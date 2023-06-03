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黑面亞軍許子萱激罕出席港姐聚會 曾因屢私下缺席聚會變孤獨精

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2022年香港小姐亞軍的許子萱（Cecca）當選後是非多多，不但在比賽結束後多次缺席港姐活動，私底下亦少出席港姐聚會，屢次傳出與港姐姐妹們不和變孤獨精。不過早前許子萱就罕有地出席11號佳麗馮嘉敏的生日會，仲同一班佳麗頭貼頭合照，粉碎謠言！

黑面亞軍許子萱激罕出席港姐聚會

早前一班佳麗又有聚會，今次就係為馮嘉敏慶祝生日，就連「黑面亞軍」許子萱亦有到場。一班港姐包括冠軍林鈺洧、徐麟、陳銘鳳等人都有出席，友誼小姐邢慧敏仲曬出大家頭貼頭嘅合照，並寫道：「11號Yohanna馮嘉敏生日快樂喔！又讓我們能聚在一起了，願我們友誼長存。」

許子萱 許子萱難得出席港姐私下聚會
許子萱難得出席港姐私下聚會（圖片來源：小紅書@18436760）
許子萱 大家都各自準備禮物同蛋糕！
大家都各自準備禮物同蛋糕！（圖片來源：小紅書@yohanna17）

屢缺席港姐私下聚會 被稱為「孤獨精」

今屆港姐出名感情好，經常搞聚會聯誼感情，但許子萱就從未出席過聚會，亦從不在社交平台分享與其他佳麗嘅合照。早前一班港姐姊妹亦曾經去咗陳瑞菱（Reina）嘅豪宅搞聚會，冠軍林鈺洧都有出現，但睇相就唔見許子萱出現，令網民覺得許子萱同成班港姐不和，俾「姊妹們」撇低咁話。

港姐亞軍 許子萱 許子萱 孤獨精 齊人合照都唔見有許子萱。
齊人合照都唔見有許子萱。（圖片來源：小紅書）
港姐亞軍 許子萱 許子萱 孤獨精 邢慧敏在許子萱no show情況整個祝福友誼。
邢慧敏在許子萱no show情況整個祝福友誼。（圖片來源：小紅書）

「黑面亞軍」做直播又黑面 被追問點解唔返TVB

許子萱在決賽當時得知失落冠軍即刻當場黑面一幕令網民印象深刻，更稱佢為「黑面亞軍」。早前許子萱喺抖音開直播嘅時候又再次黑面。事關當時網民不停追問許子萱：「你唔使返TVB咩」、「點解唔返TVB」、「香港小姐也做直播嗎」、「怎麼沒有看你拍戲？」等。搞到許子萱都忍唔住爆Seed咁回應道：「為什麼不可以做直播？視帝都在做直播！唔係冇戲拍，而係今年拍唔到，因為有港姐義務。」

許子萱 許子萱早前做直播被問到點解唔返TVB拍劇嘅時候，都忍唔住黑面寸爆回應。
許子萱早前做直播被問到點解唔返TVB拍劇嘅時候，都忍唔住黑面寸爆回應。（圖片來源：抖音@許子萱Cecca）
港姐亞軍 許子萱 許子萱 孤獨精 許子萱 失蹤唔亮相 Cecca被捕捉到黑面。
許子萱決賽當時已經被捕捉到黑面。（圖片來源：TVB）

許子萱屢次缺席公開活動 稱會多在TVB出現履行責任

TVB今年年初在電視城舉行「新春團拜嘉年華」活動，除了有多位管理層出席之外，還有應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏，而最意想不到的是久違出席TVB活動的亞軍許子萱亦有現身！對於近日被指經常缺席公司活動，沒有履行港姐責任，對此她表示好掛住大家，因為之前同公司請假，返去早啲交接做完之後即刻返嚟。對於外界指她冇做好港姐責任，許子萱表示要專注做好每一樣嘢，她已經完成上一份工作，而家可以更加專注去完成港姐職責，並指會多在TVB出現。

港姐亞軍 許子萱 許子萱昨日終於現身電視城，出席「新春團拜嘉年華」。
許子萱終於現身電視城，出席「新春團拜嘉年華」。（圖片來源：[email protected]
港姐亞軍 許子萱 許子萱 孤獨精 許子萱 失蹤唔亮相 許子萱身材惹火，曾於紐約美國銀行擔任投行分析師。
許子萱之前好耐冇出席公開活動。（圖片來源：[email protected]

許子萱自稱抗壓能力強

有傳許子萱因抵抗不了娛樂圈的壓力，提早同TVB解約，許子萱表示不屬實。她只稱冇乜優點，但抗壓能力都好強。對於有傳她想回復自由身，返內地工作？許子萱指這些都係不屬實。對於一班港姐經常聚會都不見她蹤影，她揚言因為在外地，所以沒有出席，今次回來會與大家多一些聚會。

許子萱 許子萱多次缺席活動一度被傳出會提早解約。
許子萱多次缺席活動一度被傳出會提早解約。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@許子萱Cecca、小紅書@18436760、小紅書@yohanna17、TVB

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