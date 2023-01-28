許志安重新出發借傷痕警剔自己 黃心穎生日貼相再活躍
大讚林若寧歌詞超震撼
安仔在節目中坦言自己已有很久沒有出新歌，認為現在是最好時間，當日向Eric Kwok邀歌，聽過歌曲後，就向林若寧講出自己對歌曲的感覺，林若寧寫出來的歌詞與與自己的最初想法雖然不同，但就更震撼，由邀歌到完成，其實只是三、四個月之間發生的事，而不是一早儲定的作品。安仔更透露，最尾兩句歌詞「從露水擁抱雲 從上天瞻仰塵 延續一刻永恆 餘韻」是原本Demo中沒有的，令他最初也擔心歌曲會否太黑暗了一點，但林若寧卻叫他放心，只要加到最尾兩句音樂，就可以寫出正面及充滿天空感覺的結尾，而實在也成功達到效果。
聽新歌人生片段洶湧而出
相隔多年再入錄音室，安仔直言既熟悉亦有點陌生，不過卻是享受的。錄音錄了兩日，安仔坦言並沒有找尋獨特的唱腔聲線，反而是要找出歌詞感覺：「每一個人只有自己賦予自己人生嘅意義。而我聽完呢首歌，我自己就有好多片段出咗嚟，例如讀梗書嘅時間。」他又說：「如果你係當下係好專注去做一件事，其實絕對會改變你未來嘅路。好多時候啲人都會諗未來我有個乜嘢嘅目標畀自己，又或者噚日發生咗件事，所以我有小小唔開心，會喺兩者中搖擺，但係如果喺當下當中你捉緊嗰個專注，其實嗰樣嘢就係你未來嘅珍貴地方。」
沉澱時間 重新認識自己
《人與人之間》本身沒有打算以復出第一主打歌為目標製作，安仔透露同一時間都製作不同歌曲，全部都是將自己很想表達的一些信息放到不同歌曲之中，但當一路收到歌詞，到錄音，越發覺這首歌是應該在這個時候推出。對於再次要面對媒體，安仔直言都以順其自然去行每一步路的心情前進，他說：「人係要活喺當下，好坦白講，（過去）我原來唔係認識自己好深，直至最近呢幾年，我覺得認識自己深咗，覺得時間過得好快。」
傷痕作警剔 渡過迷茫時期
主持人艾力問許志安在這段時間有沒有一刻擔心過或者迷茫的時候？他就說：「喺一段時間我會有既！係沉澱過程當中又覺得呢樣嘢係冇得去預計，反而係沉澱過後嘅你自己，有幾大信心。譬如你焫到手嗰個傷痕，究竟你望住佢嘅時候係乜嘢感覺。個傷痕如果你覺得以後會好清楚好知道，可能會喺人生中係一個幫助，因為焫親過之後你會唔同咗個睇法，對於自己嘅想法，要求自己呀等等。」安仔又指每個人往後的路仍有可能會跌倒：「人可能總會有軟弱的時候，但起碼自己對自己有信心你唔會。」
表明不會再聯絡黃心穎
安仔這番話，跟他2020年6月上ViuTV的《Chill Club》，當時接受訪問時已斬釘截鐵表明不會再聯絡心穎的說法差不多，當時他就以傷痕比喻事件：「以前的事過了便過，過去是一個傷痕，警醒自己未來要做得更好，我知道要大家再接受我，是需要時間，我只希望及有信心日後每一步都做得更好。」到去年10月再上《Chill Club》更一聽心穎的名字，即表示向前看不再講過去。
MV錄26萬次瀏覽 正評不斷
節目尾段，艾力播出預早找來一眾安仔的歌迷、好友的打氣錄音，當中包括劉浩龍、Eric Kwok及鄧健泓等，許志安在聽完之後十分感動的對大家說：「多謝！」《人與人之間》MV自9月推出，在YouTube已錄得26萬次瀏覽，對比起MIRROR成員歌曲幾乎一出必破百萬的情況，當然不算成績亮麗，但也算是行出重要的一步，而且留言普遍都極正面，有大讚歌曲道盡人的人生，有故事有畫面，亦有人讚賞安仔的歌聲仍然能觸動人心，低音充滿磁力。
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