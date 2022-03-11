許志安簽約環球重新出發 轉戰內地及東南亞市場
「安心偷食」男女主角許志安和黃心穎，都已在娛樂圈「消失」了近3年，至今黃心穎仍未獲無綫「解凍」，但許志安與太陽娛樂約滿，最近簽約環球唱片，準備轉戰內地及東南亞市場！
許志安 獲環球高層黃劍濤伸援手
自2019年「安心偷食」後，許志安曾多次「試水溫」嘗試復出，包括上ViuTV音樂節目《Chill Club》做嘉賓，及演出台灣劇集《接招吧！製作人》等，有消息指最近他約滿太陽娛樂後，獲曾與他共事的環球唱片（大中華區）董事總經理黃劍濤伸出援手，將他簽入環球，與譚詠麟、張學友、陳奕迅等成為同門師兄弟。
許志安曾加入環球旗下正東唱片
許志安在2005至2014年間，曾加入過環球旗下的正東唱片，據環球唱片發言人表示，許志安已正式簽約環球，再續與環球大家庭合作的緣分。有指他加入環球後，初步計劃是進軍內地和東南亞市場。據知許志安正在物色新歌，自己亦寫了不少作品，希望可以在新公司派上用場。
許志安為參演台劇獻唱主題曲
許志安去年4月參演的台灣劇《接招吧！製作人》，亦將於今年內播出，他除了擔演其中一個單元故事的男主角外，更會為劇集獻唱主題曲。許志安曾透露在疫情期間已成功戒煙，又跟著熱愛運動的老婆鄭秀文（Sammi）積極操Fit自己，並培養了看書的習慣。早前許志安更跟住老友蘇永康落區向長者派口罩，令他反思自己，希望以後能花更多時間去關心社會。
Sammi支持許志安復出
「安心偷食」事件發生在2019年4月，當時許志安被爆背著太太Sammi偷食當時仍是馬國明女友的黃心穎，事件震驚中港台娛樂圈，許志安在事發後曾舉行記者會，自認是一個「壞咗嘅人」，並取消原本計劃舉行的紅館演唱會，全面停工「搵返自己」。據知今次許志安的復出，獲得Sammi和好友們的支持。
許志安復出 網民為黃心穎抱不平
許志安即將全面復出的消息，有不少網民為黃心穎抱不平，留言表示：「男人可以做錯事，女人就一世都不被原諒？」、「佢得，黃心穎都應該得」等等。此外有網民擔心許志安北上發展亦會受阻，指出「大陸要啲藝人德藝雙馨，品德有問題一律封殺」，但也有網民力撐：「大灣區可能係你唯一出路」、「安心做個大灣仔」，讓他「安心北上」。
（圖片來源：網民留言截圖）