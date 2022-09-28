許志安沉寂三年宣布復出 網民推薦唱呢5首歌 寸爆留言：個個都要嘟安心出行

許志安沉寂三年後，與今年3月加盟環球簽約，更與張學友、譚詠麟、陳奕迅、側田等唱得之人做同門，準備在音樂事業上重新出發。今日（28日）許志安在自己的facebook上宣布即將推出新歌，並將於周五（30日）晚上9時，舉行《Andy Hui Human Live》音樂分享會。