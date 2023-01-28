許志安重新出發借傷痕警剔自己 黃心穎生日貼相再活躍

黃心穎早前趁自己1月23日34歲生日，相隔一年再度更新IG，除了貼出與兩個姐姐黃心美、黃心妙及父母慶生的合照之外，更難得地放出自己的家居照，當中更有與現任男友、Rubberband鼓手泥鯭一起養的狗狗開心合照，相信她已完完全全走出了2019年4月被揭偷食人夫許志安的「安心事件」。事件的另一位主角許志安，經歷了三年的沉寂，也逐步復出樂壇，除了去年3月簽了新唱片公司環球之外，近日更推出了由圈中好友Eric Kwok作曲及監製，林若寧填詞的新歌《人與人之間》，日前安仔就到電台接受DJ艾力訪問。