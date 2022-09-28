許志安

許志安沉寂三年宣布復出 網民推薦唱呢5首歌 寸爆留言：個個都要嘟安心出行

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許志安沉寂三年後，與今年3月加盟環球簽約，更與張學友、譚詠麟、陳奕迅、側田等唱得之人做同門，準備在音樂事業上重新出發。今日（28日）許志安在自己的facebook上宣布即將推出新歌，並將於周五（30日）晚上9時，舉行《Andy Hui Human Live》音樂分享會。

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（圖片來源：許志安facebook）

網民推薦佢唱呢5首歌

對於許志安復出，網民就推薦佢唱呢五首歌去賀佢「復出」，包括有《死性不改》、《爛泥》、《會過去的》、《滾》、《為什麼你背著我愛別人》，首首都非常應景。

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（圖片來源：facebook留言截圖）
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（圖片來源：facebook留言區留言）
許志安 許志安與黃心穎曾經在籌款活動中合唱《會過去的》。
許志安與黃心穎曾經在籌款活動中合唱《會過去的》。（圖片來源：TVB截圖）

「安心偷食」三年後首次露面

「安心偷食」男女主角許志安和黃心穎，都已在娛樂圈「消失」了近3年，據知黃心穎早前已表示和TVB結束合約，正式暫別藝人身份，許志安則回歸幕前。自2019年「安心偷食」後，許志安曾多次「試水溫」嘗試復出，包括上ViuTV音樂節目《Chill Club》做嘉賓，及演出台灣劇集《接招吧！製作人》等。

許志安 「安心偷食」事件後，許志安形象跌入谷底。
「安心偷食」事件後，許志安形象跌入谷底。（圖片來源：[email protected]
安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
2020年6月，許志安在好友鼓勵下為ViuTV節目《 Chill Club》首度復出公開演唱，雖然只係唱幾首歌，事前已令安仔非常緊張，幸得老婆Sammi鼓勵「覺得 ready就去！」，令安仔放膽再上台。（圖片來源：新傳媒照片庫）

許志安曾加入環球旗下正東唱片

許志安在2005至2014年間，曾加入過環球旗下的正東唱片，據環球唱片發言人表示，許志安已正式簽約環球，再續與環球大家庭合作的緣分。有指他加入環球後，初步計劃是進軍內地和東南亞市場。據知許志安正在物色新歌，自己亦寫了不少作品，希望可以在新公司派上用場。

許志安 安仔恩師黃柏高Paco）已於2020年中辭任太陽娛樂董事總經理一職。
許志安恩師黃柏高（Paco）已於2020年中辭任太陽娛樂董事總經理一職。（圖片來源：新傳媒照片庫）
安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
許志安閉關思過近三年來，曾跟音樂人伍仲衡學彈琴，並開始灌錄新歌，據知安仔已錄好了兩首新歌，歌詞充滿正面和積極的意思。（圖片來源：[email protected]

許志安為參演台劇獻唱主題曲

許志安去年4月參演的台灣劇《接招吧！製作人》，亦將於今年內播出，他除了擔演其中一個單元故事的男主角外，更會為劇集獻唱主題曲。許志安曾透露在疫情期間已成功戒煙，又跟著熱愛運動的老婆鄭秀文（Sammi）積極操Fit自己，並培養了看書的習慣。早前許志安更跟住老友蘇永康落區向長者派口罩，令他反思自己，希望以後能花更多時間去關心社會。

安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
許志安在疫情期間積極操Fit自己。（圖片來源：[email protected]
安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
許志安去年曾在IG po出練結他時的短片，清晰可見他左手無名指戴著婚戒，相信這個一生一世的定情信物，就如同對他大愛不離不棄的好老婆鄭秀文一樣，被許志安更珍而重之。（圖片來源：[email protected]

Sammi支持許志安復出

「安心偷食」事件發生在2019年4月，當時許志安被爆背著太太Sammi偷食當時仍是馬國明女友的黃心穎，事件震驚中港台娛樂圈，許志安在事發後曾舉行記者會，自認是一個「壞咗嘅人」，並取消原本計劃舉行的紅館演唱會，全面停工「搵返自己」。據知今次許志安的復出，獲得Sammi和好友們的支持。

安心偷食事發兩周年 許志安下月復出拍台劇 演勵志歌手唱埋主題曲
走過婚姻危機，許志安和鄭秀文感情更堅固，本刊2020年曾影到安仔陪老婆Sammi到醫院探望當時住院的父親，當日Sammi顯得憂心忡忡，安仔不時在身旁細心安慰。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]許志安

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