黑面亞軍許子萱激罕出席港姐聚會 曾因屢私下缺席聚會變孤獨精

2022年香港小姐亞軍的許子萱（Cecca）當選後是非多多，不但在比賽結束後多次缺席港姐活動，私底下亦少出席港姐聚會，屢次傳出與港姐姐妹們不和變孤獨精。不過早前許子萱就罕有地出席11號佳麗馮嘉敏的生日會，仲同一班佳麗頭貼頭合照，粉碎謠言！