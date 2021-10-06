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許廷鏗直播被踩場 被指搞大人個肚唔認數 女主角發聲明

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撰文：東方新地

許廷鏗(Alfred)日前開直播宣布成立自家公司「自許紀錄」，大講自己的未來大計，望大家多多支持，不過在直播期間竟被「踩場」，有自稱是明星的女子留言指他「背女友偷情」、「搞大我個肚唔認數」，講到似層層一樣，許廷鏗對於被惡搞表現淡定，女主角亦發聲明。

撰文：東方新地 圖片：許廷鏗IG、曾嘉晴IG

許廷鏗宣布成立自家公司

許廷鏗前晚在多個社交網全球死機前開直播，透露離開華納唱片後的最新動向，就是成立自家公司「自許紀錄」。許廷鏗在社交網留言寫上：「全新自家廠牌印證新的章節」、「創作 · 開發 · 記錄」同埋「音樂 · 心靈 · 感受」，新歌〈佛系人生〉即將推出，之後他更開直播同fans互動兼唱歌。

許廷鏗在全球社交網死機前趕及開直播。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗在全球社交網死機前趕及開直播。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗宣布自立門戶。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗宣布自立門戶。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗的公司命名為「自許紀錄」。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗的公司命名為「自許紀錄」。（圖片來源：許廷鏗IG）

有人自稱與許廷鏗有染

到直播接近尾聲時，竟然有位帳號叫Angeltkc的網民突然留言：「我都係明星，唔係白撞，有晒證據！仲好意思做《全民造星》導師？又背著女友偷情，又搞大我個肚唔認數，人前人後兩個樣，依家敢做唔敢認？許廷鏗你一係公開我哋情侶關係，一係公開同我道歉！唔好以為咁易甩身！唔信我嘅人，你哋）記住我個名Angeltkc！同埋我個樣！等之後Alfred公開拍拖，你哋見到我個名Angeltkc同我個樣就知係我！就知我依家講嘢係事實！」

直播期間有人留言話許廷鏗背住女友偷食，仲搞大人哋個肚。（圖片來源：許廷鏗IG）
直播期間有人留言話許廷鏗背住女友偷食，仲搞大人哋個肚，不過佢就好淡定未驚過。（圖片來源：許廷鏗IG）

許廷鏗淡定處理

直播中途遇到件咁嘅事，許廷鏗竟然好鎮定，仲唱咗一首歌先同大家講Bye Bye，結束直播。 而這位留言自稱是「明星」的女子，帳號名與電影《#PTGF出租女友》女角之一曾嘉晴（Angel）相同，戲中的她飾演「學生妹君怡」，而她的社交網亦有follow許廷鏗，但許廷鏗就冇追蹤女方。

疑似在許廷鏗留言的人是新冒起的演員曾嘉晴。（圖片來源：曾嘉晴IG）
疑似在許廷鏗留言的人是新冒起的演員曾嘉晴。（圖片來源：曾嘉晴IG）
曾嘉晴最近有份演出,《#PTGF出租女友》。（圖片來源：《#PTGF出租女友》劇照）
曾嘉晴最近有份演出,《#PTGF出租女友》。（圖片來源：《#PTGF出租女友》劇照）

女主角出聲明否認是本人

許廷鏗於事後表示已多次受到滋擾，並重申不認識對方。女主角曾嘉晴亦現身，解釋早前被一些假帳戶騷擾，已經報警備案，並澄清自己並未入過許廷鏗直播留言，同時更在社交網發了聲明，希望澄清番件事。

曾嘉晴在社交網公開聲明，表示自己有兩個公開帳戶，其餘皆為冒充。（圖片來源：曾嘉晴IG）
曾嘉晴在社交網公開聲明，表示自己有兩個公開帳戶，其餘皆為冒充。（圖片來源：曾嘉晴IG）
曾嘉晴是剛畢業的大學生。（圖片來源：曾嘉晴IG）
曾嘉晴是剛畢業的大學生。（圖片來源：曾嘉晴IG）

網民覺得匪夷所思

曾嘉晴是應屆大學畢業生，修讀banking and finance，上年開始做兼職模特兒，接過不少私影。網民對於今次亂入事件，紛紛表示莫名奇妙，更有人引用《國產零零漆》裡面嘅經典對白回應：「屈個盲嘅偷睇國家機密。」

曾嘉晴澄清未曾入過許廷鏗的直播。（圖片來源：曾嘉晴IG）
曾嘉晴澄清未曾入過許廷鏗的直播。（圖片來源：曾嘉晴IG）
曾嘉晴的社交網內有不少靚相。（圖片來源：曾嘉晴IG）
曾嘉晴的社交網內有不少靚相。（圖片來源：曾嘉晴IG）
許廷鏗早前與雲浩影（Cloud，右二）為品牌合唱廣告歌〈隨樂同遊〉，二人連同曾演出港版《大叔的愛》的徐㴓喬（Asha）及胡卓希（Jason）一同拍攝歌曲MV。許廷鏗和Cloud將於今個月舉行Music Live，即席演唱新歌。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗早前與雲浩影（Cloud，右二）為品牌合唱廣告歌〈隨樂同遊〉，二人連同曾演出港版《大叔的愛》的徐㴓喬（Asha）及胡卓希（Jason）一同拍攝歌曲MV。許廷鏗和Cloud將於今個月舉行Music Live，即席演唱新歌。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗被指亂搞男女關係，網民普遍場覺得可信性等於零，而許廷鏗的感情世界非常神秘，他與胡鴻鈞曾是一對非常要好的蜜友。（圖片來源：許廷鏗IG）
許廷鏗被指亂搞男女關係，網民普遍覺得可信性等於零，而許廷鏗的感情世界非常神秘，他與胡鴻鈞曾是一對非常要好的密友。（圖片來源：許廷鏗IG）

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