小姐競選》總決賽時，向來係網民心中熱門，但當賽果宣佈許子萱只獲得亞軍，冠軍就落在林鈺洧手上時，許子萱即被鏡頭捕捉到疑似黑面，因失落冠軍而唔忿氣嘅表情。事後許子萱接受傳媒訪問，否認失落冠軍有不忿：「我打算宣布前冇笑容，宣布後先笑，咁個笑容會燦爛啲。老實講我係有少少失望，但唔係所有事都咁完美，呢個係不完美嘅完美。」隨後許子萱即在微博貼多張選美照片，感性發文：「我會繼續帶上最燦爛的笑容，不辜負生命，繼續起舞」。
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