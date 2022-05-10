許廷鏗傳戀女助手 女方主動進擊 秘密同居頸繩洩蜜？

許廷鏗（Alfred）入行13年來，緋聞對象大部分都係男性，包括有胡鴻鈞、圈外同性密友及關心妍的易服男助手阿小等，性向成疑，近日他忽然被爆戀上女助手Bonnie，兩人不但戴上了情侶頸繩，更疑似發展到同居關係！