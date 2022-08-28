林家謙演唱會│ 許廷鏗造型師臭寸言論掀撞衫風波 急急就向C AllStar道歉
許廷鏗造型師：我對C AllStar無興趣
許廷鏗和阿KingC AllStar成員撞衫，雖然當事人對事件一笑置之，轉發撞衫卡通畫，明顯未有造成尷尬，造型師Ray竟在社交網寸爆回應：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完全無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗（許廷鏗）着得好睇好多。」態度再惹來網民狂轟。
網民：阿stylist先係最需要道歉
網民紛紛鬧爆造型師：「本身撞衫係小事，但係stylist阿Ray毫無尊重毫無禮貌就好大件事，雖然欣賞Alfred出嚟擋，但阿stylist先係最需要道歉嗰位，如果唔係一般品牌再見到呢位人兄嚟借衫都會blacklist！」，「唔識CAllStar都唔緊要，做人的品德才最重要，希望他能反省，不懂圓滑處世，也希望他不要隨便得罪人吧！」
許廷鏗攬上身：我絕對有責任
許廷鏗在社交網公開道歉：「首先謝謝大家關心，亦感謝King C AllStar體諒。對於造型師的言論，他就是我團隊一員，所以我絕對有責任代團隊對King及C AllStar帶來任何冒犯或不便，好好的講一聲『對不起』。而整件事對我來說，同一款衫沒大不了，我比較在意的是：造型師未夠留意廣東歌。」
網民讚許廷鏗處理得體
許廷鏗已經嚴正地吩咐了造型師Ray：「必須好好留意香港歌手，有廣東歌才有許廷鏗，我會向他介紹更多用心做音樂的單位，自己亦會繼續用心做音樂，就好似今日音樂會主題一樣，團結一起令香港樂壇繼續精彩。」網民讚他處理事件大方得體：「人格品行，比華衣美服更重要，欣賞你的勇敢面對及正面處理。」
同一個場，撞衫又真係少見啲嘅！
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