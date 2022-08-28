林家謙演唱會│ 許廷鏗造型師臭寸言論掀撞衫風波 急急就向C AllStar道歉

許廷鏗日前（25日）擔任林家謙紅館騷嘉賓，被發現與早在20日做嘉賓的C AllStar成員吳崇銘（King）撞衫，當事人對事件一笑置之，不過許廷鏗的造型師Ray被網民狠批無做足功課，造型師Ray竟寸爆回應：「因為我對C AllStar完全無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋。」態度惹來網民狂轟，許廷鏗立即拆彈公開道歉。