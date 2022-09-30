許志安沉寂三年首個直播Live騷 網民半諷半讚：有經歷唱歌感情豐富咗
許志安新歌《人與人之間》
許志安加盟環球唱片推出全新作品《人與人之間》，沉澱過後找回音樂的初心，回顧自己的音樂路，他決定舉行名為《Human Live》的網上直播音樂會與樂迷分享對人生的體會。許志安獻唱出不同時期的歌曲，包括：《一步一生》、《一家一減你》、《前程錦繡》、《心血》、《流淚行勝利道》，以及全新作品《人與人之間》。
許志安想做一個「更好嘅安仔」
許志安以名曲《一步一生》展開《Human Live》的序幕，他說：「用呢一首歌作為今次演出嘅第一首歌，我覺得係特別有意思，因為我完全感受到呢四個字嘅重量——《一步一生》。」他又分享自己感到些許緊張，他表示：「現時心情有少少緊張，拿著咪看似已經習慣，但又有點陌生。我會好好珍惜今晚，拿著咪用心為大家唱歌！」許志安又分享，這段時間停下了腳步，是為了讓自己有更多時間去沉澱、思考，希望裝備自己，「成為一個更好嘅安仔」。
特別嘉賓：Eric Kwok叫大家珍惜安仔嘅聲線
音樂會期間安仔邀請到Eric Kwok登場，二人聊人生、聊音樂，更激動相擁。Eric Kwok分享有一次與安仔錄音，當時安仔怕自己的聲線會『娘』（老土），但Eric Kwok卻說：「在我心目中，安仔的聲音係唔會『娘』，這聲線是獨一無二！大家應該好好珍惜安仔的聲線，很高興你終於回來。」
許志安大讚新作《人與人之間》
Eric Kwok為許志安度身訂造新作《人與人之間》，他認為旋律配合歌詞的呈現令歌曲感覺很特別，因為歌詞沒有一句重覆，亦沒有刻意說教，只平實地描繪人生不同片段，猶像一齣電影。而聽眾亦會不期然代入期中，這首歌就化成們的人生的電影，感動自然而來。
安仔都有同感，他喜歡曲中的兩句歌詞：「平靜出生，平靜出殯」他認為人生有時候就是這麼簡單，但當中有悲歡離合、甜酸苦辣；而人與人之間亦會有愛、憎惡、競爭等等，不同人生階段都寫在歌曲之中。
最後送上《流淚行勝利道》
在音樂會尾聲，安仔衷心感激多年來合作過的台前幕後，他回顧過往的作品，留意到自己聲線的轉變，覺得自己在不斷的成長，最後送上《流淚行勝利道》希望大家有力量迎戰未知的未來。
網民：唔好再做「壞咗嘅人」
今次許志安的復出網上直播播反應不俗，平均都有接近4,000人在線。當中大部分的留言都非常正面，「有經歷唱歌感情豐富咗」，「唔好再做『壞咗嘅人』加油」、「一聽到你唱心血，眼淚就湧出來」、「感動到毛管戙」、「感恩你無自暴自棄，無放棄自己」、「安仔把聲真係好有感染力」。
不過對於許志安復出，網民就推薦佢唱呢五首歌去賀佢「復出」，包括有《死性不改》、《爛泥》、《會過去的》、《滾》、《為什麼你背著我愛別人》，首首都非常應景。
「安心偷食」三年後首次露面
「安心偷食」男女主角許志安和黃心穎，都已在娛樂圈「消失」了近3年，據知黃心穎早前已表示和TVB結束合約，正式暫別藝人身份，許志安則回歸幕前。自2019年「安心偷食」後，許志安曾多次「試水溫」嘗試復出，包括上ViuTV音樂節目《Chill Club》做嘉賓，及演出台灣劇集《接招吧！製作人》等。