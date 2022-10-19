許志安推新歌正式復出 一聽黃心穎三個字即刻驚青落閘！
兩年後復出誓言會真心做好自己
許志安自「安心事件」以來，兩年都沒有推出新歌，對於這次復出，許志安表示自己感到非常開心和期待。他表示自己都被新歌的歌詞感動，並且因此而更加珍惜身邊的家人。許志安亦表示自己經過兩年來的休息，比以往更加珍惜在錄音室的時間。
暫不會開紅館演唱會
限聚令的放寬，令不少歌手都準備在紅館開演唱會。當記者問到許志安會否同樣有開紅館演唱會計劃時，許志安坦言自己這次復出會專注於尋回初心，踏實地唱好自己的新歌，所以暫時沒有開紅館騷的想法。許志安亦表示自己不會擔任太太鄭秀文的演唱會嘉賓。
提到黃心穎拍拖即刻封嘴
在訪問期間，記者一度問到有否與黃心穎保持聯絡，許志安尷尬地表示不會回應過去的事情，亦表示沒有留意黃心穎和泥鯭拍拖的新聞，他表示希望事過境遷，要向前看！問到會否祝福黃心穎時，許志安即落閘謂唔再講之前，隨後急急向傳媒道謝，迴避問題。
即睇許志安足本訪問：
黃心穎間接認泥鯭男朋友身份
至於黃心穎方面，早前有媒體多次拍攝到黃心穎同男朋友泥鯭一起落街放狗，近日又有記者影到二人放狗，黃心穎接受記者訪問，被問到會否復出和結婚時時，黃心穎回應和TVB已經完約，享受自由身，而現階段會考慮事業先，間接承認和泥鯭的男女朋友關係，最後二人一同回到黃心穎家中。而黃心穎前度馬國明都大方為她送上祝福，指望她開開心心。
安心事件轟動全港
黃心穎入行而來一直緋聞不斷，其中不乏人夫，包括黃浩信、吳啟華，她更被傳指牽涉吳啟華離婚一事。當時她否認緋聞及傳言，更多次強調自己不會愛上人夫。2018年她承認和馬國明經過一年的了解後成為男女朋友。2019年，她突然被記者踩爆和許志安出軌，外界將此事稱為「安心事件」，轟動全港，最終她和馬國明分手。
其實黃心穎一直都是許志安的忠實粉絲，他們早前已一起在台上拖手合唱。
另外，「安心事件」是於4月3日爆出，而4月9日黃心穎仍然在鄭秀文Instagram留言，而二人更加是一起健身的好友，即被網民指扮Friend。
事後有一段疑似TVB幕後工作人員聲帶，指黃心穎拍攝《東坡家事》時和王浩信交往甚密。錄音更指黃心穎對感情不認真，和馬國明拍拖都只是想騎牛找馬。事件同樣在微博瘋傳，而王浩信老婆陳自瑤更點讚其中一條博文「好好的對象站那兒卻跑去勾搭有婦之夫，做小三，還那麼主動。」但後來又收回讚好。
還有黃心穎從10歲開始已經迷戀王力宏23年，她曾專程到澳門看王力宏演唱會，更開心到後台見偶像，戲稱對方為「老公」寫道：「I started with 《不可能錯過你》。。。等咗19年的合照 #好難形容呢刻有幾開心 #唔經唔覺原來鍾意左咁#thankyoumyfriends #哈哈哈曾經對佢有無限嘅幻想 #我第一個老公呀」
事業一鋪清袋 避走美國轉行做地產
「安心事件」曝光後，黃心穎與許志安形象插水，不少市民要求黃心穎代言的品牌停止安排她擔任代言人，否則罷買該品牌之產品。她有份拍攝的劇集則被換角，如早已完成拍攝的《法證先鋒IV》中，黃心穎正面的鏡頭全部被剪走，由湯洛雯補拍部份鏡頭。《牛下女高音》劇集即時被抽起，要延遲播放，黃心穎獻唱的《愛回家》主題曲都被切換。最終，許志安舉行記者會招待會，流淚承認錯誤，而黃心穎就於社交平台帳戶貼文並承認犯下錯誤，向大眾致歉，二人即時停工。
同年12月黃心穎遠赴美國進修，傳她改英文名到美國進修轉行做地產經紀，打算定居美國或加拿大。八個月後，她以陪家人為由回港，但一直也鮮有出現在大眾的視線之中，最多上載同三家姐黃心慧女兒的合照。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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