許廷鏗直播被踩場 被指搞大人個肚唔認數 女主角發聲明
許廷鏗(Alfred)日前開直播宣布成立自家公司「自許紀錄」，大講自己的未來大計，望大家多多支持，不過在直播期間竟被「踩場」，有自稱是明星的女子留言指他「背女友偷情」、「搞大我個肚唔認數」，講到似層層一樣，許廷鏗對於被惡搞表現淡定，女主角亦發聲明。
撰文：東方新地 圖片：許廷鏗IG、曾嘉晴IG
許廷鏗宣布成立自家公司
許廷鏗前晚在多個社交網全球死機前開直播，透露離開華納唱片後的最新動向，就是成立自家公司「自許紀錄」。許廷鏗在社交網留言寫上：「全新自家廠牌印證新的章節」、「創作 · 開發 · 記錄」同埋「音樂 · 心靈 · 感受」，新歌〈佛系人生〉即將推出，之後他更開直播同fans互動兼唱歌。
有人自稱與許廷鏗有染
到直播接近尾聲時，竟然有位帳號叫Angeltkc的網民突然留言：「我都係明星，唔係白撞，有晒證據！仲好意思做《全民造星》導師？又背著女友偷情，又搞大我個肚唔認數，人前人後兩個樣，依家敢做唔敢認？許廷鏗你一係公開我哋情侶關係，一係公開同我道歉！唔好以為咁易甩身！唔信我嘅人，你哋）記住我個名Angeltkc！同埋我個樣！等之後Alfred公開拍拖，你哋見到我個名Angeltkc同我個樣就知係我！就知我依家講嘢係事實！」
許廷鏗淡定處理
直播中途遇到件咁嘅事，許廷鏗竟然好鎮定，仲唱咗一首歌先同大家講Bye Bye，結束直播。 而這位留言自稱是「明星」的女子，帳號名與電影《#PTGF出租女友》女角之一曾嘉晴（Angel）相同，戲中的她飾演「學生妹君怡」，而她的社交網亦有follow許廷鏗，但許廷鏗就冇追蹤女方。
女主角出聲明否認是本人
許廷鏗於事後表示已多次受到滋擾，並重申不認識對方。女主角曾嘉晴亦現身，解釋早前被一些假帳戶騷擾，已經報警備案，並澄清自己並未入過許廷鏗直播留言，同時更在社交網發了聲明，希望澄清番件事。
網民覺得匪夷所思
曾嘉晴是應屆大學畢業生，修讀banking and finance，上年開始做兼職模特兒，接過不少私影。網民對於今次亂入事件，紛紛表示莫名奇妙，更有人引用《國產零零漆》裡面嘅經典對白回應：「屈個盲嘅偷睇國家機密。」