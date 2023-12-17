歡樂滿東華｜許志安一聽黃心穎即落閘 5字尷尬回應
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許志安（安仔）昨日（16 日）現身《歡樂滿東華》，活動中他獻唱新歌《與自己和解》，之後與顏志恒合唱《昨遲人》，又與李佳合唱《會過去的》，事後接受傳媒訪問，問到黃心穎佢即…
許志安李佳合唱《會過去的》網民：叫返車婉婉唱啦
許志安今次為《東華》演出，唱新歌之外，最多人關注是他與《中年好聲音》學員李佳合唱《會過去的》，即惹來網民批評為何不找亦在現場的原唱車婉婉合唱，亦重提他與黃心穎2018年在《星光熠熠耀保良》，手拖手合唱《會過去的》的片段。「叫返車婉婉唱啦」、「李佳今晚mola」、「黐線啊車婉婉喺到」、「李佳好X難聽」、「黃心穎同佢都唱過」
許志安被問到黃心穎即落閘：呢啲唔講啦！
完Show過後，許志安接受記者訪問，提到「安心事件」的黃心穎結婚一事，他起初支吾其詞，然後回答：「希望大家take care，過好生活。」，另外黃心穎丁父憂，許志安希望她能好好過生活。其後輪到TVB訪問，又再次提到黃心穎則表示：「呢啲唔講啦！」
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圖片來源：TVB@YouTube截圖、TVB、魔方全媒@YouTube、IG@jacquelinebwong