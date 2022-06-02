許廷鏗暗示與胡鴻鈞「情已逝」：原本覺得做到一世朋友
許廷鏗離開華納原來係「被分手」
許廷鏗自組公司再自資出碟，早在2015年時已有自組公司的想法，經歷過星夢及華納的磨練後，儲夠子彈同經驗決定跳老闆。他坦言2021年對他來說變化很大，年頭奪得男歌手金獎後，本身打算與華納商討新碟發展方向，豈料在毫無預兆之下，就要分道揚鑣，簡單說就是「被分手」。自此他逼著重新計劃自己的事業，慶幸與華納仍然保持友好關係，希望可以做到和而不同。
許廷鏗暗示同胡鴻鈞反面：原本覺得做到一世朋友
許廷鏗在訪問中自爆，疫情期間與朋友少見面，產生誤會的機會大增，有些朋友此情不再，似乎意有所指在談論與胡鴻鈞的關係。他說：「受疫情影響人與人之間少見面，產生誤會嘅機會高好多。我身邊有啲關係起咗變化，以為原本覺得做到一世朋友嘅人，當你唔係日日見，就發現冇你想像中咁鞏固。」
他又說過往工作上認識的同事還不能稱上「朋友」，他慨嘆：「好殘忍，有啲同事成日見，自己覺得係好認識佢，但係當唔需要見嘅時候，你同佢唔會有好多共同話題。當疫情大家要喺自己屋企嘅時候，發現我真係想搵嗰個，未必係日日見嗰個。有啲人反而唔需要日日見，反而喺嗰陣時好想同佢傾計。所以疫情之下，某程度上得到嘅多過失去嘅，雖然有啲以為好穩固嘅關係失去咗，但同時亦都搵到邊啲先係我好想去好好經營同鞏固嘅關係。」
胡鴻鈞撻著蔡思貝後疑與許廷鏗反面
胡鴻鈞與蔡思貝2年傳出撻著，隨後就同許廷鏗冇friend做，當時許廷鏗宣傳新歌接受訪問時，親口承認與胡鴻鈞絕少聯絡，連對方快有新劇推出也不知情，可見親密關係已不再。提到胡鴻鈞每年例必與他慶祝生日，許廷鏗表示仍未有對方的消息，他更抵死自嘲是「讀者」，也期望胡鴻鈞能給他一個說法，不要令他蒙在鼓裡。他又說自己有主動聯絡胡鴻鈞，但對方音訊全無，更表明不認識與胡鴻鈞傳緋聞的蔡思貝！
而胡鴻鈞當時亦有回應與許廷鏗的關係：「過咗去嘅嘢唔好提，我哋向前望，我有聽佢新歌，我依家都忙預備新歌，我請好多人食檸檬㗎，又畀好多人請食檸檬。（你同許廷鏗好耐冇見？）我同好多朋友都好耐冇見。」
即重溫許廷鏗點講！
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