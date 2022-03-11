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許志安簽約環球重新出發 轉戰內地及東南亞市場

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「安心偷食」男女主角許志安和黃心穎，都已在娛樂圈「消失」了近3年，至今黃心穎仍未獲無綫「解凍」，但許志安與太陽娛樂約滿，最近簽約環球唱片，準備轉戰內地及東南亞市場！

許志安 獲環球高層黃劍濤伸援手

自2019年「安心偷食」後，許志安曾多次「試水溫」嘗試復出，包括上ViuTV音樂節目《Chill Club》做嘉賓，及演出台灣劇集《接招吧！製作人》等，有消息指最近他約滿太陽娛樂後，獲曾與他共事的環球唱片（大中華區）董事總經理黃劍濤伸出援手，將他簽入環球，與譚詠麟、張學友、陳奕迅等成為同門師兄弟。

許志安 「安心偷食」事件後，許志安形象跌入谷底。
「安心偷食」事件後，許志安形象跌入谷底。（圖片來源：[email protected]
安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
2020年6月，許志安在好友鼓勵下為ViuTV節目《 Chill Club》首度復出公開演唱，雖然只係唱幾首歌，事前已令安仔非常緊張，幸得老婆Sammi鼓勵「覺得 ready就去！」，令安仔放膽再上台。（圖片來源：新傳媒照片庫）

許志安曾加入環球旗下正東唱片

許志安在2005至2014年間，曾加入過環球旗下的正東唱片，據環球唱片發言人表示，許志安已正式簽約環球，再續與環球大家庭合作的緣分。有指他加入環球後，初步計劃是進軍內地和東南亞市場。據知許志安正在物色新歌，自己亦寫了不少作品，希望可以在新公司派上用場。

許志安 安仔恩師黃柏高Paco）已於2020年中辭任太陽娛樂董事總經理一職。
許志安恩師黃柏高（Paco）已於2020年中辭任太陽娛樂董事總經理一職。（圖片來源：新傳媒照片庫）
安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
許志安閉關思過近三年來，曾跟音樂人伍仲衡學彈琴，並開始灌錄新歌，據知安仔已錄好了兩首新歌，歌詞充滿正面和積極的意思。（圖片來源：[email protected]

許志安為參演台劇獻唱主題曲

許志安去年4月參演的台灣劇《接招吧！製作人》，亦將於今年內播出，他除了擔演其中一個單元故事的男主角外，更會為劇集獻唱主題曲。許志安曾透露在疫情期間已成功戒煙，又跟著熱愛運動的老婆鄭秀文（Sammi）積極操Fit自己，並培養了看書的習慣。早前許志安更跟住老友蘇永康落區向長者派口罩，令他反思自己，希望以後能花更多時間去關心社會。

安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
許志安在疫情期間積極操Fit自己。（圖片來源：[email protected]
安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
許志安去年曾在IG po出練結他時的短片，清晰可見他左手無名指戴著婚戒，相信這個一生一世的定情信物，就如同對他大愛不離不棄的好老婆鄭秀文一樣，被許志安更珍而重之。（圖片來源：[email protected]

Sammi支持許志安復出

「安心偷食」事件發生在2019年4月，當時許志安被爆背著太太Sammi偷食當時仍是馬國明女友的黃心穎，事件震驚中港台娛樂圈，許志安在事發後曾舉行記者會，自認是一個「壞咗嘅人」，並取消原本計劃舉行的紅館演唱會，全面停工「搵返自己」。據知今次許志安的復出，獲得Sammi和好友們的支持。

安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
走過婚姻危機，許志安和鄭秀文感情更堅固，本刊2020年曾影到安仔陪老婆Sammi到醫院探望當時住院的父親，當日Sammi顯得憂心忡忡，安仔不時在身旁細心安慰。（圖片來源：新傳媒照片庫）

許志安復出 網民為黃心穎抱不平

許志安即將全面復出的消息，有不少網民為黃心穎抱不平，留言表示：「男人可以做錯事，女人就一世都不被原諒？」、「佢得，黃心穎都應該得」等等。此外有網民擔心許志安北上發展亦會受阻，指出「大陸要啲藝人德藝雙馨，品德有問題一律封殺」，但也有網民力撐：「大灣區可能係你唯一出路」、「安心做個大灣仔」，讓他「安心北上」。

黃心穎自車廂偷食許志安後，事業愛情一鋪清。
黃心穎在爆出「安心偷食」醜聞後，事業愛情一鋪清，曾出道歉po及出走美國潛水半年，回港後領養唐狗又湊姨甥博洗底。（圖片來源：[email protected]
許志安 黃心穎
早前黃心穎同RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）傳出緋聞，泥鯭被影到多次與黃心穎出雙入對，又陪伴黃心穎帶唐狗睇獸醫，身邊異性不缺。（圖片來源：Facebook＠泥鯭）
許志安
（圖片來源：網民留言截圖）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、新傳媒照片庫

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