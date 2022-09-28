許志安沉寂三年宣布復出 網民推薦唱呢5首歌 寸爆留言：個個都要嘟安心出行
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許志安沉寂三年後，與今年3月加盟環球簽約，更與張學友、譚詠麟、陳奕迅、側田等唱得之人做同門，準備在音樂事業上重新出發。今日（28日）許志安在自己的facebook上宣布即將推出新歌，並將於周五（30日）晚上9時，舉行《Andy Hui Human Live》音樂分享會。
網民推薦佢唱呢5首歌
對於許志安復出，網民就推薦佢唱呢五首歌去賀佢「復出」，包括有《死性不改》、《爛泥》、《會過去的》、《滾》、《為什麼你背著我愛別人》，首首都非常應景。
「安心偷食」三年後首次露面
「安心偷食」男女主角許志安和黃心穎，都已在娛樂圈「消失」了近3年，據知黃心穎早前已表示和TVB結束合約，正式暫別藝人身份，許志安則回歸幕前。自2019年「安心偷食」後，許志安曾多次「試水溫」嘗試復出，包括上ViuTV音樂節目《Chill Club》做嘉賓，及演出台灣劇集《接招吧！製作人》等。
許志安曾加入環球旗下正東唱片
許志安在2005至2014年間，曾加入過環球旗下的正東唱片，據環球唱片發言人表示，許志安已正式簽約環球，再續與環球大家庭合作的緣分。有指他加入環球後，初步計劃是進軍內地和東南亞市場。據知許志安正在物色新歌，自己亦寫了不少作品，希望可以在新公司派上用場。
許志安為參演台劇獻唱主題曲
許志安去年4月參演的台灣劇《接招吧！製作人》，亦將於今年內播出，他除了擔演其中一個單元故事的男主角外，更會為劇集獻唱主題曲。許志安曾透露在疫情期間已成功戒煙，又跟著熱愛運動的老婆鄭秀文（Sammi）積極操Fit自己，並培養了看書的習慣。早前許志安更跟住老友蘇永康落區向長者派口罩，令他反思自己，希望以後能花更多時間去關心社會。
Sammi支持許志安復出
「安心偷食」事件發生在2019年4月，當時許志安被爆背著太太Sammi偷食當時仍是馬國明女友的黃心穎，事件震驚中港台娛樂圈，許志安在事發後曾舉行記者會，自認是一個「壞咗嘅人」，並取消原本計劃舉行的紅館演唱會，全面停工「搵返自己」。據知今次許志安的復出，獲得Sammi和好友們的支持。