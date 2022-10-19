許志安推新歌正式復出 一聽黃心穎三個字即刻驚青落閘！

許志安自「安心事件」之後，終於試探完水溫，推出新歌正式復出。日前許志安亮相ViuTV節目《Chill Club》，並在接受傳媒訪問時，談到兩年來的心路歷程和此次復出的感想。當傳媒問到有關黃心穎的時候，許志安即刻驚青迴避封嘴！