許廷鏗直播被踩場 被指搞大人個肚唔認數 女主角發聲明

許廷鏗(Alfred)日前開直播宣布成立自家公司「自許紀錄」，大講自己的未來大計，望大家多多支持，不過在直播期間竟被「踩場」，有自稱是明星的女子留言指他「背女友偷情」、「搞大我個肚唔認數」，講到似層層一樣，許廷鏗對於被惡搞表現淡定，女主角亦發聲明。

撰文：東方新地 圖片：許廷鏗IG、曾嘉晴IG