許廷鏗傳戀女助手 女方主動進擊 秘密同居頸繩洩蜜？
許廷鏗 傳戀女助手Bonnie
自2020年許廷鏗的前緋聞對象胡鴻鈞（Hubert）被爆撻著蔡思貝後，許廷鏗公開表示與胡鴻鈞失聯，從此再見不是朋友﹗自此許廷鏗未曾再有新緋聞傳出，近日忽然爆出有新歡，對象是其女助手Bonnie，有指兩人因在公私生活上日對夜對，發展出真感情，近來公然戴情侶頸繩，更傳出已共赴同居，有不少粉絲發現許廷鏗近期開Live時，Bonnie都會同場，不時出聲宣示主權，有次許廷鏗更將直播鏡頭移向坐在梳化上大笑的Bonnie，相當高調。
創立個人公司共同進退
據知Bonnie在擔任許廷鏗助手前，曾在某個音樂平台工作，當時她已對許廷鏗十分仰慕，於是主動出擊，終於在2019年成為許廷鏗的貼身助手，去年許廷鏗回復自由身，宣佈創立個人唱片公司「自許紀錄」，Bonnie亦同許廷鏗共同進退，令二人感情突飛猛進，有指不少幕後人員都覺得二人關係異常親密，不過被指是許廷鏗幕後軍師的阿小，就幫口否認許廷鏗和女助手的緋聞，指許廷鏗和Bonnie只是關係好好的工作團隊。
重溫許廷鏗深情剖白望與胡鴻鈞重聚 心中留位置等對方再聯
許廷鏗和胡鴻鈞曾經的好兄弟關係自從蔡思貝出現後起了極大變化，許廷鏗曾失落表示與對方失聯！許廷鏗在訪問中被問到胡鴻鈞決絕行為，對方甚至刪除了社交網的部分合照，許廷鏗無奈表示相信這個圈是圓，沒有永遠敵人或朋友，或許現在大家的步伐及生活圈子不同，但希望會有重聚的時候，並坦言一直有留意對方動向，對方在心中位置一直不變， 只要胡鴻鈞願意，一個短訊便能跟他reconnect。講到咁白，唔知胡鴻鈞收唔收到呢？
許廷鏗直指胡鴻鈞失聯
同是超級巨聲出身的胡鴻鈞與許廷鏗，睇住大家出道及成長，經歷很多，他們與欣宜、林欣彤及鄧小巧經常見面，大時大節亦一齊過，不過自從胡鴻鈞與蔡思貝交往後，胡鴻鈞完全變了另一個人，據知情者透露：「Hubert（胡鴻鈞）以前好重友情，尤其同Alfred（許廷鏗）感情最深厚，凡係對方嘅事都好上心，去邊度都會一齊，自從蔡思貝出現之後就唔同晒，Hubert冇再出現佢哋嘅聚會，最初大家都以為Hubert真係忙工作，但原來佢係掛住拍拖，掛住接送蔡思貝而唔得閒，有乜辦法對佢唔心淡？為咗個姣花，Hubert對班多年老友咁絕，話唔見就唔見。蔡思貝收兵咁多年，點樣令個男人貼貼服服佢最叻，勸Hubert疏遠Alfred，因為嗰啲HeHe新聞好影響佢形象，被蔡思貝電到聽晒話。」
多年密友為女斷情，2020年4月許廷鏗現身電台為新歌宣傳時，承認跟胡鴻鈞已經絕少聯絡，連對方快有新劇推出也不知情，可見親密關係已不再。提到胡鴻鈞每年例必與他慶祝生日，許廷鏗表示仍未有對方的消息，他更抵死自嘲是讀者，也期望胡鴻鈞能給他一個說法，不要令他蒙在鼓裡，他說自己有搵胡鴻鈞，但對方完全冇覆，已不記得上次聯絡是何時，希望對方能覆短訊，失聯會令人擔心，而且亦表明不認識與胡鴻鈞傳緋聞的蔡思貝！
以前friend過打band的日子，三日唔埋就在社交網見到胡鴻鈞與許廷鏗的甜蜜合照，此情此景不再，對於被指與許廷鏗擘面沒有聯絡，胡鴻鈞之前答得尷尬：「過咗去嘅嘢唔好提，我哋向前望，我有聽佢新歌，我依家都忙預備新歌，我請好多人食檸檬㗎，又畀好多人請食檸檬。（你同許廷鏗好耐冇見？）我同好多朋友都好耐冇見。」
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