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歡樂滿東華｜許志安一聽黃心穎即落閘 5字尷尬回應

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許志安（安仔）昨日（16 日）現身《歡樂滿東華》，活動中他獻唱新歌《與自己和解》，之後與顏志恒合唱《昨遲人》，又與李佳合唱《會過去的》，事後接受傳媒訪問，問到黃心穎佢即…

許志安 黃心穎 安仔昨日16 日）現身TVB。
安仔昨日（16 日）現身TVB。（圖片來源：TVB@YouTube截圖）

許志安李佳合唱《會過去的》網民：叫返車婉婉唱啦

許志安今次為《東華》演出，唱新歌之外，最多人關注是他與《中年好聲音》學員李佳合唱《會過去的》，即惹來網民批評為何不找亦在現場的原唱車婉婉合唱，亦重提他與黃心穎2018年在《星光熠熠耀保良》，手拖手合唱《會過去的》的片段。「叫返車婉婉唱啦」、「李佳今晚mola」、「黐線啊車婉婉喺到」、「李佳好X難聽」、「黃心穎同佢都唱過」

許志安 黃心穎 歡樂滿東華 7大重點 歡樂滿東華 表演
（圖片來源：TVB
許志安 黃心穎 歡樂滿東華 7大重點 歡樂滿東華 表演
（圖片來源：TVB
許志安 黃心穎 歡樂滿東華 7大重點 歡樂滿東華 表演
（圖片來源：TVB）
許志安 黃心穎 歡樂滿東華 7大重點 歡樂滿東華 表演 他與黃心穎2018年在《星光熠熠耀保良》，手拖手合唱《會過去的》。
他與黃心穎2018年在《星光熠熠耀保良》，手拖手合唱《會過去的》。（圖片來源：TVB）

許志安被問到黃心穎即落閘：呢啲唔講啦！

完Show過後，許志安接受記者訪問，提到「安心事件」的黃心穎結婚一事，他起初支吾其詞，然後回答：「希望大家take care，過好生活。」，另外黃心穎丁父憂，許志安希望她能好好過生活。其後輪到TVB訪問，又再次提到黃心穎則表示：「呢啲唔講啦！」

許志安 黃心穎 安仔接受傳媒訪問。
安仔接受傳媒訪問。（圖片來源：魔方全媒@YouTube）
許志安 黃心穎 安仔拒絕回應黃心穎結婚一事。
安仔拒絕回應黃心穎結婚一事。（圖片來源：魔方全媒@YouTube）
許志安 黃心穎 黃心穎 黃心穎與RubberBand成員泥鯭黎萬宏）正式拉埋天窗！
黃心穎與RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）早前正式拉埋天窗！（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

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圖片來源：TVB@YouTube截圖、TVB、魔方全媒@YouTube、IG@jacquelinebwong

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