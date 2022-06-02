許廷鏗暗示與胡鴻鈞「情已逝」：原本覺得做到一世朋友

許廷鏗（Alfred）近日推出首張自資黑膠唱片《2021》，早前接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》訪問時，提及當初離開華納是「被分手」，更暗示與胡鴻鈞友情不再，直言：「產生誤會嘅機會高好多，原本覺得做到一世朋友嘅人，當唔係日日見，就發現冇想像中咁鞏固。」